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    Беспроигрышная серия «Сент-Луиса» не ограничится четырьмя матчами

    «Сент-Луис» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч НХЛ 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Айлендерс»
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    Владимир Тарасенко
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Луис»

    Сыграв в 71 матче чемпионата, клубу из Миссури удалось захватить 92 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ноты» идут третьими, опережая четвертый «Нэшвилл» на 6 очков.

    В конце прошлого месяца «Сент-Луису» довелось дважды кряду встретиться с «Ванкувером». Сперва «музыканты» разгромили «Накс» (4:1), а затем — взяли верх в более равной зарубе (4:3).

    Апрельская часть чемпионата началась для «Блюз» с поражения. В «Роджерс Плейс» команде Крейга Беруби не хватило сил, чтобы прихлопнуть «Эдмонтон» в овертайме (5:6 ОТ).

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    Зато в следующем матче в Альберте «Сент-Луис» переиграл «Калгари» (6:4). Три последних поединка «музыканты» провели с «Энтерпрайзе», где победили «Аризону» (5:1), «Сиэтл» (4:1) и «Миннесоту» (4:3 ОТ).

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркская команда поучаствовала в 70 играх, в которых оформила 75 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона она закрепилась на пятой строчке, отставая на 11 очков от «Вашингтона».

    В период с 30 марта по 3 апреля «Айлендерс» оформили четыре подряд победы, закинув в каждой встрече по 3 шайбы. Началась эта серия с двух поединков с «Коламбусом» (4:3, 5:2).

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    • Завершив успешно противостояние с «Блю Джекетс», подопечные Барри Троца отправились в «Сквер Гарден», где грохнули «Рейнджерс» (3:0). Следом «островитяне» прихлопнули «Нью-Джерси» (4:3).

    Прервалась цепочка «Айлендерс» в Техасе. В «Американ Эйрлайнс Центре» они уступили «Далласу» с минимальным перевесом (2:3). В последней игре ньюйоркцам удалось отнять очки у «Каролины» (2:1).

    Коэффициенты

    Победа «Сент-Луиса» в этой встрече оценивается в 2.02, поставить на победу «Айлендерс» букмекеры предлагают за 3.05, кэф на ничью — 4.30.

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    Прогноз

    Взвинтив темп под конец регулярки, «Сент-Луис» сумел набрать очки в семи последних играх кряду, в шести из которых он победил. В пяти поединках «музыканты» были хороши в атаке и забивали минимум 4 гола.

    Пока команда Крейга Беруби на ходу, «Айлендерс» будет нереально рассчитывать на успешный результат на территории «Блюз».

    Ставка

    Дома «музыканты» не собираются останавливать серию без поражений в матче, в котором они считаются фаворитами. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.24.

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    «Сент-Луис» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на хоккей. Беспроигрышная серия «Сент-Луиса» не ограничится четырьмя матчами
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