В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Канадская команда из Онтарио провела в чемпионате 47 матчей, в которых захватила 67 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на третьем месте.

С 23 января по 8 февраля «Торонто» выдал неплохую беспроигрышную серию, прожившую шесть поединков. Завершилась она домашней победой над «Каролиной» в овертайме (4:3 ОТ).

Прервалась цепочка «Мэйпл Лифс» в Альберте, Канада, где подопечные Шелдона Кифа крупно влетели «Калгари» (2:5). А еще в одной встрече «листочки» оказались слабее «Ванкувера» (2:3).

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Снова пошли на улучшение дела «Торонто» 15 февраля, когда на чужой площадке он грохнул «Сиэтл» (6:2). Вернувшись на «Скотиабанк Арену», канадцы разгромили «Питтсбург» (4:1).

«Сент-Луис»

Банда из Миссури скатала 48 поединков в рамках регулярного первенства. Заработав 62 балла, «музыканты» закрепились на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

После паузы в чемпионате «Сент-Луис» успел провести четыре встречи, в двух из которых потерпел поражения. В первом проигранном поединке «Блюз» уступил «Нью-Джерси» (4:7).

Еще в одной встрече в «Энтерпрайз-центре» подопечные Крейга Беруби вздернули «Чикаго» (5:1), а отправившись в Канаду, «ноты» крупно обыграли «Оттаву» (5:2).

Последний матч «Сент-Луис» также скатал в Канаде. В «Белл Центре» парни Беруби устроили зарубу с «Монреалем». Неожиданно «Блюз» проиграл битву аутсайдерам лиги в овертайме (2:3 ОТ).

Коэффициенты

Успешный результат «Торонто» букмекеры оценивают в 2.23, а на победу «Сент-Луиса» они дают кэф 2.75. Вероятность ничейного исхода — 4.68.

Прогноз

Три последних очных матча остались за «Торонто» . Сейчас «листочки» также выглядят в регулярке бодро и готовы снова хлопнуть «Сент-Луис», который потерпел два поражения в четырех встречах после паузы.

Ставка

Команда Шелдона Кифа в двух предыдущих играх разнесла соперников. Не пожалеет они и «Блюз» на своей площадке. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит за 2.23.