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    Встреча с «Детройтом» окажется проходной для «Тампы-Бэй»?

    «Тампа-Бэй» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч НХЛ 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Детройт»
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    Энтони Чирелли
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Амали Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Апреля 2022 года

    «Тампа-Бэй»

    В 75 играх чемпионата ребятам из Тампы удалось выбить 100 очков, что делает команду третьей в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Четвертый «Бостон» «молнии» опережают на 3 балла.

    В начале месяца «Тампа-Бэй» испытывала проблемы с набором очков. Это было заметно в период с 3 по 9 апреля, когда в четырех встречах кряду «Болтс» зацепили всего пару баллов.

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Детройт

  • 1
  • 1.43
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 5.90
  • Ставка
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    Прервать серию поражений команде Джона Купера помог один из аутсайдеров текущего сезона — «Баффало», которого «молнии» уничтожили всухую на своем льду (5:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    После встречи с «Сейбрз» «Тампа-Бэй» в Техасе минимально уступила «Далласу» (0:1). В двух недавних играх коллективу Купера удалось прихлопнуть «Анахайм» (4:3 ОТ) и «Виннипег» (7:4).

    «Детройт»

    Клуб из Мичигана провел в регулярке 76 матчей, в которых зацепил 68 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона красно-белые застряли на шестой строчке.

    В четырех играх из пяти последних «Детройт» остался лишь с одним набранным баллом. То самое очко ему удалось урвать 10 апреля в домашнем замесе с «Коламбусом» (4:5 ОТ).

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    • Но уже в следующем матче на «Литл Сизарс Арене» «Детройт» был в одну калитку разгромлен «Оттавой» (1:4). Зато выезд в Роли на поединок с «Каролиной» парни Джеффа Блашилла закончили сенсацией (3:0).

    После разгромной победы «Детройт» ждали очередные крупные поражения. В «Сквер Гарден» «крылышек» обломали «Рейнджерс» (0:4), а в домашнем поединке «Ред Уингз» были унижены «Флоридой» (1:6).

    Коэффициенты

    В этой игре победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.47, пожирнее кэф на победу «Детройта» — 5.55. Вероятность ничейного результата специалисты рассматривают за 5.65.

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    Прогноз

    После крутой победы в Роли над «Каролиной» «Ред Уингз» снова показали себя прежних. В матчах с другими серьезными соперниками они беззубо начали сливаться. «Тампа-Бэй» также захочет воспользоваться моментом и урвать 2 балла, порадовав фанатов на «Амали Арене» хорошей игрой.

    Ставка

    Хозяева предстоящего замеса без очков не останутся, однако излишне выворачиваться в попытках напихать «крылышкам» полную сетку они также не станут. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит + ТМ 6.5 за 2.30.

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    «Тампа-Бэй» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на хоккей. Встреча с «Детройтом» окажется проходной для «Тампы-Бэй»?
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