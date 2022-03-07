НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Виннипег», «Тампа» разгромила «Чикаго»

«Миннесота» — «Даллас» 3:6
В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов. У «Старз» хет-трик на счету Джейсона Робертсона.
«Миннесота» и «Даллас» имеют по 67 очков и занимают 5-6 места в Западной конференции.
«Виннипег» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:4
В составе победителей дубль сделал Крис Крайдер, по голу забили Баркли Гудроу и Джейкоб Труба. Форвард Артемий Панарин отдал две голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 44 броска из 45.
«Рейнджерс» занимают четвертое место в Восточной конференции, «Виннипег» — на 12-й строчке Запада.
«Чикаго» — «Тампа-Бэй» 3:6
В составе «Лайтнинг» три (1+2) очка набрал Михаил Сергачев, Никита Кучеров оформил ассист. Вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска из 27.
«Тампа» занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» — на 14-й строчке Запада.
«Каролина» — «Сиэтл» 3:2
«Сиэтл» потерпел девятое поражение в последних десяти матчах.
«Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ
В овертайме победную шайбу забил Рикард Ракелль.
«Вегас» — «Оттава» 2:1
Россияне Евгений Дадонов, Артем Зуб и Никита Зайцев очков в этой встрече не набрали.