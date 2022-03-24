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    СКА продолжит выносить «Спартак»?

    «Спартак» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 24 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — СКА
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    Антон Бурдасов
    В четвертом матче серии 1/2 финала Запада «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 24 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 24 Марта 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Спартак»

    В первой встрече с оппонентом, который считается фаворитом, «Спартаку» удалось сотворить громкую сенсацию. В «Ледовом» столичные гости уничтожили СКА со счетом 6:1.

    После крутого перформанса в дебюте серии «Спартак» также был хорош, однако уступил в гостях с минимальной разницей — 1:2. В этом матче «гладиаторы» нанесли 25 бросков в створ, но показали низкую реализацию — 4%.

    Коэффициенты матча Спартак — СКА

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.93
  • Ставка
    •

    На «Мегаспорт Арене» команда Бориса Миронова проиграла с таким же счетом — 1:2. На сей раз красно-белые бахнули в рамку соперников 27 броска, реализовав всего 3.7% созданных шансов.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате «Спартак» принял участие в 48 поединках, в которых сумел взять 56 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он оказался на седьмой строчке.

    СКА

    Для парней из Санкт-Петербурга первая игра со «Спартаком» получилась шокирующей, в ней хозяева были унижены — 1:6. Бахнув в створ москвичей 25 раз, клуб с Невы сумел превратить в один гол всего 4% атак.

    В дальнейших встречах СКА начал подавать признаки жизни. На своем льду он победил — 2:1. Снова питерцы нанесли 25 бросков в створ за 3 периода, но на сей раз реализация была выше — 8%.

    В Москве подопечные Романа Ротенберга также взяли верх с минимальным превосходством — 2:1. В этой встрече СКА пробил в рамку красно-белых 24 раза и превратил в голы 8.33% моментов.

    Перед противостоянием со «Спартаком» СКА за четыре матча выбил «Динамо» Минск — 4:0, а в регулярном чемпионате финишировал первым, затащив 68 баллов в 48 встречах.

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Спартак» букмекеры предлагают с кэфом 3.44, ничейный исход оценивается в 4.10, а победа СКА — в 1.90.

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    Прогноз

    После унижения в первой игре питерцы, оформили две подряд победы. Обозлившись на «Спартак», команда Ротенберга не собирается играть в поддавки с красно-белыми.

    Гости на «Мегаспорт Арене» прижмут московскую команду и перед возвращением домой практически решат судьбу серии.

    Ставка

    В паре прошлых поединков хоккеисты из Санкт-Петербурга выиграли с минимальным перевесом. От этой же встречи ждем более внушительной разницы «Спартака». Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1 за 2.32.

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    «Спартак» — СКА: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на хоккей. СКА продолжит выносить «Спартак»?
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