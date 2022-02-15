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    Оформит ли Чехия путевку в четвертьфинал?

    Чехия — Швейцария. Прогноз, ставка (к. 2.09) на хоккей, мужской турнир Олимпиады, 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Швейцария
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    Ян Коварж
    В четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине сборная Чехии сыграет со Швейцарией. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 15 февраля. Начало встречи — в 11:40 мск. Чехия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чехия

    На групповой стадии чешская сборная оформила две победы в трех встречах, а закончила этот раунд она на третьем месте в квартете B с 4 баллами в копилке и отставанием от второй Дании на 2 пункта.

    В дебютной игре на Олимпиаде Чехия встретилась как раз с датчанами. В очном поединке «львы» оказались слабее (1:2), при этом статистически они превосходили соперников. Чехов в этом матче подвела низкая реализация — 2.5% (40 бросков).

    Первую победу на турнире подопечные Филипа Пешана отпраздновали в ходе замеса со Швейцарией, в котором Чехия оказалась сильнее по буллитам (2:1 Б). Единственный точный удар в серии бросков исполнил Давид Крейчи.

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    Самым крутым в исполнении Чехии получился третий матч. Команда Филипа Пешана перебила Россию в результативной зарубе (6:5 ОТ). Финальную точку во встрече поставил Либор Шулак.

    Швейцария

    На групповой стадии швейцарская команда не смогла добыть ни единой победы, однако все же завоевала 1 очко и оказалась последней в группе B, отстав от топ-3 на 3 пункта.

    В стартовом поединке на Олимпиаде Швейцария зарубилась с Россией. Скромная по результативности встреча оказалась для швейцарцев провальной (0:1).

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    • Единственный балл команде Патрика Фишера удалось захватить 11 февраля во встрече с Чехией. В основное время сборные разошлись миром, а в буллитной серии швейцарцы слились (1:2 Б).

    В заключительном матче группы Швейцария устроила замес с Данией, однако сдержать оппонентов парням Патрика Фишера оказалось сложно, из-за чего случилось третье подряд поражение (3:5).

    Коэффициенты

    Победа Чехии в предстоящей игре оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.26, а на победу Швейцарии — 3.20.

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    Прогноз

    В прошлой игре команда Пешана показала свой характер и дала понять, что готова выгрызать нужный результат при любых обстоятельствах. Швейцария в нынешней ее форме будет вполне проходной для чехов, которые попытаются закончить эту встречу в основное время.

    Ставка

    Подопечные Пешана не планируют вылетать на такой ранней стадии, поэтому в предстоящем матче они приложат максимум усилий, чтобы подтвердить статус фаворитов. Наши прогноз и ставка — Чехия победит за 2.09.

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    Чехия — Швейцария: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на хоккей. Оформит ли Чехия путевку в четвертьфинал?
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