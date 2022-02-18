НХЛ. «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Коламбус» разгромил «Чикаго», «Монреаль» прервал 10-матчевую серию поражений

«Баффало» — «Оттава» 1:3

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб в этой игре отметился одной голевой передачей.

«Баффало» — «Оттава» 1:3

«Монреаль» — «Сент-Луис» 3:2 ОТ

У победителей дубль оформил Коул Кофилд, забивший за 9 секунд до конца основного времени и принесший победу в овертайме. У проигравших одну из шайб провел Павел Бучневич. Также на его счету и голевая передача. Еще одним ассистом отметился Владимир Тарасенко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Байрон — 1 (Лехконен, Питри), 7:13 — 1:0. Томас — 7 (мен., Бучневич), 18:26 — 1:1. Бучневич — 16 (Тарасенко, Фолк), 58:41 — 1:2. Кофилд — 4 (Уайдмэн, Хоффман), 59:50 — 2:2. Кофилд — 5 (Питри), 62:22 — 3:2Вратари: Монтембо (62:22) — Хуссо (62:22)Штраф: 10-14Броски: 30 (11+9+9+1) — 27 (9+4+14+0)

Этой победой «Монреаль» прервал серию из десяти поражений.

«Монреаль» — «Сент-Луис» 3:2 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт» 2:3 Б

Нападающий хозяев Артемий Панарин сделал голевую передачу и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 33, а также сделал три сэйва в серии буллитов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Детройт» — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Стэчер — 1 (Эрне), 2:18 — 0:1. Миллер — 4 (Гудроу), 32:18 — 1:1. Ларкин — 26 (Декейсер, Зайдер), 33:48 — 1:2. Зибанежад — 19 (бол., Фокс, Панарин), 51:51 — 2:2Победный буллит: СутерВратари: Шестеркин (65:00) — Грайсс (65:00)Штраф: 8-4Броски: 39 (8+18+10+3) — 33 (11+12+6+4)

Победный буллит у «красных крыльев» реализовал Пиус Сутер.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт» 2:3 Б

«Торонто» — «Питтсбург» 4:1

У «Пингвинз» единственную шайбу забросил Евгений Малкин, ставшая для него шестой в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Мэттьюс — 33 (Броди, Марнер), 0:21 — 1:0. Райлли — 6 (бол., Кэмпбелл), 25:31 — 2:0. Кампф — 7 (мен., Райлли), 38:36 — 3:0. Малкин — 6 (Картер), 43:33 — 3:1. Бантинг — 16 (Мэттьюс, Марнер), 46:06 — 4:1Вратари: Кэмпбелл — ДжерриШтраф: 10-4Броски: 29 (15+6+8) — 46 (12+15+19)

«Торонто» с 67 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 70 очками — на третьей строчке.

«Торонто» — «Питтсбург» 4:1

«Филадельфия» — «Вашингтон» 3:5

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился одной голевой передачей. Голкипер Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков по своим воротам. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Голы: Кемпни — 1 (Дауд, Хэтэуэй), 18:35 — 0:1. Мэйю — 4 (бол., Линдблом, Рэтклифф), 28:54 — 1:1. Снивли — 4 (бол., Шири, Орлов), 32:49 — 1:2. Санхейм — 4 (Конекны, Жиру), 39:01 — 2:2. Мэйю — 5 (Санхейм, Проворов), 56:09 — 3:2. Хэтэуэй — 9 (Карлсон, Хагелин), 57:03 — 3:3. Хэтэуэй — 10 (Хагелин), 58:48 — 3:4. Карлсон — 10 (п.в., Дауд), 59:11 — 3:5Вратари: Джонс (58:56 — 59:11) — СамсоновШтраф: 13-25Броски: 33 (11+12+10) — 25 (8+6+11)

«Филадельфия» — «Вашингтон» 3:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон» 4:1

Команда из Нью-Йорка прервала трехмачетвую серию поражений. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Бостон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Холл — 11 (Смит, Райлли), 17:26 — 0:1. Пажо — 7 (бол., Добсон, Барзал), 31:30 — 1:1. Добсон — 8 (Нельсон), 45:50 — 2:1. Барзал — 12 (Беллоуз, Пелек), 53:32 — 3:1. Нельсон — 16 (п.в., Хара), 58:47 — 4:1Вратари: Сорокин — Ульмарк (57:06 — 58:47)Штраф: 4-4Броски: 29 (6+13+10) — 27 (13+7+7)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон» 4:1

«Виннипег» — «Сиэтл» 5:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сиэтл» — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) Голы: Данн — 7 (бол., Маккэн, Гурд), 3:21 — 0:1. Юханссон — 6 (Веннберг, Эберле), 12:15 — 0:2. Тонинато — 4 (мен., Лаури, Демело), 19:47 — 1:2. Дюбуа — 21 (Уилер), 21:45 — 2:2. Уилер — 5 (Штястны), 31:54 — 3:2. Эберле — 14 (Юханссон, Джиордано), 47:02 — 3:3. Моррисси — 6 (Коннор, Рейхел), 53:50 — 4:3. Коннор — 28 (п.в., Демело), 59:59 — 5:3Вратари: Комри — Грубауэр (59:34 — 59:59)Штраф: 6-8Броски: 29 (7+10+12) — 23 (10+9+4)

«Виннипег» — «Сиэтл» 5:3

«Чикаго» — «Коламбус» 4:7

В составе победителей хет-трик сделал Патрик Лайне. Также 3 (1+2) очка набрал Бун Дженнер. Российский форвард Егор Чинахов отметился голом и ассистом. Защитник Владислав Гавриков сделал две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Коламбус» — 4:7 (2:3, 1:1, 1:3) Голы: Дженнер — 20 (бол., Ворачек, Веренски), 6:58 — 0:1. Чинахов — 6 (Нюквист, Силлинджер), 7:11 — 0:2. Курашев — 4 (бол., Кубалик, Дак), 10:24 — 1:2. Карпентер — 1 (Коннолли, Курашев), 14:21 — 2:2. Доми — 9 (Чинахов), 16:55 — 2:3. Лайне — 14 (Гавриков, Дженнер), 20:09 — 2:4. Энтвистл — 5 (де Хаан, Карпентер), 38:02 — 3:4. Лайне — 15 (Дженнер), 47:58 — 3:5. Дебринкэт — 29 (Кейн, С. Джонс), 48:58 — 4:5. Бьоркстранд — 15 (Доми, Веренски), 51:57 — 4:6. Лайне — 16 (п.в., Нюквист, Гавриков), 59:55 — 4:7Вратари: Содерблум (56:35 — 59:55) — МерзликинсШтраф: 6-8Броски: 32 (11+10+11) — 37 (16+8+13)

«Чикаго» идет на 14-м месте в Западной конференции. «Коламбус» располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.

«Чикаго» — «Коламбус» 4:7

«Эдмонтон» — «Анахайм» 7:3

В составе победителей дубль сделал Леон Драйзайтль, и с 35 заброшенными шайбами он вышел на чистое первое место в гонке снайперов сезона.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Анахайм» — 7:3 (1:2, 3:0, 3:1) Голы: Хенрик — 7 (бол., Фаулер, Сильферберг), 4:39 — 0:1. Милано — 11 (бол., Зеграс, Драйсдейл), 14:14 — 0:2. Кейн — 4 (бол., Маклеод, Бушар), 18:46 — 1:2. Райан — 4 (Сиси, Фогеле), 24:12 — 2:2. Пулюярви — 12 (Макдэвид, Хаймэн), 27:26 — 3:2. Драйзайтль — 34 (Маклеод, Кейн), 30:21 — 4:2. Фогеле — 7 (Нюджент-Хопкинс, Райан), 44:21 — 5:2. Зеграс — 13 (Ракелль, Милано), 49:17 — 5:3. Драйзайтль — 35, 50:19 — 6:3. Хаймэн — 16 (Макдэвид, Ямамото), 51:37 — 7:3Вратари: Смит — ГибсонШтраф: 6-8Броски: 41 (16+14+11) — 30 (8+7+15)

«Эдмонтон» — «Анахайм» 7:3

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» 4:5 ОТ