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    «Даллас» затащит третью подряд победу?

    «Даллас» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч НХЛ 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Миннесота»
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    Тайлер Сегин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 15 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2022 года

    «Даллас»

    В 73 играх регулярного чемпионата техасцам удалось выхватить 88 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда занимает пятое место и отстает от четвертого «Нэшвилла» на 1 балл.

    В матче 4 апреля «Даллас» ждала неприятная сенсация на «Клаймат Пледж Арене» в поединке с «Сиэтлом» (1:4). На этом прервалась беспроигрышная серия «шерифов».

    Коэффициенты матча Даллас — Миннесота

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
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    После замеса с «Кракеном» команда Рика Боунесса вернулась на родной лед и затащила 2 очка в битве с «Айлендерс» (3:2). В двух следующих домашних встречах техасцы уступили «Торонто» (3:4 ОТ) и «Нью-Джерси» (1:3).

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    Как только «Даллас» покинул свой город, ему удалось хапнуть 2 балла в противостоянии с «Чикаго» (6:4). Последняя игра «Старз» прошла в «Американ Эйрлайнс Центре», где их соперником оказалась «Тампа». Судьбу поединка решил единственный гол хозяев (1:0).

    «Миннесота»

    В регулярке бригада из Сент-Пола поучаствовала в 73 встречах, после которых в ее копилке оказалось 96 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Минни» идет второй, опережая «Сент-Луис» по дополнительным показателям.

    В апреле «Миннесота» скатала семь матчей, три из которых закончились поражениями. Одна из потерь очков случилась в «Эксел Энерджи Центре», где «дикари» уступили «Питтсбургу» (3:4 ОТ).

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    • После встречи с «пингвинами» команда Дина Эвансона отправилась в гостевое турне, в ходе которого успела победить «Каролину» (3:1) и «Вашингтон» (5:1), а также проиграть «Нэшвиллу» (2:6) и «Сент-Луису» (3:4 ОТ).

    Первый матч после возвращения на родную площадку «Миннесота» скатала с «Лос-Анджелесом», которого грохнула с крупным счетом (6:3). Разгромили «дикари» позже и «Эдмонтон» (5:1).

    Коэффициенты

    На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.34, поставить на ничью можно с кэфом 4.54. Победа «Миннесоты» оценивается в 2.58.

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    Прогноз

    В последней домашней игре «Старз» затащили очки в зарубе с мощнейшим соперником. На серьезной турнирной мотивации команда Боунесса готова хлопнуть еще одного топа.

    Вот только с «Миннесотой» придется биться в атакующий хоккей, малыми силами взять очки гости из Сент-Пола не позволят.

    Ставка

    В предстоящем матче техасцам нужно показывать лучшую результативность, но это «шерифам» вполне по силам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» больше 3 за 2.01.

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    «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Даллас» затащит третью подряд победу?
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