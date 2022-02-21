Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки«Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке Александр БольшуновСтанет ли Большунов «Королем лыж»? Анонс событий на Олимпиаде-2022 19 февраля Владимир ТкачевМаксимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию
  • 11:12
    • Большунов выиграл сокращенный марафон на Олимпиаде в Пекине
  • 15:26
    • Норвегия досрочно победила в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине
  • 14:51
    • Хорхе Карраскаль прокомментировал переход в ЦСКА
  • 14:43
    • Источник: ЦСКА договорился об аренде полузащитника «Эвертона»
  • 14:17
    • Нападающий «Спартака» Александр Руденко перешёл в «Химки»
  • 11:02
    • Клебо сошел с дистанции сокращенного марафона на Олимпиаде в Пекине
  • 10:46
    • Депай может вернуться в «Лион»
    Все новости спорта

    «Миннесота» потопит победную серию «Эдмонтона»?

    «Эдмонтон» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.73) на хоккейный матч НХЛ 21 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мэттью Болди
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Эдмонтон» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2022 года

    «Эдмонтон»

    Сыграв в 48 матчах, банда из Альберты, Канада, сумела завоевать 57 очков и ворваться в топ-3 Тихоокеанского дивизиона. Соперников не из зоны плей-офф она обходит на 2+ балла.

    Выйдя на лед после небольшой паузы в НХЛ, «Эдмонтон» потерпел два крупных поражения, пропустив по 4 шайбы. Слились «нефтяники» «Вегасу» (0:4) и «Чикаго» (1:4).

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Миннесота

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    После неудачного продолжения сезона «Ойлерз» пришли в себя и бахнули четыре победы, забросив в каждой игре минимум трешку. На старте серии команда Дэйва Типпетта разобралась с «Айлендерс» (3:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Позже канадцы сгоняли в Калифорнию, где сперва разгромили «Сан-Хосе» (3:0), а затем — достали «Лос-Анджелес» (5:2). Вернувшись в «Роджерс Плейс», «Эдмонтон» уничтожил «Анахайм» (7:3).

    «Миннесота»

    Парни из Сент-Пола скатали в регулярном чемпионате 46 поединков, после которых на их счету оказались 63 балла. В зачете Тихоокеанского дивизиона «дикари» идут вторыми.

    После небольшого отдыха в НХЛ «Миннесота» успела скатать пять матчей, в трех из которых осталась с пустыми карманами. В первой неудачной игре «дикари» всухую слились «Виннипегу» (0:2).

  • НХЛ. Две шайбы Свечникова, поражение «Миннесоты» и гол+пас Капризова
  • Результаты матчей НХЛ
  • Сегодня

    • Забыв о грустном выезде в Канаду, парни Дина Эвансона вернулись в «Эксел Энерджи Центр». На своей площадке «Минни» одержала верх над «Каролиной» (3:2) и «Детройтом» (7:4).

    На матч 19 февраля «дикари» снова отправились в гости к «Виннипегу». Реванша в этом поединке не было (3:6). В последней встрече «Миннесота» была раздавлена «Флоридой» (2:6).

    Коэффициенты

    На «Эдмонтон» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46. С таким же кэфом они оценивают победу «Миннесоты». Поставить на ничью можно за 4.68.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    После паузы в НХЛ «Ойлерз» заметно прибавили, в то время как «дикари» недавно дважды крупно уступили. Однако замес с серьезными соперниками на чужом льду заставит парней Дина Эвансона проснуться и выдать яркий перформанс.

    Ставка

    На канадском льду гости из Сент-Пола вернутся к тем результатам, которые их устраивают. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 2.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фулхэм — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нефтчи — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бонзи — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аугсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арминия — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эдмонтон» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» потопит победную серию «Эдмонтона»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры