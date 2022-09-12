В матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

В четырех играх череповецкой команде прилетели 6 очков. А ее бодрая разница забитых и пропущенных — 15:10 позволяет закрепить за собой пятое место на Западе.

Первые два балла упали на счет «Северстали» 2-го сентября. В выездной игре «сталь» билась на ультранастройках с «Трактором». Челябинцы долго не отпускали ее по счету, но свою победу гости заслужили (4:2).

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Не менее горячий замес «Северсталь» провела и против «Автомобилиста». Для мини-подвига команде Андрея Разина не хватило одной шайбы. Итог — поражение с тонким перевесом «Авто» (3:4).

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Если в Екатеринбурге «Северстали» не хватило совсем чуть-чуть для камбэка, то в матче с «Магниткой» череповчане оформили камбэчище, отыграв гандикап в 3 шайбы и хлопнув магнитогорцев в овертайме (4:3 ОТ). А в последнем матче «сталь» разобрала ЦСКА (4:1).

СКА

В данный момент гранд из Санкт-Петербурга является лучшим в Западной конференции. В четырех матчах команда смогла взять 8 очков и установить хороший запас по голам — 14:5.

В четырех встречах СКА победил, причем трижды питерцы размазали соперников в основное время. А единственный матч, где «армейцам» пришлось разруливать дела в овертайме, состоялся 3-го сентября. Бился суперклуб с Невы с «Салаватом» (3:2 ОТ).

Первую же победу в основное время команда Романа Ротенберга оформила в игре с «Барысом» (3:1). Удачным получился матч для Александра Воклова, который вонзил две шайбы.

В среду, 7-го сентября, СКА дома стер в пыль «Авангард» (4:1). К сожалению, самая яркая вывеска дня пролетела без интриги. Еще одного топ-соперника «армейцы» вырубили 9-го числа — не повезло московскому «Динамо» (1:4).

Коэффициенты

Зарядить в предстоящем матче на «Северсталь» букмекеры предлагают за 3.15, а поймать победу СКА можно за 1.99. Ничья оценивается в 3.99.

Прогноз

Ни в одной игре нынешней регулярки «сталь» не покидала площадку без 3+ заброшенных шайб, а в недавних встречах команда Разина успела вырубить финалистов Кубка Гагарина. Череповчане не боятся фаворитов , поэтому СКА также стоит приготовиться к серьезным разборкам.

Ставка

Кажется, гостей из Санкт-Петербурга ждет такой же горький опыт, какой пережили другие большие клубы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 2.36.