ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду СилваТрансферный дайджест. 27 сентября — 3 октября Андрей БелозёровКанадский покер в Москве, первые победы «Нефтехимика», унижение ЦСКА 18-летним форвардом. Итоги прошлых 7 дней в КХЛ «Пари НН» — «Спартак»Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом»
  • 21:00
    • «Крылья Советов» разошлись миром с «Краснодаром»
  • 22:05
    • СКА вырвал волевую победу у ЦСКА в армейском дерби
  • 20:49
    • Игуаин завершит карьеру в конце сезона МЛС
    Все новости спорта

    «Куньлунь» осилит еще одну сенсацию в Мытищах?

    «Куньлунь» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 4 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Северсталь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Хант
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 4 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Куньлунь»

    В 14 играх сезона китайскому клубу посчастливилось перехватить у соперников 10 баллов, с которым он застрял на десятом месте в Западной конференции, имея минусовый баланс голов — 23:42.

    Конец сентября «Куньлунь» откатал в привычной для себя неудачной манере — четыре подряд поражения, в которых в его ворота забрасывали минимум трешку.

    Серия поражений началась с разборок со СКА (3:6), после которых команду Грега Айэленда размазали «Металлург» Мг (0:4) и «Автомобилист» (1:6). Еще в одной игре «красная звезда» слилась «Трактору» (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    В октябре «Куньлунь» успел откатать жаркую встречу с ЦСКА, в которой гиперкамбэк с 1:4 позволил «Ред Стар» вырубить «армейцев» (5:4 Б). Один балл пекинцы урвали в драке с «Динамо» Москва (2:3 ОТ).

    «Северсталь»

    Череповчане провели 13 матчей, а в их турнирном активе по-прежнему хранятся 12 очков. С такими параметрами команда занимает девятое место в Западной конференции. Со старта чемпионата «сталь» забила и пропустила по 37 голов.

    Шесть поражений в семи играх — такова статистика «Северстали» в последних матчах. Четырежды в этих неудачных встречах в ворота «стали» клали минимум 3 шайбы.

  • Канадский покер в Москве, первые победы «Нефтехимика», унижение ЦСКА 18-летним форвардом. Итоги прошлых 7 дней в КХЛ
  • КХЛ: топ-событий минувшей недели
  • Сегодня

    • С 18-го по 22-е сентября команда Андрея Разина успела слить серию буллитов СКА (1:2 Б), отстегнуть по два балла минскому (2:3) и московскому «Динамо» (1:3).

    Упомянутые поражения разбавились разгромом «Барыса» в Череповце (5:2), после которого «Северсталь» сдала матчи «Адмиралу» (1:2 Б), «Локомотиву» (3:5) и снова московскому «Динамо» (3:4).

    Коэффициенты

    В этом матче на «Куньлунь» букмекеры выгружают кэф 3.28, на ничью — 4.04, а на «Северсталь» — 1.95.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    В Мытищах китайская команда оформила три победы в пяти последних матчах, хлопнув дважды ЦСКА и раз пройдясь по «Сибири», ну и топ-встреча с «Динамо» тоже идет в список плюсов.

    Дерзкая статистика западного андердога делает возможным очередной подвиг — «Северсталь» сейчас проводит слабые матчи, особенно в гостях, где были проиграны пять встреч из шести последних.

    Ставка

    В четырех слитых на чужом льду поединках «сталь» получила в свои ворота по 3+ шайбы. Вероятно, даже команда Айэленда сможет зарядить хотя бы двушку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ботафого — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Квон Сун Ву — Де Минаур
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Котов — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кресси — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Шевченко — Нарди
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Циципас — Кукушкин
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Руд — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кирьос — Тсенг
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алькарас — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Адмирал — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грикспор — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» осилит еще одну сенсацию в Мытищах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры