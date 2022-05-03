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    «Эдмонтон» не станет недооценивать «Лос-Анджелес»

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 3 мая 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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    Коннор Макдэвид
    В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 3 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Мая 2022 года
    Эдмонтон
  • Кубок Стэнли
    •  Эдмонтон 05:00 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • НХЛ
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    «Эдмонтон»

    Канадскому клубу из Альберты удалось выцепить 104 очка в 82 играх, благодаря чему он финишировал на пятом месте в Западной конференции и оказался вторым в Тихоокеанском дивизионе.

    В регулярном чемпионате «Эдмонтон» забил 290 голов, пропустив при этом 252. В 49 играх из 82 «Ойлерз» победили, однако лишь 38 матчей они затащили в основное время.

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Лос-Анджелес

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    Перед завершением чемпионата команда Джея Вудкрофта выиграла в семи встречах из восьми. Единственное поражение на финишной прямой «нефтяники» схлопотали в зарубе с «Коламбусом» (2:5).

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    Зато после встречи с «Блю Джекетс» «Эдмонтон» выбил три из трех. На выезде «Ойлерз» грохнули «Питтсбург» (5:1), а на своем льду — переиграли «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) и «Ванкувер» (3:2 Б).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийцы в регулярке смогли собрать 99 очков. С такими цифрами они оказались шестыми в таблице Западной конференции и замкнули топ-3 в зачете Тихоокеанского дивизиона.

    В 82 играх чемпионата «Лос-Анджелес» стрельнул 239 голами. Почти столько же «Кингз» пропустили — 236. В этом сезоне они смогли оформить 44 победы, 40 матчей закончились в основное время.

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    • Перед завершением регулярки команда Тодда Маклеллана провела 5-матчевую победную серию, которая началась в домашней игре против «Коламбуса» (2:1).

    Далее «Лос-Анджелес» взял верх над «Анахаймом» (2:1), «Чикаго» (4:1), снова над «Анахаймом» (4:2) и позже — над «Сиэтлом» (5:3). Последний же матч «Кингз» сдали «Ванкуверу» (3:5).

    Коэффициенты

    Победа «Эдмонтона» в этой встрече оценивается в 1.91, кэф на ничью букмекеры дают 4.50, а взять победу «Лос-Анджелеса» можно за 3.25.

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    Прогноз

    Безусловно, в текущем сезоне «Лос-Анджелес» является одной из команд-сенсаций. Перед Кубком Стэнли «Кингз» оформили пять побед в шести играх. При этом в трех встречах калифорнийцы забивали минимум 4 гола.

    Изучив статистику «королей», «Эдмонтон» не допустит недооценки соперника и попытается убить максимум его моментов у своих ворот.

    Ставка

    В предстоящем матче «Ойлерз» на своем льду смогут победить, однако замеса с вагоном заброшенных шайб канадцы не захотят. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит + ТМ 7.5 за 2.30.

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    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.05.2022. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» не станет недооценивать «Лос-Анджелес»
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