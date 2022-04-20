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    «Рейнджерс» продолжат собирать очки в борьбе за лидерство в дивизионе?

    «Рейнджерс» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч НХЛ 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Виннипег»
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    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Апреля 2022 года

    «Рейнджерс»

    Сыграв в 76 матчах чемпионата, Нью-Йоркским хоккеистам удалось поднять 104 очка, что делает команду с Манхэттена второй в Столичном дивизионе. От лидера она теперь отстает по дополнительным показателям.

    В шести последних играх набравшие ход «Рейнджерс» допустили всего одну осечку. Но сперва важно упомянуть 3-матчевую серию побед, оформленную в период с 6 по 10 апреля.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Виннипег

  • 1
  • 1.98
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
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    В трех встречах кряду «синерубашечники» взяли верх над «Нью-Джерси» (3:1), «Питтсбургом» (3:0) и «Оттавой» (5:1). А единственная потеря очков случилась в важнейшем матче с «Каролиной» (2:4).

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    Зато после зарубы с «Харрикейнз» команда Жерара Галлана затащила пару побед. Сперва всухую «Рейнджерс» грохнули «Филадельфию» (4:0), а затем — с таким же счетом унизили «Детройт» (4:0).

    «Виннипег»

    Канадский коллектив из Манитобы имеет в своем резерве 81 балл, который прилетел ему на счет в ходе 76 поединков чемпионата. В Центральном дивизионе «бомбардировщики» занимают шестую позицию.

    В отличие от «Рейнджерс», у «Виннипега» дела в конце регулярки пошли не так, как он хотел. В период с 1 по 9 апреля «Джетс» пережили 4-матчевую серию поражений.

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    • Выбраться из серой полосы потерь команде Дэйва Лоури удалось в выездной встрече с «Оттавой» (4:3), после которой на чужом льду «бомбардировщики» грохнули «Монреаль» (4:2).

    После удачного визита в «Белл Центр» «Виннипег» отправился во Флориду, где попал под раздачу «Пантерз» (1:6). Еще одно крупное поражение «Джетс» поймали в игре с «Тампой-Бэй» (4:7).

    Коэффициенты

    На «Рейнджерс» в их домашней игре букмекеры дают коэффициент 2.01, поставить на ничью они предлагают за 4.64, а взять победу «Монреаля» можно за 3.07.

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    Прогноз

    После недавних потерь очков «Каролины» ньюйоркцам удалось выровняться с ней в таблице. Пока парни Галлана держат шикарную форму, они повоюют за лидерство в Столичном дивизионе, стараясь цепляться за очки в играх со средними по силе соперниками уровня «Виннипега».

    Ставка

    Ньюйоркцам не хотелось бы прощелкать выгодный для себя момент, поэтому эту встречу они проведут уверенно. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.22.

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    «Рейнджерс» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» продолжат собирать очки в борьбе за лидерство в дивизионе?
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