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    На своей площадке «Лос-Анджелес» разнесет «Сиэтл»?

    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.50) на хоккейный матч НХЛ 29 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Сиэтл»
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    Алекс Аяфалло
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 29 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2022 года

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийская команда затащила 81 очко в 67 играх регулярного чемпионата, что делает ее второй в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. От команд
    не из зоны плей-офф «короли» оторвались на 8 баллов.

    С 14 марта «Лос-Анджелес» успел скатать семь поединков. При этом один матч команда проводила удачно, а следующий заканчивала поражением. Результативные скачки «Кингз» начались с победы над «Флоридой» (3:2 Б).

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Сиэтл Кракен

  • 1
  • 1.68
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 4.00
  • Ставка
    •

    После зарубы с «Пантерз» подопечные Тодда Маклеллана крупно слились «Колорадо» (0:3), а двумя днями они грохнули «Сан-Хосе» (3:0). Спустя сутки «монархи» были разбиты «Вегасом» (5:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Солидную победу «Лос-Анджелес» завоевал 23 марта в поединке с «Нэшвиллом» (6:1). Следующий матч «Кингз» традиционно закончили поражением. Соперником «королей» оказался «Чикаго» (3:4 Б). В последней встрече калифорнийцы взяли верх над «Сиэтлом» (4:2).

    «Сиэтл»

    В 65 играх регулярного первенства команда из штата Вашингтон собрала всего 46 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она по-прежнему барахтается на самом дне.

    В первой половине марта «Сиэтл» пережил очередную серию поражений из четырех поединков. Уступили новички НХЛ «Вашингтону» (2:5), «Каролине» (2:3), «Торонто» (4:6) и «Оттаве» (3:4 ОТ).

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    • После череды неудач подопечные Дэйва Хэкстола смогли зацепить три победы в пяти дальнейших играх. Первые два балла «Кракен» отнял у «Монреаля» 13 марта (4:3 Б).

    Затем команду ждало крупное поражение от «Тампы-Бэй» (1:4) и парочка хороших игр против «Детройта» (4:2) и «Аризоны» (4:2). В последнем на сегодняшний день матче «Сиэтл» не справился с «Лос-Анджелесом» (2:4).

    Коэффициенты

    Поймать в этом матче победу «Лос-Анджелеса» букмекеры предлагают за 1.70, а победу «Сиэтла» — за 4.24. Вероятность ничейного исхода эксперты рассматривают за 4.66.

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    Прогноз

    Калифорнийская команда сенсационно продолжает борьбу за плей-офф места. И два очка, добытых во втором кряду матче с одним из аутсайдеров НХЛ, лишними точно не будут.

    Ставка

    Парни Маклеллана повторят успех предыдущей встречи с «Кракеном» и вновь напихают гостям полную сетку. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» забьет в каждом периоде за 2.50.

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    «Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на хоккей. На своей площадке «Лос-Анджелес» разнесет «Сиэтл»?
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