В четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине сборная Чехии сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 15 февраля. Начало встречи — в 11:40 мск. Чехия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

На групповой стадии чешская сборная оформила две победы в трех встречах, а закончила этот раунд она на третьем месте в квартете B с 4 баллами в копилке и отставанием от второй Дании на 2 пункта.

В дебютной игре на Олимпиаде Чехия встретилась как раз с датчанами. В очном поединке «львы» оказались слабее (1:2), при этом статистически они превосходили соперников. Чехов в этом матче подвела низкая реализация — 2.5% (40 бросков).

Первую победу на турнире подопечные Филипа Пешана отпраздновали в ходе замеса со Швейцарией, в котором Чехия оказалась сильнее по буллитам (2:1 Б). Единственный точный удар в серии бросков исполнил Давид Крейчи.

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Самым крутым в исполнении Чехии получился третий матч. Команда Филипа Пешана перебила Россию в результативной зарубе (6:5 ОТ). Финальную точку во встрече поставил Либор Шулак.

Швейцария

На групповой стадии швейцарская команда не смогла добыть ни единой победы, однако все же завоевала 1 очко и оказалась последней в группе B, отстав от топ-3 на 3 пункта.

В стартовом поединке на Олимпиаде Швейцария зарубилась с Россией. Скромная по результативности встреча оказалась для швейцарцев провальной (0:1).

Единственный балл команде Патрика Фишера удалось захватить 11 февраля во встрече с Чехией. В основное время сборные разошлись миром, а в буллитной серии швейцарцы слились (1:2 Б).

В заключительном матче группы Швейцария устроила замес с Данией, однако сдержать оппонентов парням Патрика Фишера оказалось сложно, из-за чего случилось третье подряд поражение (3:5).

Коэффициенты

Победа Чехии в предстоящей игре оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.26, а на победу Швейцарии — 3.20.

Прогноз

В прошлой игре команда Пешана показала свой характер и дала понять, что готова выгрызать нужный результат при любых обстоятельствах. Швейцария в нынешней ее форме будет вполне проходной для чехов , которые попытаются закончить эту встречу в основное время.

Ставка

Подопечные Пешана не планируют вылетать на такой ранней стадии, поэтому в предстоящем матче они приложат максимум усилий, чтобы подтвердить статус фаворитов. Наши прогноз и ставка — Чехия победит за 2.09.