«Сент-Луис»
Сыграв в 71 матче чемпионата, клубу из Миссури удалось захватить 92 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ноты» идут третьими, опережая четвертый «Нэшвилл» на 6 очков.
В конце прошлого месяца «Сент-Луису» довелось дважды кряду встретиться с «Ванкувером». Сперва «музыканты» разгромили «Накс» (4:1), а затем — взяли верх в более равной зарубе (4:3).
Апрельская часть чемпионата началась для «Блюз» с поражения. В «Роджерс Плейс» команде Крейга Беруби не хватило сил, чтобы прихлопнуть «Эдмонтон» в овертайме (5:6 ОТ).
Зато в следующем матче в Альберте «Сент-Луис» переиграл «Калгари» (6:4). Три последних поединка «музыканты» провели с «Энтерпрайзе», где победили «Аризону» (5:1), «Сиэтл» (4:1) и «Миннесоту» (4:3 ОТ).
«Айлендерс»
Нью-Йоркская команда поучаствовала в 70 играх, в которых оформила 75 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона она закрепилась на пятой строчке, отставая на 11 очков от «Вашингтона».
В период с 30 марта по 3 апреля «Айлендерс» оформили четыре подряд победы, закинув в каждой встрече по 3 шайбы. Началась эта серия с двух поединков с «Коламбусом» (4:3, 5:2).
Завершив успешно противостояние с «Блю Джекетс», подопечные Барри Троца отправились в «Сквер Гарден», где грохнули «Рейнджерс» (3:0). Следом «островитяне» прихлопнули «Нью-Джерси» (4:3).
Прервалась цепочка «Айлендерс» в Техасе. В «Американ Эйрлайнс Центре» они уступили «Далласу» с минимальным перевесом (2:3). В последней игре ньюйоркцам удалось отнять очки у «Каролины» (2:1).
Коэффициенты
Победа «Сент-Луиса» в этой встрече оценивается в 2.02, поставить на победу «Айлендерс» букмекеры предлагают за 3.05, кэф на ничью — 4.30.
Прогноз
Взвинтив темп под конец регулярки,
Пока команда Крейга Беруби на ходу, «Айлендерс» будет нереально рассчитывать на успешный результат на территории «Блюз».
Ставка
Дома «музыканты» не собираются останавливать серию без поражений в матче, в котором они считаются фаворитами. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.24.