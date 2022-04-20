В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Амали Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В 75 играх чемпионата ребятам из Тампы удалось выбить 100 очков, что делает команду третьей в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Четвертый «Бостон» «молнии» опережают на 3 балла.

В начале месяца «Тампа-Бэй» испытывала проблемы с набором очков. Это было заметно в период с 3 по 9 апреля, когда в четырех встречах кряду «Болтс» зацепили всего пару баллов.

Прервать серию поражений команде Джона Купера помог один из аутсайдеров текущего сезона — «Баффало», которого «молнии» уничтожили всухую на своем льду (5:0).

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После встречи с «Сейбрз» «Тампа-Бэй» в Техасе минимально уступила «Далласу» (0:1). В двух недавних играх коллективу Купера удалось прихлопнуть «Анахайм» (4:3 ОТ) и «Виннипег» (7:4).

«Детройт»

Клуб из Мичигана провел в регулярке 76 матчей, в которых зацепил 68 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона красно-белые застряли на шестой строчке.

В четырех играх из пяти последних «Детройт» остался лишь с одним набранным баллом. То самое очко ему удалось урвать 10 апреля в домашнем замесе с «Коламбусом» (4:5 ОТ).

Но уже в следующем матче на «Литл Сизарс Арене» «Детройт» был в одну калитку разгромлен «Оттавой» (1:4). Зато выезд в Роли на поединок с «Каролиной» парни Джеффа Блашилла закончили сенсацией (3:0).

После разгромной победы «Детройт» ждали очередные крупные поражения. В «Сквер Гарден» «крылышек» обломали «Рейнджерс» (0:4), а в домашнем поединке «Ред Уингз» были унижены «Флоридой» (1:6).

Коэффициенты

В этой игре победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.47, пожирнее кэф на победу «Детройта» — 5.55. Вероятность ничейного результата специалисты рассматривают за 5.65.

Прогноз

После крутой победы в Роли над «Каролиной» «Ред Уингз» снова показали себя прежних. В матчах с другими серьезными соперниками они беззубо начали сливаться . «Тампа-Бэй» также захочет воспользоваться моментом и урвать 2 балла, порадовав фанатов на «Амали Арене» хорошей игрой.

Ставка

Хозяева предстоящего замеса без очков не останутся, однако излишне выворачиваться в попытках напихать «крылышкам» полную сетку они также не станут. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит + ТМ 6.5 за 2.30.