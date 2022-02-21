«Эдмонтон»
Сыграв в 48 матчах, банда из Альберты, Канада, сумела завоевать 57 очков и ворваться в топ-3 Тихоокеанского дивизиона. Соперников не из зоны плей-офф она обходит на 2+ балла.
Выйдя на лед после небольшой паузы в НХЛ, «Эдмонтон» потерпел два крупных поражения, пропустив по 4 шайбы. Слились «нефтяники» «Вегасу» (0:4) и «Чикаго» (1:4).
Коэффициенты матча Эдмонтон — Миннесота
После неудачного продолжения сезона «Ойлерз» пришли в себя и бахнули четыре победы, забросив в каждой игре минимум трешку. На старте серии команда Дэйва Типпетта разобралась с «Айлендерс» (3:1).
Позже канадцы сгоняли в Калифорнию, где сперва разгромили «Сан-Хосе» (3:0), а затем — достали «Лос-Анджелес» (5:2). Вернувшись в «Роджерс Плейс», «Эдмонтон» уничтожил «Анахайм» (7:3).
«Миннесота»
Парни из Сент-Пола скатали в регулярном чемпионате 46 поединков, после которых на их счету оказались 63 балла. В зачете Тихоокеанского дивизиона «дикари» идут вторыми.
После небольшого отдыха в НХЛ «Миннесота» успела скатать пять матчей, в трех из которых осталась с пустыми карманами. В первой неудачной игре «дикари» всухую слились «Виннипегу» (0:2).
Забыв о грустном выезде в Канаду, парни Дина Эвансона вернулись в «Эксел Энерджи Центр». На своей площадке «Минни» одержала верх над «Каролиной» (3:2) и «Детройтом» (7:4).
На матч 19 февраля «дикари» снова отправились в гости к «Виннипегу». Реванша в этом поединке не было (3:6). В последней встрече «Миннесота» была раздавлена «Флоридой» (2:6).
Коэффициенты
На «Эдмонтон» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46. С таким же кэфом они оценивают победу «Миннесоты». Поставить на ничью можно за 4.68.
Прогноз
Ставка
На канадском льду гости из Сент-Пола вернутся к тем результатам, которые их устраивают. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 2.73.