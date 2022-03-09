В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 9 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

В 55 играх регулярного чемпионата команда из Теннесси смогла заработать 66 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на пятом месте, отставая на 1 пункт от «Далласа».

Еще в прошлом месяце «Нэшвилл» пережил не лучший период в сезоне, потерпев четыре подряд поражения. Прервать цепочку неудач «хищникам» удалось 23 февраля во встрече с «Нэшвиллом» (6:4).

Коэффициенты матча Нэшвилл — Даллас 1 2.30 X 4.30 2 2.60 Ставка

После замеса с «Пантерз» подопечные Джона Хайнса зарубились с «Далласом» и затащили 2 балла в серии буллитов — 2:1 Б. Далее «Смэшвилл» снова остался без очков в двух играх.

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Уступили хоккеисты их Теннесси «Тампе-Бэй» (2:3) и «Сиэтлу» (3:4). Оправившись от проигранной «Кракену» битвы, «Нэшвилл» перекинул свою спортивную злость на бедный «Сан-Хосе» (8:0).

«Даллас»

Техасская банда скатала в регулярке 55 матчей, в которых заработала 67 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона ей удалось вырваться на четвертую позицию.

Последнее на сегодняшний день поражение «Даллас» пережил 25 февраля. Так совпало, что это была встреча именно с «Нэшвиллом» и именно на «Бриджстоун Арене» — 1:2 Б.

После потери очков в Теннесси подопечные Джона Хайнса оформили четыре подряд победы. Строить эту цепочку «шерифы» начали с домашней игры с «Баффало» (4:2).

Далее в «Эксел Энерджи Центре» «Даллас» разобрался с «Лос-Анджелесом» (4:3), а пару следующих поединков он затащил в гостях. Взяли верх техасцы над «Виннипегом» (4:3 ОТ) и «Миннесотой» (6:3).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Нэшвилл» букмекеры предлагают за 2.45, на ничью они дают коэффициент 4.00, а на победу «Далласа» — 2.55.

Прогноз

На «Бриджстоун Арене» между собой сойдутся прямые конкуренты за плей-офф, которые в очном замесе будут грызть друг друга за 2 очка. Однако форма «Нэшвилла» сейчас вызывает сомнения , в то время как «Даллас» едет в Теннесси с четырьмя подряд победами в активе.

Ставка

На данном этапе чемпионата у «Старз» достаточно сил, чтобы хлопнуть «Предс» на их территории. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит за 2.48.