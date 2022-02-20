В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 21:00 мск. «Питтсбург» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 51 игре регулярного чемпионата «пингвины» взяли 70 очков. В Столичном дивизионе они занимают второе место, уступая «Каролине» по дополнительным показателям.

После семидневного отдыха «Питтсбург» оформил четыре победы в пяти встречах. Беспроигрышная серия «Пенс» началась с визита в «ТД Гарден», где гости из Пенсильвании прихлопнули «Бостон» (4:2).

Следующую встречу подопечные Майка Салливана скатали в Канаде. Там они всухую переиграли «Оттаву» (2:0). Позже «Пингвинз» сгоняли в Ньюарк и вынесли «Нью-Джерси» (4:2).

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Вернувшись домой, «Питтсбург» провел дерби Пенсильвании, в котором одержал верх над «Филадельфией» (5:4 ОТ). Последний матч «пингвинов» закончился поражением от «Торонто» (1:4).

«Каролина»

Хоккеисты из Роли поучаствовали в 48 встречах регулярного чемпионата, в которых захватили 70 баллов. На данный момент они лидируют в Столичном дивизионе с отрывом от «Питтсбурга» по вторичной статистике.

Если «Питтсбург» был хорош после паузы, то «Каролине» отдых не пошел на пользу. В четырех матчах из шести «ураганы» проиграли. Начали терять очки «Кейнс» 8 февраля, когда уступили «Торонто» (3:4 ОТ).

Еще в одной встрече в Онтарио подопечные Рода Бриндамора проиграли «Оттаве» (3:4). А оформить одну из редких побед в феврале «Харрикейнз» удалось в поединке с «Бостоном» (6:0).

После уничтожения «Брюинз» «Каролина» потерпела поражения в матчах с «Миннесотой» (2:3) и «Флоридой» (2:3 ОТ). В последней на сегодня встрече «Кейнс» прихлопнули «Нэшвилл» (5:3).

Коэффициенты

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Каролины» — 2.74.

Прогноз

Последняя очная встреча в Пенсильвании состоялась еще в 2020-м году. Тогда «пингвины» в одну калитку влетели соперникам из Роли (2:6).

В предстоящем же матче команды зарубятся за лидерство в Столичном дивизионе , поэтому у «Пингвинз» появилась двойная мотивация вздернуть «Кейнс» на своей площадке.

Ставка

Несмотря на крупное поражение 18 февраля, парни Салливана хороши сейчас в атаке, а мощное нападение должно помочь в борьбе с теряющей в последнее время очки «Каролиной». Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит за 2.23.