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    «Авангард» продолжит сыпать голы «Магнитке»?

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 22 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
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    «Авангард» во втором матче с «Металлургом»
    В третьем матче серии 1/2 финала Востока «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на арене «Балашиха» 22 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 22 Марта 2022 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Авангард»

    На старте серии омская бригада устроила моральное унижение «Магнитки» на ее льду — 8:1. В этом матче «ястребы» нанесли 37 бросков в створ ворот и показали шикарную реализацию — 21.62%.

    Во второй игре «Авангард» снова устроил результативный замес и не позволил «Металлургу» совершить крутой камбэк — 7:5. За три периода омичи бахнули в раму 37 раз, 18.92% ударов получились точными.

    Коэффициенты матча Авангард — Металлург Мг

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    В четвертьфинале Кубка Гагарина подопечные Боба Хартли бились за выход дальше с «Ак Барсом». Противостояние двух тяжеловесов Востока дошло до шести поединков.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном первенстве «Авангарду» удалось заработать 58 очков в 47 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции омский клуб занял итоговое пятое место.

    «Металлург» Мг

    В первой игре полуфинала конференций «Магнитка» была уничтожена (1:8). В этой встрече «лисы» нанесли 19 бросков в створ ворот, однако реализация оказалась скромной — 5.26%.

    В следующей битве «Металлург» Мг летел в счете в четыре шайбы, а затем предпринял попытку отыграться. Увы, но у «сталеваров» ничего не вышло. Матч закончился вторым поражением в серии — 5:7.

    В четвертьфинале соперником «Магнитки» оказался «Барыс». В противостоянии с казахстанцами команда Ильи Воробьева потерпела поражение в первой игре (2:3), после чего оформила четыре подряд победы (6:2, 5:3, 5:2, 3:1).

    В регулярном чемпионате «Металлург» Мг провел 48 поединков, заработав в них 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции «лисы» оказались первыми.

    Коэффициенты

    В третьем матче серии победа «Авангарда» оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.69.

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    Прогноз

    «Авангард» выдал два огненных матча, в которых отгрузил «Магнитке» 15 голов. С проблемами «сталеваров» в обороне, которые наблюдались еще с конца регулярки, они могут отхватить сполна и в Балашихе.

    Ставка

    В приподнятом настроении подопечные Хартли при своих болельщиках будут увеличивать преимущество в серии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.87.

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    «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Авангард» продолжит сыпать голы «Магнитке»?
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