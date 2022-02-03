Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    До Олимпиады в Пекине остались считанные дниИгра на выбывание. «Фактор COVIDа» вносит хаос за несколько дней до старта ОИ-2022 Златан ИбрагимовичНа короткую перспективу. Топ известных игроков, которые не смогли закрепиться в «Барселоне» Адама ТраореТраоре в «Барселоне» — брак по расчету с прицелом на будущее
  • 01:11
    • «Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги
  • 00:57
    • «Лион» вырвал победу у «Марселя» в перенесенном матче
  • 21:14
    • Россия обыграла Грузию и сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
  • 20:54
    • ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель»
  • 20:17
    • Игрок сборной России по мини-футболу проходит просмотр в «Уфе»
  • 19:09
    • Сборная Южной Кореи обыграла Сирию и пробилась на ЧМ-2022
  • 14:15
    • Юри Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Зенита»
    Все новости спорта

    Как американки стартанут на Олимпиаде в Пекине?

    Финляндия — США. Прогноз, ставка (к. 2.19) на хоккей, женщины, Пекин-2022, 3 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на сборную Финляндии Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Финляндия — США
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хилари Найт
    В матче группового этапа ОИ-2022 женская сборная Финляндии сыграет с США. Игра пройдет на «Кадиллак Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Финляндия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Пекин-2022. Женщины. Группа A 03 Февраля 2022 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 16:10 США США
  • Вашингтон
    •

    Финляндия

    На последнем крупном женском турнире — чемпионате мира Финляндия сумела выйти из группы и побороться за высокие награды в плей-офф. В итоге она дотянула до матча за третье место, в котором припечатала Швейцарию (3:1).

    На Олимпиаду в Пекине финскую сборную везет коуч Паси Мустонен. С этим специалистом команда оформила бронзу на Играх в Пхенчхане, прихлопнув в решающей встрече Россию (3:2).

    Перед визитом в Китай Финляндия успела скатать пять контрольных поединков, в трех из которых потерпела поражения. Трижды слиться сборной «повезло» в противостоянии с Канадой (2:4, 0:8, 1:5).

    Все прогнозы на хоккей

    Пару побед коллектив Мустонена зацепил во встречах с Чехией. В первой игре был голевой махач (4:3), а во второй — дело дошло до серии буллитов после нулей в трех периодах (1:0 Б).

    США

    Как и Финляндия, сборная США провела неплохой чемпионат мира в 2021 году. На недавнем турнире представительницы Северной Америки остались с серебряными медалями, уступив в финале Канаде (2:3 ОТ).

  • Игра на выбывание. «Фактор COVIDа» вносит хаос за несколько дней до старта ОИ-2022
  • Рассказываем о подготовке российских спортсменов к приближающейся Олимпиаде в Пекине
  • Сегодня

    • На прошлой Олимпиаде американки затащили золото, прихлопнув в решающей встрече ту же Канаду (3:2 Б). Правда, тогда у Штатов был другой менеджер. На Играх в Пекине командой будет рулить Джоэл Джонсон.

    В декабре сборная США катнула всего одну товарищескую встречу. И снова это был замес с Канадой, в котором американки оказались слабее в овертайме (2:3 ОТ).

    Что касается очных матчей с Финляндией, то с 2014 года во всех турнирах Штаты берут верх. Беспроигрышная серия поединков США против соперниц из Европы дошла до 16 встреч.

    Коэффициенты

    Победу Финляндии в предстоящем матче букмекеры оценивают в 18.0, ну а в сборной США эксперты не сомневаются, давая на нее кэф 1.12. На ничью можно поставить за 8.70.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    После успеха в Пхенчхане американки имеют хорошие шансы на защиту чемпионства. Поэтому с первой же игры они начнут выносить соперниц, которые выглядят явно слабее.

    Ставка

    От дебютной встречи США ждем «верхового» результата, который команда Джоэла Джонсона начнет делать уже на старте поединка. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Перу — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финикс — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вегас — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Гаске — Умбер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Зиря — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кортрейк — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Селтик — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Финляндия — США: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на хоккей. Как американки стартанут на Олимпиаде в Пекине?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры