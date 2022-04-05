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    Серия поражений «Калгари» закончится в Калифорнии?

    «Лос-Анджелес» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч НХЛ 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Калгари»
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    Милан Лучич
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2022 года

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийская команда провела в чемпионате 71 встречу и заработала 86 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она находится на второй позиции, опережая на 3+ очка ближайших преследователей.

    В двух матчах из трех в конце марта «Лос-Анджелес» зарубился с «Сиэтлом» на своем льду. В первой игре «короли» оформили убедительную победу (4:2), а во второй — получили сильную ответку (1:6).

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Калгари

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.92
  • Ставка
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    После стыковых поединков с «Кракеном» команда Тодда Маклеллана скатала еще три встречи, зацепив очки в каждой. Сперва 1 балл «Кингз» взяли в замесе с «Эдмонтоном» (3:4 Б).

    Все прогнозы на НХЛ

    А в недавней игре с «Калгари» уже «Лос-Анджелес» был точнее в серии буллитов (3:2 Б). Последний матч калифорнийцы провели с «Виннипегом» и затащили нужный результат в основное время (3:2).

    «Калгари»

    Канадский клуб из Альберты скатал в регулярке 68 матчей, захватив 89 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда занимает первое место, обгоняя «Кингз» на 3 очка.

    В период с 23 марта по 3 апреля «Калгари» посчастливилось провести шесть подряд домашних встреч. Вот только в четырех поединках «огоньки» проиграли.

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    • Первое поражение на своем льду команду Дэррила Саттера настигло в битве с «Сан-Хосе» (3:4), после чего «Флеймз» победили «Калгари» (4:2) и выиграли замес с «Эдмонтоном» (9:5).

    Следующему сопернику «Калгари» уступил с минимальной разницей в счете. Им оказался «Колорадо» (1:2). В последних играх «Флеймз» не справились ни с «Лос-Анджелесом» (2:3 Б), ни с «Сент-Луисом» (4:6).

    Коэффициенты

    На победу «Лос-Анджелеса» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.20, с коэффициентом 1.97 можно зарядить на победу «Калгари». Ничья оценивается в 4.58.

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    Прогноз

    На данном этапе сезона «Лос-Анджелес» является для «Калгари» прямым конкурентом за лидерство в дивизионе, поэтому вынести «Кингз» и заодно прервать 3-матчевую серию поражений — важнейшая задача для канадского клуба.

    Ставка

    У «королей» этот матч пропустят минимум 6 хоккеистов, да и с общей формой у них не все гладко. Команда Саттера обернет в свою пользу проблемы «Лос-Анджелеса» в защите и уверенно возьмет 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит + ТБ 4.5 за 2.20.

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    «Лос-Анджелес» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на хоккей. Серия поражений «Калгари» закончится в Калифорнии?
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