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    Как «Тампа-Бэй» проведет выезд в столице?

    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.36) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
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    Дмитрий Кучеров
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    Коллектив из округа Колумбия провел в регулярке 69 поединков и хапнул 84 очка. В турнирной таблице Столичного дивизиона он находится на четвертом месте, опережая на 11 баллов «Айлендерс».

    Календарь НХЛ позволил «Вашингтону» катнуть пять матчей из шести последних на своем льду. Вот только в четырех поединках на «Кэпитал Уан Арене» столичные парни остались с пустыми карманами.

    Пару потерь очков подопечные Питера Лавиолетта пережили в играх с «Далласом» (2:3) и «Сент-Луисом» (2:5). А после гостевой победы над «Баффало» (4:3 Б) «Кэпс» дома одолели «Нью-Джерси» (4:3).

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    В двух следующих матчах «Вашингтон» был ужасен в обороне и нулевой в атаке. Сперва парни Лавиолетта крупно влетели «Каролине» (1:6), а в игре 4 апреля — пострадали от «Миннесоты» (1:5).

    «Тампа-Бэй»

    Команда из Флориды приняла участие в 69 играх, в которых взяла 93 очка. На данный момент она опустилась на четвертое место в Атлантическом дивизионе, отдав третью позицию «Бостону» по дополнительным параметрам.

    В конце марта «Тампа-Бэй» начала формировать очередную беспроигрышную серию, которая дошла до четырех матчей и завершилась 2 апреля. Стартовала череда успешных поединков с зарубы с «Детройтом» (2:1 ОТ).

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    • После матча в Мичигане подопечные Джона Купера отправились в Нью-Йорк, где разбили «Айлендерс» (4:1). Вернувшись на «Амали Арену», «Болтс» прихлопнули «Каролину» (4:3 ОТ) и «Чикаго» (5:2).

    На встрече с «Блэкхокс» серия «Тампы» закончилась. В следующем матче «молнии» уступили «Монреалю» (4:5 Б), а в последней игре — были разгромлены «Торонто» (2:6).

    Коэффициенты

    Взять победу «Вашингтона» в этой игре букмекеры предлагают за 2.80, чуть меньше кэф на победу «Тампы-Бэй» — 2.16. Ничья оценивается в 4.30.

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    Прогноз

    В последних домашних встречах «Кэпиталз» остались без очков и пропустили суммарно 11 голов. Очевидно, что перед битвой с «Тампой» у столичных парней что-то разладилось в обороне, поэтому «Болтс» вполне могут воспользоваться моментом и зацепить очки.

    Ставка

    На территории «Вашингтона» команда Джона Купера возьмет свое и не пропустит от хозяев слишком много. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.36.

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    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Тампа-Бэй» проведет выезд в столице?
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