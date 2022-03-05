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    Выбьет ли ЦСКА третью подряд победу?

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    Михаил Григоренко
    В третьем матче серии 1/4 финала Запада «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Марта 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Локомотив»

    Серию с ЦСКА ярославская бригада начала с беспощадного замеса, в котором команды разошлись миром в основное время, а в овертайме «Локомотив» потерпел поражение — 3:4 ОТ.

    В этой игре «железнодорожники» сумели перебить ЦСКА по статистике бросков, однако всего 8.33% созданных моментов оказались точными. Для победы даже этого было недостаточно.

    Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    Продолжилась серия «Локо» гораздо хуже. Во втором поединке парни Игоря Никитина слились в одну калитку — 1:4, при этом сами ярославцы открыли счет, а затем решили расслабиться.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном первенстве «Локомотив» успел поучаствовать в 47 матчах и заработать 55 очков. В турнирной таблице Западной конференции он оказался шестым.

    ЦСКА

    В первом матче Кубка Гагарина московская бригада столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны гостей из Ярославля. В итоге победу она вырвала в овертайме — 4:3 ОТ.

    Статистически ЦСКА уступил «Локомотиву» по броскам в створ ворот, однако из 30 ударов 13.33% оказались точными. У своих владений хозяевам удалось отразить 91.67% моментов.

    Вторая игра получилась для парней Сергея Федорова нервной лишь на старте, когда «Локо» открыл счет. Но позже ЦСКА проснулся и ответил четырьмя шайбами — 4:1.

    В ходе регулярного чемпионата столичная команда провела 47 поединков и заработала 63 балла. В зачете Западной конференции она оказалась на третьей позиции.

    Коэффициенты

    В третьем матче серии победа «Локомотива» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.84, а на победу ЦСКА — 2.70.

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    Прогноз

    На сегодняшний день московская команда явно превосходит «Локо» в классе, расклад сил играет в пользу столичных хоккеистов. Понимая это, парни Федорова попробуют закончить серию как можно раньше, но для этого им нужно прищучить ярославцев на их площадке.

    Ставка

    Несмотря на лидерство в серии, москвичи не остановятся на достигнутом и не возьмут паузу. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой 0 за 2.00.

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    «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на хоккей. Выбьет ли ЦСКА третью подряд победу?
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