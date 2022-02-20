Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису» Кристина РезцоваПоследние надежды в биатлоне. Анонс событий на Олимпиаде-2022 18 февраля Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022Фотогалерея: Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022
  • 10:27
    • Фристайлист Ридзик выиграл бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине
  • 09:33
    • Сборная Финляндии обыграла Словакию и вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады
  • 14:30
    • Россия объявила состав на матч со Швецией
  • 13:29
    • Газизов: Я бы хотел, чтобы Кокорин перешел в «Уфу»
  • 12:38
    • Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине
  • 12:31
    • «Барселона» предложила контракт капитану «Челси»
  • 10:40
    • Француженка Брезаз-Буше победила в масс-старте на ОИ-2022, Резцова — пятая
    Все новости спорта

    «Торонто» выиграет в третьем матче кряду?

    «Торонто» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 2.21) на хоккейный матч НХЛ 20 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Сент-Луис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Кампф
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 20 Февраля 2022 года
    Торонто
  • НХЛ
    •  Торонто 03:00 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •

    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио провела в чемпионате 47 матчей, в которых захватила 67 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на третьем месте.

    С 23 января по 8 февраля «Торонто» выдал неплохую беспроигрышную серию, прожившую шесть поединков. Завершилась она домашней победой над «Каролиной» в овертайме (4:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Торонто — Сент-Луис

  • 1
  • 2.17
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Прервалась цепочка «Мэйпл Лифс» в Альберте, Канада, где подопечные Шелдона Кифа крупно влетели «Калгари» (2:5). А еще в одной встрече «листочки» оказались слабее «Ванкувера» (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Снова пошли на улучшение дела «Торонто» 15 февраля, когда на чужой площадке он грохнул «Сиэтл» (6:2). Вернувшись на «Скотиабанк Арену», канадцы разгромили «Питтсбург» (4:1).

    «Сент-Луис»

    Банда из Миссури скатала 48 поединков в рамках регулярного первенства. Заработав 62 балла, «музыканты» закрепились на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    После паузы в чемпионате «Сент-Луис» успел провести четыре встречи, в двух из которых потерпел поражения. В первом проигранном поединке «Блюз» уступил «Нью-Джерси» (4:7).

  • НХЛ. «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Коламбус» разгромил «Чикаго», «Монреаль» прервал 10-матчевую серию поражений
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля
  • Сегодня

    • Еще в одной встрече в «Энтерпрайз-центре» подопечные Крейга Беруби вздернули «Чикаго» (5:1), а отправившись в Канаду, «ноты» крупно обыграли «Оттаву» (5:2).

    Последний матч «Сент-Луис» также скатал в Канаде. В «Белл Центре» парни Беруби устроили зарубу с «Монреалем». Неожиданно «Блюз» проиграл битву аутсайдерам лиги в овертайме (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Успешный результат «Торонто» букмекеры оценивают в 2.23, а на победу «Сент-Луиса» они дают кэф 2.75. Вероятность ничейного исхода — 4.68.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прогноз

    Три последних очных матча остались за «Торонто». Сейчас «листочки» также выглядят в регулярке бодро и готовы снова хлопнуть «Сент-Луис», который потерпел два поражения в четырех встречах после паузы.

    Ставка

    Команда Шелдона Кифа в двух предыдущих играх разнесла соперников. Не пожалеет они и «Блюз» на своей площадке. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бонзи — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудерметова — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Хачанов — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ризеспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Берреттини — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Фортуна — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гент — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Борнмут — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эльче — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торонто» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Торонто» выиграет в третьем матче кряду?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры