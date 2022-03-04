НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Каролину», «Тампа» проиграла «Питтсбургу»

«Вашингтон» — «Каролина» 4:0

В составе победителей по одной шайбе забросили российские хоккеисты Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. На счету первого также одна голевая передача. Голкипер Витек Ванечек отразил все 36 бросков, оформив «сухарь».

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Каролина» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Кузнецов — 16 (бол.), 18:33 — 1:0. Фехервари — 4 (Шири, Хэтэуэй), 28:30 — 2:0. Овечкин — 33 (бол., Карлсон, Оши), 35:05 — 3:0. Орлов — 8 (Шири, Шульц), 59:02 — 4:0Вратари: Ванечек — АндерсенШтраф: 6-12Броски: 33 (8+16+9) — 36 (6+13+17)

«Каролина» идет на первом месте в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на восьмой строчке.

«Вашингтон» — «Каролина» 4:0

«Филадельфия» — «Миннесота» 4:5

У победителей дубль сделал Райан Хартман. Нападающий Кирилл Капризов отметился голевой передачей. Защитник Дмитрий Куликов также набрал одно (0+1) очко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Миннесота» — 4:5 (2:2, 2:1, 0:2) Голы: Лотон — 11, 3:49 — 1:0. Хартман — 19 (Зуккарелло, Капризов), 11:50 — 1:1. П. Браун — 3 (Макьюэн, Уиллман), 13:16 — 2:1. Годро — 8, 19:56 — 2:2. Конекны — 9 (Лотон), 25:07 — 3:2. Хартман — 20 (Фиала, Эддисон), 29:04 — 3:3. ван Римсдайк — 12 (бол., Жиру, Яндл), 39:14 — 4:3. Болди — 9 (Фиала), 52:16 — 4:4. Бродин — 4, 52:41 — 4:5Вратари: Харт — ТэлботШтраф: 2-6Броски: 30 (10+6+14) — 38 (12+12+14)

«Миннесота» идет на четвертом месте в Западаной конференции. «Филадельфия» располагается на 14-й строчке в Восточной конференции.

«Филадельфия» — «Миннесота» 4:5

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 1:5

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и двумя голевыми передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Хейнен — 12 (Капанен, Малкин), 3:46 — 0:1. Кросби — 17 (бол., Гюнтцель, Малкин), 6:27 — 0:2. Белльмар — 7 (Марун), 26:20 — 1:2. Макгинн — 11 (Родригес), 37:08 — 1:3. Малкин — 10 (Хейнен), 45:14 — 1:4. Гюнтцель — 26 (п. в., Летанг, Кросби), 54:00 — 1:5Вратари: Василевский (52:43 — 54:00) — ДжерриШтраф: 25-21Броски: 21 (5+8+8) — 40 (16+12+12)

«Тампа» идет третьей в Восточной конференции, а «Пингвинз» — четвертым.

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 1:5

«Флорида» — «Оттава» 3:0

Заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Патрик Хернквист и Райан Ломберг. Голкипер Сергей Бобровский отразил все 18 бросков, оформив «сухарь».

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Оттава» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Марчмент — 12 (бол., Хернквист, Беннетт), 10:04 — 1:0. Хернквист — 9 (бол., Марчмент, Монтур), 43:09 — 2:0. Ломберг — 5 (Ватрано, Луостаринен), 43:21 — 3:0Вратари: Бобровский — ФорсбергШтраф: 23-55Броски: 48 (25+12+11) — 18 (7+4+7)

«Сенаторз» потерпели третье поражение подряд. «Пантерз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

«Флорида» — «Оттава» 3:0

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер» 3:4

Победную шайбу забросил российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин. Этот гол стал для россиянина десятым в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Ванкувер» — 3:4 (0:0, 2:2, 1:2) Голы: Добсон — 10 (Нельсон, Грин), 23:37 — 1:0. Хант — 1, 27:19 — 1:1. Миллер — 21 (Бесер, Хьюз), 31:50 — 1:2. Палмиери — 7 (Пелек, Пажо), 38:20 — 2:2. Бовилье — 9, 41:49 — 3:2. Хегландер — 9 (Гарлэнд, Хьюз), 49:34 — 3:3. Подколзин — 10 (Хорват), 50:19 — 3:4Вратари: Варламов — ДемкоШтраф: 4-0Броски: 27 (8+9+10) — 38 (13+16+9)

«Ванкувер» занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке «Востока».

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер» 3:4

«Чикаго» — «Эдмонтон» 4:3 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Лафферти — 2 (Курашев, Карпентер), 2:34 — 1:0. Драйзайтль — 38 (бол., Макдэвид, Бэрри), 14:35 — 1:1. Кейн — 17 (Строум, К. Джонс), 16:55 — 2:1. Кейн — 6 (Драйзайтль, Нерс), 19:26 — 2:2. Кубалик — 11, 42:49 — 3:2. Кейн — 7 (Макдэвид, Бушар), 59:10 — 3:3. Дебринкэт — 30 (бол., Кейн, С. Джонс), 62:23 — 4:3Вратари: Флери (62:23) — Коскинен (62:23)Штраф: 10-6Броски: 32 (8+12+10+2) — 32 (11+5+16+0)

«Чикаго» занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» идет на восьмой строчке.

«Чикаго» — «Эдмонтон» 4:3 ОТ

«Аризона» — «Колорадо» 2:1

«Койотс» прервали четырехматчевую победную серию «Блю Джэкетс». Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустил игру из-за травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Тэйвз — 11 (Макар, Маккиннон), 25:48 — 0:1. Эрикссон — 2 (Руссель, Мозер), 38:11 — 1:1. Шмальц — 12 (Келлер, Чикран), 45:27 — 2:1Вратари: Веймелка — ФранцоузШтраф: 20-14Броски: 29 (8+13+8) — 43 (12+18+13)

«Аризона» — «Колорадо» 2:1

«Вегас» — «Бостон» 2:5

У победителей хет-трик сделал Крэйг Смит, дубль оформил Давид Пастрняк.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Бостон» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) Голы: Смит — 7 (Фредерик, Форборт), 13:18 — 0:1. Смит — 8 (Койл, Фредерик), 31:03 — 0:2. Айкел — 2, 37:34 — 1:2. Пастрняк — 30 (Фредерик, Хаула), 48:14 — 1:3. Смит — 9 (Грызлик, Карло), 54:39 — 1:4. Маршессо — 22 (Пьетранджело), 56:38 — 2:4. Пастрняк — 31 (п.в., Хаула), 58:20 — 2:5Вратари: Ленер (55:08 — 56:38, 57:27 — 58:20) — СуэйменШтраф: 2-4Броски: 36 (12+13+11) — 36 (10+16+10)

«Бостон» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Вегас» идет на восьмой строчке Запада.

«Калгари» — «Монреаль» 4:5 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Канадиенс» Бен Чиаро. У проигравших по два очка набрали Леон Драйзайтль (1+1) и Коннор Макдэвид (0+2).

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Монреаль» — 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1) Голы: Коулмэн — 12 (Манджапане, Баклунд), 11:06 — 1:0. Питри — 4 (Сузуки, Лехконен), 19:34 — 1:1. Годро — 21, 32:08 — 2:1. Манджапане — 29 (мен., Тоффоли, Маркстрем), 35:40 — 3:1. Сузуки — 12 (бол., Хоффман, Кофилд), 37:44 — 3:2. Чиаро — 6 (Хоффман, Сузуки), 44:38 — 3:3. Хоффман — 11 (Дофен, Чиаро), 57:15 — 3:4. Линдхольм — 25 (Манджапане, Андерссон), 59:32 — 4:4. Чиаро — 7 (Р. Питлик, Хоффман), 61:03 — 4:5Вратари: Маркстрем (61:03) — Хэммонд (61:03)Штраф: 12-6Броски: 34 (9+7+18+0) — 35 (16+7+10+2)

«Монреаль» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции. «Калгари» идет на второй строчке «Запада».