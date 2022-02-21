В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Эдмонтон» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Сыграв в 48 матчах, банда из Альберты, Канада, сумела завоевать 57 очков и ворваться в топ-3 Тихоокеанского дивизиона. Соперников не из зоны плей-офф она обходит на 2+ балла.

Выйдя на лед после небольшой паузы в НХЛ, «Эдмонтон» потерпел два крупных поражения, пропустив по 4 шайбы. Слились «нефтяники» «Вегасу» (0:4) и «Чикаго» (1:4).

Коэффициенты матча Эдмонтон — Миннесота 1 2.40 X 4.40 2 2.40 Ставка

После неудачного продолжения сезона «Ойлерз» пришли в себя и бахнули четыре победы, забросив в каждой игре минимум трешку. На старте серии команда Дэйва Типпетта разобралась с «Айлендерс» (3:1).

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Позже канадцы сгоняли в Калифорнию, где сперва разгромили «Сан-Хосе» (3:0), а затем — достали «Лос-Анджелес» (5:2). Вернувшись в «Роджерс Плейс», «Эдмонтон» уничтожил «Анахайм» (7:3).

«Миннесота»

Парни из Сент-Пола скатали в регулярном чемпионате 46 поединков, после которых на их счету оказались 63 балла. В зачете Тихоокеанского дивизиона «дикари» идут вторыми.

После небольшого отдыха в НХЛ «Миннесота» успела скатать пять матчей, в трех из которых осталась с пустыми карманами. В первой неудачной игре «дикари» всухую слились «Виннипегу» (0:2).

Забыв о грустном выезде в Канаду, парни Дина Эвансона вернулись в «Эксел Энерджи Центр». На своей площадке «Минни» одержала верх над «Каролиной» (3:2) и «Детройтом» (7:4).

На матч 19 февраля «дикари» снова отправились в гости к «Виннипегу». Реванша в этом поединке не было (3:6). В последней встрече «Миннесота» была раздавлена «Флоридой» (2:6).

Коэффициенты

На «Эдмонтон» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46. С таким же кэфом они оценивают победу «Миннесоты». Поставить на ничью можно за 4.68.

Прогноз

После паузы в НХЛ «Ойлерз» заметно прибавили , в то время как «дикари» недавно дважды крупно уступили. Однако замес с серьезными соперниками на чужом льду заставит парней Дина Эвансона проснуться и выдать яркий перформанс.

Ставка

На канадском льду гости из Сент-Пола вернутся к тем результатам, которые их устраивают. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 2.73.