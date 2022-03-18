В первом матче серии 1/2 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Металлург» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Серия «Металлурга» с «Барысом» подарила зрителям пять матчей. Единственное поражение в этом противостоянии «сталевары» потерпели в дебютном поединке 1 марта (2:3).

Во второй домашней игре «Металлург» Мг разгромил оппонентов из Казахстана (6:2). Нагло повела себя «Магнитка» и в паре встреч на «Барыс Арене» (5:3, 5:2).

Коэффициенты матча Металлург Мг — Авангард 1 2.30 X 3.95 2 2.75 Ставка

Исход серии команда Ильи Воробьева решила в родных стенах (3:1). В этом матче «лисы» нанесли 39 бросков в створ ворот «Барыса» и показали при этом 7.69% реализации.

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В регулярном чемпионате магнитогорский клуб провел 48 поединков, в которых сумел набрать 71 балл. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался лидером.

«Авангард»

Соперником омичей на старте Кубка Гагарина был «Ак Барс». С казанскими ребятами «Авангард» провел шесть поединков. При этом серия началась для «ястребов» с трех подряд побед (2:1 ОТ, 5:2, 2:0).

В четвертом матче, прошедшем в Балашихе, «Авангард» потерпел поражение в овертайме (2:3 ОТ), из-за чего их битва продолжилась. В Казани парни Боба Хартли также уступили в добавочном периоде (3:4 ОТ).

Зарешать серию «Авангарду» удалось на условно родной арене. В Балашихе он выиграл всухую (2:0). Для двух заброшенных шайб омичам потребовалось 28 бросков в створ ворот и 7.14% реализации.

В регулярном первенстве «Авангард» успел провести 47 поединков и набрать 58 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции он финишировал пятым.

Коэффициенты

Победа «Металлурга» Мг в первой игре серии оценивается в 2.31, на «Авангард» букмекеры дают коэффициент 2.69, а на ничью — 3.96.

Прогноз

В текущем сезоне эти команды зарубились друг с другом четырежды, разделив между собой по две победы. При этом каждый матч дарил нам суммарно по 5+ голов. Трижды омичи забрасывали «Магнитке» по 4 шайбы.

В Кубке Гагарина у «Металлурга» Мг никуда не исчезли его проблемы в обороне , поэтому традиционно «ястребы» готовы напихать им пачечку голов в каждой игре серии.

Ставка

Даже на выезде команда Хартли не будет скромничать и покажет себя во всей красе в атаке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.09.