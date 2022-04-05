НХЛ. «Тампа» пропустила шесть шайб от «Торонто», «Сент-Луис» разгромил «Аризону»

«Коламбус» — «Бостон» 2:3 ОТ

В составе «Брюинз» дубль оформил Джейк Дебраск, который забил победный гол, еще одна шайба на счету Крейга Смита. У «Блю Джэкетс» шайбы забросили Эмиль Бемстрем и Зак Веренски. Защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отличился. Нападающий Егор Чинахов участие в матче не принимал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Бемстрем — 5 (Ворачек), 4:31 — 1:0. Дебраск — 19 (Макэвой), 18:32 — 1:1. Смит — 16 (Койл, Макэвой), 27:52 — 1:2. Веренски — 11 (Ворачек, Лайне), 39:44 — 2:2. Дебраск — 20 (Линдхольм), 61:03 — 2:3Вратари: Мерзликинс — УльмаркШтраф: 26-18Броски: 22 (9+5+8+0) — 37 (10+11+13+3)

Для «Коламбуса» это седьмое поражение кряду, «Бостон» одержал седьмую победу в последних восьми играх.

«Коламбус» — «Бостон» 2:3 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 2:6

В составе канадского клуба хет-трик оформил Остон Мэттьюс. Форвард хозяев льда Никита Кучеров забросил шайбу, которая стала для него 13-й в сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2) Голы: Энгвалль — 13 (Кампф), 1:59 — 0:1. Кучеров — 13 (Стэмкос), 6:24 — 1:1. Мэттьюс — 52 (Бантинг, Марнер), 21:46 — 1:2. Рутта — 3 (Стэмкос), 25:46 — 2:2. Мэттьюс — 53 (Марнер), 29:57 — 2:3. Керфут — 12 (Броди, Холл), 32:25 — 2:4. Мэттьюс — 54, 47:08 — 2:5. Марнер — 29 (Мэттьюс, Бантинг), 51:24 — 2:6Вратари: Василевский — КэмпбеллШтраф: 12-14Броски: 34 (12+11+11) — 39 (14+14+11)

«Торонто» с 95 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Тампа» с 93 очками — на шестой строчке.

«Тампа-Бэй» — «Торонто» 2:6

«Сент-Луис» — «Аризона» 5:1

В составе победителей Владимир Тарасенко оформил дубль. Павел Бучневич набрал три очка — гол и две голевые передачи. Заброшенной шайбой отличился и Иван Барбашев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Аризона» — 5:1 (0:0, 4:0, 1:1) Голы: Барбашев — 22 (Росен, Перрон), 22:17 — 1:0. Тарасенко — 24 (Томас, Бучневич), 23:34 — 2:0. Шенн — 20 (бол., Перрон, Ледди), 26:33 — 3:0. Бучневич — 24 (мен., О`Райлли), 34:39 — 4:0. Шмальц — 21 (Дайнин, Ритчи), 43:09 — 4:1. Тарасенко — 25 (Томас, Бучневич), 53:09 — 5:1Вратари: Хуссо — ПросветовШтраф: 4-4Броски: 29 (10+14+5) — 22 (7+10+5)

«Сент-Луис» занимает четвертое место в Западной конференции, «Аризона» — 16-я.

«Сент-Луис» — «Аризона» 5:1

«Лос-Анджелес» — «Калгари» 2:3

Дубль в составе «Кингз» оформил Адриан Кемпе. В составе «Флеймз»Джонни Гудро также забросил две шайбы. Еще один гол забил Элиас Линдхольм.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Калгари» — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) Голы: Годро — 33, 0:10 — 0:1. Кемпе — 30 (Копитар, Иафалло), 13:56 — 1:1. Кемпе — 31 (бол., Копитар, Дурзи), 19:06 — 2:1. Линдхольм — 35 (Годро, Ткачак), 33:03 — 2:2. Годро — 34 (Карпентер, Стоун), 34:08 — 2:3Вратари: Петерсен (57:40 — 59:55) — МаркстремШтраф: 8-16Броски: 29 (6+13+10) — 33 (13+15+5)

«Калгари» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» — пятый.