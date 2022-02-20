Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки«Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке Александр БольшуновСтанет ли Большунов «Королем лыж»? Анонс событий на Олимпиаде-2022 19 февраля Владимир ТкачевМаксимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию
  • 11:12
    • Большунов выиграл сокращенный марафон на Олимпиаде в Пекине
  • 15:48
    • Определились соперники Джоковича, Рублёва, Карацева и Хачанова на турнире ATP-500 в Дубае
  • 15:34
    • «Крылья Советов» арендовали защитника «Сочи»
  • 15:26
    • Норвегия досрочно победила в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине
  • 14:51
    • Хорхе Карраскаль прокомментировал переход в ЦСКА
  • 14:43
    • Источник: ЦСКА договорился об аренде полузащитника «Эвертона»
  • 14:17
    • Нападающий «Спартака» Александр Руденко перешёл в «Химки»
    Все новости спорта

    Дома «Питтсбург» вновь захватит 2 балла

    «Питтсбург» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч НХЛ 20 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Каролина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейк Генцел
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 21:00 мск. «Питтсбург» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 20 Февраля 2022 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 21:00 Каролина Каролина
  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    В 51 игре регулярного чемпионата «пингвины» взяли 70 очков. В Столичном дивизионе они занимают второе место, уступая «Каролине» по дополнительным показателям.

    После семидневного отдыха «Питтсбург» оформил четыре победы в пяти встречах. Беспроигрышная серия «Пенс» началась с визита в «ТД Гарден», где гости из Пенсильвании прихлопнули «Бостон» (4:2).

    Следующую встречу подопечные Майка Салливана скатали в Канаде. Там они всухую переиграли «Оттаву» (2:0). Позже «Пингвинз» сгоняли в Ньюарк и вынесли «Нью-Джерси» (4:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Вернувшись домой, «Питтсбург» провел дерби Пенсильвании, в котором одержал верх над «Филадельфией» (5:4 ОТ). Последний матч «пингвинов» закончился поражением от «Торонто» (1:4).

    «Каролина»

    Хоккеисты из Роли поучаствовали в 48 встречах регулярного чемпионата, в которых захватили 70 баллов. На данный момент они лидируют в Столичном дивизионе с отрывом от «Питтсбурга» по вторичной статистике.

    Если «Питтсбург» был хорош после паузы, то «Каролине» отдых не пошел на пользу. В четырех матчах из шести «ураганы» проиграли. Начали терять очки «Кейнс» 8 февраля, когда уступили «Торонто» (3:4 ОТ).

  • НХЛ. Две шайбы Свечникова, поражение «Миннесоты» и гол+пас Капризова
  • Результаты матчей НХЛ
  • Сегодня

    • Еще в одной встрече в Онтарио подопечные Рода Бриндамора проиграли «Оттаве» (3:4). А оформить одну из редких побед в феврале «Харрикейнз» удалось в поединке с «Бостоном» (6:0).

    После уничтожения «Брюинз» «Каролина» потерпела поражения в матчах с «Миннесотой» (2:3) и «Флоридой» (2:3 ОТ). В последней на сегодня встрече «Кейнс» прихлопнули «Нэшвилл» (5:3).

    Коэффициенты

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Каролины» — 2.74.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Последняя очная встреча в Пенсильвании состоялась еще в 2020-м году. Тогда «пингвины» в одну калитку влетели соперникам из Роли (2:6).

    В предстоящем же матче команды зарубятся за лидерство в Столичном дивизионе, поэтому у «Пингвинз» появилась двойная мотивация вздернуть «Кейнс» на своей площадке.

    Ставка

    Несмотря на крупное поражение 18 февраля, парни Салливана хороши сейчас в атаке, а мощное нападение должно помочь в борьбе с теряющей в последнее время очки «Каролиной». Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фулхэм — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нефтчи — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бонзи — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аугсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арминия — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Питтсбург» вновь захватит 2 балла
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры