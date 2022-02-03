В матче группового этапа ОИ-2022 женская сборная Финляндии сыграет с США. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Финляндия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

На последнем крупном женском турнире — чемпионате мира Финляндия сумела выйти из группы и побороться за высокие награды в плей-офф. В итоге она дотянула до матча за третье место, в котором припечатала Швейцарию (3:1).

На Олимпиаду в Пекине финскую сборную везет коуч Паси Мустонен. С этим специалистом команда оформила бронзу на Играх в Пхенчхане, прихлопнув в решающей встрече Россию (3:2).

Перед визитом в Китай Финляндия успела скатать пять контрольных поединков, в трех из которых потерпела поражения. Трижды слиться сборной «повезло» в противостоянии с Канадой (2:4, 0:8, 1:5).

Все прогнозы на хоккей

Пару побед коллектив Мустонена зацепил во встречах с Чехией. В первой игре был голевой махач (4:3), а во второй — дело дошло до серии буллитов после нулей в трех периодах (1:0 Б).

США

Как и Финляндия, сборная США провела неплохой чемпионат мира в 2021 году. На недавнем турнире представительницы Северной Америки остались с серебряными медалями, уступив в финале Канаде (2:3 ОТ).

На прошлой Олимпиаде американки затащили золото, прихлопнув в решающей встрече ту же Канаду (3:2 Б). Правда, тогда у Штатов был другой менеджер. На Играх в Пекине командой будет рулить Джоэл Джонсон.

В декабре сборная США катнула всего одну товарищескую встречу. И снова это был замес с Канадой, в котором американки оказались слабее в овертайме (2:3 ОТ).

Что касается очных матчей с Финляндией, то с 2014 года во всех турнирах Штаты берут верх. Беспроигрышная серия поединков США против соперниц из Европы дошла до 16 встреч.

Коэффициенты

Победу Финляндии в предстоящем матче букмекеры оценивают в 18.0, ну а в сборной США эксперты не сомневаются, давая на нее кэф 1.12. На ничью можно поставить за 8.70.

Прогноз

После успеха в Пхенчхане американки имеют хорошие шансы на защиту чемпионства. Поэтому с первой же игры они начнут выносить соперниц , которые выглядят явно слабее.

Ставка

От дебютной встречи США ждем «верхового» результата, который команда Джоэла Джонсона начнет делать уже на старте поединка. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 2.19.