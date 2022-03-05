«Локомотив»
Серию с ЦСКА ярославская бригада начала с беспощадного замеса, в котором команды разошлись миром в основное время, а в овертайме «Локомотив» потерпел поражение — 3:4 ОТ.
В этой игре «железнодорожники» сумели перебить ЦСКА по статистике бросков, однако всего 8.33% созданных моментов оказались точными. Для победы даже этого было недостаточно.
Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА
Продолжилась серия «Локо» гораздо хуже. Во втором поединке парни Игоря Никитина слились в одну калитку — 1:4, при этом сами ярославцы открыли счет, а затем решили расслабиться.
В регулярном первенстве «Локомотив» успел поучаствовать в 47 матчах и заработать 55 очков. В турнирной таблице Западной конференции он оказался шестым.
ЦСКА
В первом матче Кубка Гагарина московская бригада столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны гостей из Ярославля. В итоге победу она вырвала в овертайме — 4:3 ОТ.
Статистически ЦСКА уступил «Локомотиву» по броскам в створ ворот, однако из 30 ударов 13.33% оказались точными. У своих владений хозяевам удалось отразить 91.67% моментов.
Вторая игра получилась для парней Сергея Федорова нервной лишь на старте, когда «Локо» открыл счет. Но позже ЦСКА проснулся и ответил четырьмя шайбами — 4:1.
В ходе регулярного чемпионата столичная команда провела 47 поединков и заработала 63 балла. В зачете Западной конференции она оказалась на третьей позиции.
Коэффициенты
В третьем матче серии победа «Локомотива» оценивается в 2.43, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.84, а на победу ЦСКА — 2.70.
Прогноз
На сегодняшний день
Ставка
Несмотря на лидерство в серии, москвичи не остановятся на достигнутом и не возьмут паузу. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой 0 за 2.00.