В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Серия с динамовцами начала складываться для «Северстали» благоприятно уже в дебютном матче, в котором гости на «ВТБ Арене» добыли крупную победу — 6:3.

Во втором поединке «Северсталь» также взяла игру под свой контроль и повела в счете с разницей в 3 гола. В дальнейшем «сталь» пыталась удерживать нужный результат и завоевала победу — 4:3.

Коэффициенты матча Северсталь — Динамо 1 2.90 X 4.10 2 2.15 Ставка

Как только серия перекочевала в Череповец, у команды Андрея Разина начались проблемы. В первой встрече на своем льду череповчане уступили — 1:3. В этом матче у «стали» были проблемы с реализацией — 4.55%.

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В регулярном первенстве «Северсталь» поучаствовала в 49 матчах, в которых заработала 63 балла. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась пятой.

«Динамо» Москва

Данная серия стартовала для столичной команды катастрофически. В дебютной игре «Динамо» Москва провело не самый удачный матч, в котором пережила крупное поражение — 3:6.

Более жесткий замес сине-белые устроили во второй игре. Несмотря на то что горели в счете в 3 шайбы, они смогли сократить разрыв к минимуму. Однако на полноценный камбэк силенок динамовцам не хватило — 3:4.

В Череповце команда Алексея Кудашова почувствовала себя раскованнее и оформила первую победу — 3:1. За час поединка москвичи нанесли 31 бросок в створ, реализовав 9.68% моментов.

Регулярный чемпионат «Динамо» Москва закончило с 48 матчами в активе и 64 очками на счету. В турнирной таблице Западной конференции сине-белые оказались четвертыми.

Коэффициенты

Поставить в этой игре на «Северсталь» букмекеры предлагают за 2.85, на ничью они дают коэффициент 4.06, а на победу «Динамо» Москва — 2.17.

Прогноз

В двух матчах из трех в этом противостоянии команды забили суммарно 7+ голов. Подкачала традиционно высокая результативность в их последней встрече.

Однако шансы на тотал «больше» снова увеличиваются, учитывая, что «Северсталь» не захочет покидать родную арену без победы , а динамовцам нужно обязательно вытаскивать матч.

Ставка

Во второй игре в Череповце голов команды насыпят щедрее. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 2.28.