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    «Даллас» и «Рейнджерс» решат осторожничать?

    «Даллас» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Рейнджерс»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 13 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Марта 2022 года

    «Даллас»

    Техасцы поучаствовали в 56 матчах и заработали 67 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Старз» находятся на пятом месте. Ближайшего оппонента они обгоняют на 5+ баллов.

    В последней февральской встрече «Даллас» в «Эксел Энерджи Центре» одержал верх над «Нэшвиллом» (4:2). С этой игры началась победная серия «шерифов», дошедшая до трех поединков.

    Коэффициенты матча Даллас — Нью-Йорк Рейнджерс

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    После зарубы с «Сэйбрз» команда Рика Боунесса нагнула «Лос-Анджелес» (4:3). Затем состоялся выезд в Канаду, где «Старз» перебили «Виннипег» (4:3 ОТ).

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    Вернувшись в Штаты, «Даллас» сгонял в Сент-Пол, чтобы разгромить «Миннесоту» (6:3), а в последней на сегодня встрече техасцы не смогли справиться с «Нэшвиллом» (1:2).

    «Рейнджерс»

    Хоккеисты с Манхэттена провели в чемпионате 58 матчей, захватив при этом 77 очков. В таблице Столичного дивизиона ньюйоркцы расположились на третьем месте и обошли четвертый «Вашингтон» на 5 баллов.

    Мартовскую часть регулярки «Рейнджерс» встретили бодро, загасив трех соперников кряду. Небольшая победная серия стартовала с домашнего выноса «Сент-Луиса» (5:3).

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    • Задержавшись еще на один матч в «Мэдисон Сквер Гарден», «синерубашечники» переиграли «Нью-Джерси» (3:1). В следующем поединке команда Жерара Галлана разгромила «Виннипег» (4:1).

    Две последние встречи «Рейнджерс» провели неудачно, пропустив суммарно 11 голов. В Сент-Поле ньюйоркцы уступили «Миннесоте» (2:5), а в Миссури — «Сент-Луису» (2:6).

    Коэффициенты

    Победа «Далласа» в предстоящем матче оценивается в 2.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Рейнджерс» — 2.70.

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    Прогноз

    С конца 2017 года эти команды провели между собой 7 матчей, однако только в двух встречах они забили друг другу больше 4 голов. Учитывая высокую мотивацию и цену ошибки, предстоящий поединок традиционно получится «низовым».

    Ставка

    Равные по силе соперники устроят между собой замес, который кучей голов не закончится. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.02.

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    «Даллас» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Даллас» и «Рейнджерс» решат осторожничать?
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