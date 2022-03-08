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    Четвертый матч «Северстали» и «Динамо» пробьет «верх»?

    «Северсталь» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 марта 2022 года

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    «Северсталь» — «Динамо»
    В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Марта 2022 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Северсталь»

    Серия с динамовцами начала складываться для «Северстали» благоприятно уже в дебютном матче, в котором гости на «ВТБ Арене» добыли крупную победу — 6:3.

    Во втором поединке «Северсталь» также взяла игру под свой контроль и повела в счете с разницей в 3 гола. В дальнейшем «сталь» пыталась удерживать нужный результат и завоевала победу — 4:3.

    Коэффициенты матча Северсталь — Динамо

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    Как только серия перекочевала в Череповец, у команды Андрея Разина начались проблемы. В первой встрече на своем льду череповчане уступили — 1:3. В этом матче у «стали» были проблемы с реализацией — 4.55%.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном первенстве «Северсталь» поучаствовала в 49 матчах, в которых заработала 63 балла. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась пятой.

    «Динамо» Москва

    Данная серия стартовала для столичной команды катастрофически. В дебютной игре «Динамо» Москва провело не самый удачный матч, в котором пережила крупное поражение — 3:6.

    Более жесткий замес сине-белые устроили во второй игре. Несмотря на то что горели в счете в 3 шайбы, они смогли сократить разрыв к минимуму. Однако на полноценный камбэк силенок динамовцам не хватило — 3:4.

    В Череповце команда Алексея Кудашова почувствовала себя раскованнее и оформила первую победу — 3:1. За час поединка москвичи нанесли 31 бросок в створ, реализовав 9.68% моментов.

    Регулярный чемпионат «Динамо» Москва закончило с 48 матчами в активе и 64 очками на счету. В турнирной таблице Западной конференции сине-белые оказались четвертыми.

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на «Северсталь» букмекеры предлагают за 2.85, на ничью они дают коэффициент 4.06, а на победу «Динамо» Москва — 2.17.

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    Прогноз

    В двух матчах из трех в этом противостоянии команды забили суммарно 7+ голов. Подкачала традиционно высокая результативность в их последней встрече.

    Однако шансы на тотал «больше» снова увеличиваются, учитывая, что «Северсталь» не захочет покидать родную арену без победы, а динамовцам нужно обязательно вытаскивать матч.

    Ставка

    Во второй игре в Череповце голов команды насыпят щедрее. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 2.28.

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    «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на хоккей. Четвертый матч «Северстали» и «Динамо» пробьет «верх»?
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