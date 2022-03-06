В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Болл Арене» 6 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Колорадо» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Сыграв в 55 матчах, команда из Денвера сумела заработать 84 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она расположилась на первом месте и отдалилась от конкурентов на 14 пунктов.

С 21 февраля по 2 марта «Колорадо» выдал 4-матчевую победную серию. В трех играх данного отрезка «лавины» зарядили в ворота соперников по 5+ голов.

Коэффициенты матча Колорадо — Калгари 1 2.13 X 4.40 2 2.80 Ставка

Выносить конкурентов «Эвеланш» начали в Мичигане. На «Литл Сизарс Арене» они грохнули «Детройт» (5:2). Во втором матче, прошедшем на «Болл Арене», команда Джареда Беднара разнесла «Виннипег» (6:3).

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В следующих поединках серии «Колорадо» одержал верх над «Вегасом» (3:2) и «Айлендерс» (5:3). Прервалась же красивая цепочка в Финиксе, где «Эвс» не смогли справиться с «Аризоной» (1:2).

«Калгари»

Канадская бригада из Альберты провела в регулярном чемпионате 53 встречи, в которых взяла 71 балл. В зачете Тихоокеанского дивизиона она выбилась в лидеры, опередив ближайших преследователей на 6 очков.

Еще недавно у «Калгари» была своя крутая серия поединков. В период с 30 января по 21 февраля «огоньки» сумели выдать стрик из десяти матчей без поражений.

Завершился этот отрезок в Альберте, где парни Дэйва Типпетта переиграли «Виннипег» (3:1). Первое за долгое время поражение «Флеймз» потерпи на «Роджерс Арене» — в матче с «Ванкувером» (1:7).

После встречи с «Кэнакс» «Калгари» дважды зарубился с «Миннесотой» и оба раза грохнул «дикарей» (7:3, 5:1). В последнем матче «Флеймз» дома не смогли справиться с «Монреалем» (4:5 ОТ).

Коэффициенты

На «Колорадо» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.22, ничья оценивается в 4.68, а победа «Калгари» — в 2.85.

Прогноз

В матчах с топ-соперниками, к которым можно отнести нынешний «Калгари», «Колорадо» любит осторожничать и вытаскивать поединки за счет хорошей обороны . В привычной для себя манере он сыграет с «Флеймз».

Ставка

На «Болл Арене» слишком большого количества голов ждать опасно. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.11.