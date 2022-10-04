В матче Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 4 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

В 14 играх сезона китайскому клубу посчастливилось перехватить у соперников 10 баллов, с которым он застрял на десятом месте в Западной конференции, имея минусовый баланс голов — 23:42.

Конец сентября «Куньлунь» откатал в привычной для себя неудачной манере — четыре подряд поражения, в которых в его ворота забрасывали минимум трешку.

Серия поражений началась с разборок со СКА (3:6), после которых команду Грега Айэленда размазали «Металлург» Мг (0:4) и «Автомобилист» (1:6). Еще в одной игре «красная звезда» слилась «Трактору» (1:3).

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В октябре «Куньлунь» успел откатать жаркую встречу с ЦСКА, в которой гиперкамбэк с 1:4 позволил «Ред Стар» вырубить «армейцев» (5:4 Б). Один балл пекинцы урвали в драке с «Динамо» Москва (2:3 ОТ).

«Северсталь»

Череповчане провели 13 матчей, а в их турнирном активе по-прежнему хранятся 12 очков. С такими параметрами команда занимает девятое место в Западной конференции. Со старта чемпионата «сталь» забила и пропустила по 37 голов.

Шесть поражений в семи играх — такова статистика «Северстали» в последних матчах. Четырежды в этих неудачных встречах в ворота «стали» клали минимум 3 шайбы.

С 18-го по 22-е сентября команда Андрея Разина успела слить серию буллитов СКА (1:2 Б), отстегнуть по два балла минскому (2:3) и московскому «Динамо» (1:3).

Упомянутые поражения разбавились разгромом «Барыса» в Череповце (5:2), после которого «Северсталь» сдала матчи «Адмиралу» (1:2 Б), «Локомотиву» (3:5) и снова московскому «Динамо» (3:4).

Коэффициенты

В этом матче на «Куньлунь» букмекеры выгружают кэф 3.28, на ничью — 4.04, а на «Северсталь» — 1.95.

Прогноз

В Мытищах китайская команда оформила три победы в пяти последних матчах, хлопнув дважды ЦСКА и раз пройдясь по «Сибири», ну и топ-встреча с «Динамо» тоже идет в список плюсов.

Дерзкая статистика западного андердога делает возможным очередной подвиг — «Северсталь» сейчас проводит слабые матчи, особенно в гостях, где были проиграны пять встреч из шести последних.

Ставка

В четырех слитых на чужом льду поединках «сталь» получила в свои ворота по 3+ шайбы. Вероятно, даже команда Айэленда сможет зарядить хотя бы двушку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2 за 2.00.