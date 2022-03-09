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    Кто окажется сильнее в принципиальной встрече в Теннесси?

    «Нэшвилл» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.48) на хоккейный матч НХЛ 9 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 9 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Марта 2022 года

    «Нэшвилл»

    В 55 играх регулярного чемпионата команда из Теннесси смогла заработать 66 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она находится на пятом месте, отставая на 1 пункт от «Далласа».

    Еще в прошлом месяце «Нэшвилл» пережил не лучший период в сезоне, потерпев четыре подряд поражения. Прервать цепочку неудач «хищникам» удалось 23 февраля во встрече с «Нэшвиллом» (6:4).

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Даллас

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    После замеса с «Пантерз» подопечные Джона Хайнса зарубились с «Далласом» и затащили 2 балла в серии буллитов — 2:1 Б. Далее «Смэшвилл» снова остался без очков в двух играх.

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    Уступили хоккеисты их Теннесси «Тампе-Бэй» (2:3) и «Сиэтлу» (3:4). Оправившись от проигранной «Кракену» битвы, «Нэшвилл» перекинул свою спортивную злость на бедный «Сан-Хосе» (8:0).

    «Даллас»

    Техасская банда скатала в регулярке 55 матчей, в которых заработала 67 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона ей удалось вырваться на четвертую позицию.

    Последнее на сегодняшний день поражение «Даллас» пережил 25 февраля. Так совпало, что это была встреча именно с «Нэшвиллом» и именно на «Бриджстоун Арене» — 1:2 Б.

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    • После потери очков в Теннесси подопечные Джона Хайнса оформили четыре подряд победы. Строить эту цепочку «шерифы» начали с домашней игры с «Баффало» (4:2).

    Далее в «Эксел Энерджи Центре» «Даллас» разобрался с «Лос-Анджелесом» (4:3), а пару следующих поединков он затащил в гостях. Взяли верх техасцы над «Виннипегом» (4:3 ОТ) и «Миннесотой» (6:3).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Нэшвилл» букмекеры предлагают за 2.45, на ничью они дают коэффициент 4.00, а на победу «Далласа» — 2.55.

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    Прогноз

    На «Бриджстоун Арене» между собой сойдутся прямые конкуренты за плей-офф, которые в очном замесе будут грызть друг друга за 2 очка. Однако форма «Нэшвилла» сейчас вызывает сомнения, в то время как «Даллас» едет в Теннесси с четырьмя подряд победами в активе.

    Ставка

    На данном этапе чемпионата у «Старз» достаточно сил, чтобы хлопнуть «Предс» на их территории. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит за 2.48.

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    «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 09.03.2022. Прогнозы на хоккей. Кто окажется сильнее в принципиальной встрече в Теннесси?
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