В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Ньюйоркцы оформили себе путевку в плей-офф Кубка Стэнли в ходе 73 матчей, в которых они затащили 100 очков. В таблице Столичного дивизиона «рейнджеры» идут вторыми, отставая на 2 балла от «Каролины».

В начале апреля «Рейнджерс» ждало дерби с «Айлендерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». При 17 тыс. зрителей «синерубашечники» в одну калитку слились «островитянам» (0:3).

После провальной зарубы с «Айлендерс» команда Жерара Галлана принимала «Флориду», которой тоже уступила, но на этот раз в овертайме и с более оживленной игрой в атаке (3:4 ОТ).

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Зато после встречи с «Флайерз» парни с Манхэттена выбили три подряд победы. На выезде «Рейнджерс» одержали верх над «Нью-Джерси» (3:1), а у себя дома — разбили «Питтсбург» (3:0) и «Оттаву» (5:1).

«Каролина»

Ребята из Роли взяли 102 балла в 73 встречах регулярки. На данный момент они выходят в плей-офф с первого места. Однако «Рейнджерс» отстают от «Харрикейнз» всего на 2 очка.

В матче 1 апреля «Каролина» на своем льду принимала «Монреаль» и без особых усилий закончила его разгромом (4:0). После бодрого начала месяца «ураганов» ждали два подряд поражения.

Дома команда Рода Бриндамора не справилась с «Миннесотой» (1:3), а в гостях — с «Баффало» (2:4). Зато 8 числа «Харрикейнз» еще раз встретились с «Сейбрз» и на этот раз одержали победу (5:3).

Следующим соперником «Каролины» на «PNC-арене» оказались «Айлендерс», с которыми хозяевам играть было тяжело (1:2). В последнем матче «Кейнс» разгромили «Анахайм» (5:2).

Коэффициенты

Победа «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» оценивается букмекерами в 2.38, на ничью можно поставить с коэффициентом 4.54, а на победу «Каролины» — с кэфом 2.68.

Прогноз

В апреле «Каролина», которая гарантированно выходит в плей-офф, расслабилась и трижды в пяти матчах проиграла. «Рейнджерс» также уже точно зарубятся в Кубке Стэнли, но при этом на данный момент они решительно намерены побороться за лидерство в дивизионе .

В очном замесе с первой командой таблицы «рейнджеры» будут разрывать чужую оборону, чтобы в итоге сравняться с «Кейнс» по очкам.

Ставка

Ни в одном из трех прошлых матчей команда Галлана не покидала площадку без 3+ заброшенных шайб. В предстоящем поединке она может рассчитывать на подобную результативность. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» забьют в каждом периоде за 3.30.