«Металлург» Мг
Серия «Металлурга» с «Барысом» подарила зрителям пять матчей. Единственное поражение в этом противостоянии «сталевары» потерпели в дебютном поединке 1 марта (2:3).
Во второй домашней игре «Металлург» Мг разгромил оппонентов из Казахстана (6:2). Нагло повела себя «Магнитка» и в паре встреч на «Барыс Арене» (5:3, 5:2).
Коэффициенты матча Металлург Мг — Авангард
Исход серии команда Ильи Воробьева решила в родных стенах (3:1). В этом матче «лисы» нанесли 39 бросков в створ ворот «Барыса» и показали при этом 7.69% реализации.
В регулярном чемпионате магнитогорский клуб провел 48 поединков, в которых сумел набрать 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался лидером.
«Авангард»
Соперником омичей на старте Кубка Гагарина был «Ак Барс». С казанскими ребятами «Авангард» провел шесть поединков. При этом серия началась для «ястребов» с трех подряд побед (2:1 ОТ, 5:2, 2:0).
В четвертом матче, прошедшем в Балашихе, «Авангард» потерпел поражение в овертайме (2:3 ОТ), из-за чего их битва продолжилась. В Казани парни Боба Хартли также уступили в добавочном периоде (3:4 ОТ).
Зарешать серию «Авангарду» удалось на условно родной арене. В Балашихе он выиграл всухую (2:0). Для двух заброшенных шайб омичам потребовалось 28 бросков в створ ворот и 7.14% реализации.
В регулярном первенстве «Авангард» успел провести 47 поединков и набрать 58 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции он финишировал пятым.
Коэффициенты
Победа «Металлурга» Мг в первой игре серии оценивается в 2.31, на «Авангард» букмекеры дают коэффициент 2.69, а на ничью — 3.96.
Прогноз
В текущем сезоне эти команды зарубились друг с другом четырежды, разделив между собой по две победы. При этом каждый матч дарил нам суммарно по 5+ голов. Трижды омичи забрасывали «Магнитке» по 4 шайбы.
В Кубке Гагарина у «Металлурга» Мг
Ставка
Даже на выезде команда Хартли не будет скромничать и покажет себя во всей красе в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.09.