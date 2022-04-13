ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Серия «Рейнджерс» не остановится на трех победах?

    «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 3.30) на хоккейный матч НХЛ 13 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Каролина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 13 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 13 Апреля 2022 года

    «Рейнджерс»

    Ньюйоркцы оформили себе путевку в плей-офф Кубка Стэнли в ходе 73 матчей, в которых они затащили 100 очков. В таблице Столичного дивизиона «рейнджеры» идут вторыми, отставая на 2 балла от «Каролины».

    В начале апреля «Рейнджерс» ждало дерби с «Айлендерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». При 17 тыс. зрителей «синерубашечники» в одну калитку слились «островитянам» (0:3).

    После провальной зарубы с «Айлендерс» команда Жерара Галлана принимала «Флориду», которой тоже уступила, но на этот раз в овертайме и с более оживленной игрой в атаке (3:4 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Зато после встречи с «Флайерз» парни с Манхэттена выбили три подряд победы. На выезде «Рейнджерс» одержали верх над «Нью-Джерси» (3:1), а у себя дома — разбили «Питтсбург» (3:0) и «Оттаву» (5:1).

    «Каролина»

    Ребята из Роли взяли 102 балла в 73 встречах регулярки. На данный момент они выходят в плей-офф с первого места. Однако «Рейнджерс» отстают от «Харрикейнз» всего на 2 очка.

    В матче 1 апреля «Каролина» на своем льду принимала «Монреаль» и без особых усилий закончила его разгромом (4:0). После бодрого начала месяца «ураганов» ждали два подряд поражения.

  • НХЛ. «Вашингтон» одолел «Бостон», «Тампа» разгромила «Баффало»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 апреля
  • Сегодня

    • Дома команда Рода Бриндамора не справилась с «Миннесотой» (1:3), а в гостях — с «Баффало» (2:4). Зато 8 числа «Харрикейнз» еще раз встретились с «Сейбрз» и на этот раз одержали победу (5:3).

    Следующим соперником «Каролины» на «PNC-арене» оказались «Айлендерс», с которыми хозяевам играть было тяжело (1:2). В последнем матче «Кейнс» разгромили «Анахайм» (5:2).

    Коэффициенты

    Победа «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» оценивается букмекерами в 2.38, на ничью можно поставить с коэффициентом 4.54, а на победу «Каролины» — с кэфом 2.68.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    В апреле «Каролина», которая гарантированно выходит в плей-офф, расслабилась и трижды в пяти матчах проиграла. «Рейнджерс» также уже точно зарубятся в Кубке Стэнли, но при этом на данный момент они решительно намерены побороться за лидерство в дивизионе.

    В очном замесе с первой командой таблицы «рейнджеры» будут разрывать чужую оборону, чтобы в итоге сравняться с «Кейнс» по очкам.

    Ставка

    Ни в одном из трех прошлых матчей команда Галлана не покидала площадку без 3+ заброшенных шайб. В предстоящем поединке она может рассчитывать на подобную результативность. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» забьют в каждом периоде за 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Хуркач — Дельен
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Тсонга — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Болонья — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сонего — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Музетти — Пэр
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на хоккей. Серия «Рейнджерс» не остановится на трех победах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры