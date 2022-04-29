В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадская команда из Британской Колумбии в 80 играх оформила себе 89 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает пятое место и отстает от «Вегаса» на 2 балла.

В апреле «Ванкувер» успел скатать беспроигрышную серию, которую ему удалось тащить на себе в течение шести матчей. Но после приличного по результатам отрезка «Накс» трижды кряду уступили.

Первое поражение команда Брюса Будро поймала в домашней игре с «Оттавой» (3:4 Б). А после неудачной встречи с андердогом «касатки» были разгромлены соперниками посильнее — «Миннесотой» (3:6) и «Калгари» (3:6).

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Последний на сегодняшний день матч «Ванкувер» провел на своей территории. Его соперником оказался «Сиэтл». В зарубе с «Кракеном» парни Будро отгрузили пятерку и оформили крупную победу (5:2).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийцы скатали в регулярке 80 матчей и накопили за это время 96 баллов, которых им хватило для выхода в плей-офф. В Тихоокеанском дивизионе «монархи» занимают третье место.

Последнее поражение в чемпионате «Лос-Анджелес» схлопотал 14 апреля в Денвере. На «Болл Арене» «короли» безуспешно пытались противостоять «Колорадо» (3:9).

Зато после физического унижения в игре с «Эвеланш» команда Тодда Маклеллана оформила четыре подряд победы. А начала она эту серию со встречи с «Коламбусом» (2:1).

Со скромным гандикапом «Кингз» затащили калифорнийское дерби с «Анахаймом» (2:1). Следом «Лос-Анджелес» грохнул «Чикаго» (4:1) и снова обокрал «Анахайм» (4:2).

Коэффициенты

Победа «Ванкувера» в этой встрече оценивается букмекерами в 2.28, на ничью можно поставить с кэфом 4.30, а на победу «Лос-Анджелеса» — за 2.63.

Прогноз

Перед тем как посетить «Роджерс Арену», «Кингз» оформили четыре подряд победы. Однако в соперниках у «Лос-Анджелеса» были слабые команды, которые ничего не решали в турнирном плане. «Ванкувер» же готов провести остаток чемпионата серьезно, поэтому дома он будет рубиться исключительно за победный результат .

Ставка

На своей территории «касатки» пополнятся двумя очками, но при этом в атаке обойдутся малыми силами. Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.32.