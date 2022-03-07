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    НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Виннипег», «Тампа» разгромила «Чикаго»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 марта

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    «Тампа-Бэй»
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    «Тампа-Бэй»

    «Миннесота» — «Даллас» 3:6

    В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов. У «Старз» хет-трик на счету Джейсона Робертсона.

    «Миннесота» и «Даллас» имеют по 67 очков и занимают 5-6 места в Западной конференции.

    «Миннесота» — «Даллас» 3:6

    «Виннипег» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:4

    В составе победителей дубль сделал Крис Крайдер, по голу забили Баркли Гудроу и Джейкоб Труба. Форвард Артемий Панарин отдал две голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 44 броска из 45.

    «Рейнджерс» занимают четвертое место в Восточной конференции, «Виннипег» — на 12-й строчке Запада.

    «Виннипег» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:4

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй» 3:6

    В составе «Лайтнинг» три (1+2) очка набрал Михаил Сергачев, Никита Кучеров оформил ассист. Вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска из 27.

    «Тампа» занимает второе место в Восточной конференции, «Чикаго» — на 14-й строчке Запада.

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй» 3:6

    «Каролина» — «Сиэтл» 3:2

    «Сиэтл» потерпел девятое поражение в последних десяти матчах.

    «Каролина» — «Сиэтл» 3:2

    «Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ

    В овертайме победную шайбу забил Рикард Ракелль.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Кутюр — 19 (Майер, Хатакка), 7:47 — 0:1. Хенрик — 11 (Комтуа, Терри), 21:41 — 1:1. Власик — 1 (Мелош), 22:57 — 1:2. Милано — 12 (Хенрик, Фаулер), 39:39 — 2:2. Ракелль — 16 (Терри, Фаулер), 60:14 — 3:2Вратари: Столарз — СавченкоШтраф: 11-15Броски: 36 (9+13+13+1) — 22 (10+6+6+0)

    «Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:2 ОТ

    «Вегас» — «Оттава» 2:1

    Россияне Евгений Дадонов, Артем Зуб и Никита Зайцев очков в этой встрече не набрали.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Оттава» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Маршессо — 24 (Смит), 26:46 — 1:0. Ткачак — 18 (бол., Уайт, Штютцле), 28:53 — 1:1. Айкел — 3 (бол., Пачиоретти, Маршессо), 59:54 — 2:1Вратари: Ленер — ФорсбергШтраф: 4-4Броски: 42 (17+15+10) — 40 (15+9+16)

    «Вегас» — «Оттава» 2:1
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