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    «Авангард» не будет играть вторым номером в Магнитогорске

    «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 18 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
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    «Авангард» в шестом с «Ак Барсом»
    В первом матче серии 1/2 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Металлург» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 18 Марта 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Металлург» Мг

    Серия «Металлурга» с «Барысом» подарила зрителям пять матчей. Единственное поражение в этом противостоянии «сталевары» потерпели в дебютном поединке 1 марта (2:3).

    Во второй домашней игре «Металлург» Мг разгромил оппонентов из Казахстана (6:2). Нагло повела себя «Магнитка» и в паре встреч на «Барыс Арене» (5:3, 5:2).

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Авангард

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    Исход серии команда Ильи Воробьева решила в родных стенах (3:1). В этом матче «лисы» нанесли 39 бросков в створ ворот «Барыса» и показали при этом 7.69% реализации.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате магнитогорский клуб провел 48 поединков, в которых сумел набрать 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался лидером.

    «Авангард»

    Соперником омичей на старте Кубка Гагарина был «Ак Барс». С казанскими ребятами «Авангард» провел шесть поединков. При этом серия началась для «ястребов» с трех подряд побед (2:1 ОТ, 5:2, 2:0).

    В четвертом матче, прошедшем в Балашихе, «Авангард» потерпел поражение в овертайме (2:3 ОТ), из-за чего их битва продолжилась. В Казани парни Боба Хартли также уступили в добавочном периоде (3:4 ОТ).

    Зарешать серию «Авангарду» удалось на условно родной арене. В Балашихе он выиграл всухую (2:0). Для двух заброшенных шайб омичам потребовалось 28 бросков в створ ворот и 7.14% реализации.

    В регулярном первенстве «Авангард» успел провести 47 поединков и набрать 58 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции он финишировал пятым.

    Коэффициенты

    Победа «Металлурга» Мг в первой игре серии оценивается в 2.31, на «Авангард» букмекеры дают коэффициент 2.69, а на ничью — 3.96.

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    Прогноз

    В текущем сезоне эти команды зарубились друг с другом четырежды, разделив между собой по две победы. При этом каждый матч дарил нам суммарно по 5+ голов. Трижды омичи забрасывали «Магнитке» по 4 шайбы.

    В Кубке Гагарина у «Металлурга» Мг никуда не исчезли его проблемы в обороне, поэтому традиционно «ястребы» готовы напихать им пачечку голов в каждой игре серии.

    Ставка

    Даже на выезде команда Хартли не будет скромничать и покажет себя во всей красе в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.09.

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    «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Авангард» не будет играть вторым номером в Магнитогорске
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