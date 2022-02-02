В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 2 февраля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В 42 играх техасцам удалось хватануть 48 очков. Благодаря таким цифрам «шерифы» засели на пятом месте в таблице Центрального дивизиона и отстали от топ-4 на 9 пунктов.

С 21 по 26 января «Даллас» успел скатать четыре встречи в рамках гостевой серии. Каждый матч на чужом льду «Старз» затащили. В первой игре они перебили «Баффало» в результативной зарубе (5:4).

Коэффициенты матча Даллас — Калгари 1 2.30 X 4.30 2 2.60 Ставка

После матча с «Сэйбрз» команда Рика Боунесса вырвала победу у «Детройта» в овертайме (5:4 ОТ), а еще в двух встречах техасский клуб без особой нервозности разобрался с «Филадельфией» (3:1) и «Нью-Джерси» (5:1).

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Прервался стрик «Даллас» в его домашнем матче с «Вашингтоном» (0:5). Но спустя пару дней настроение «шерифов» улучшилось, так как на своем льду они уничтожили «Бостон» (6:1).

«Калгари»

Канадская бригада из Альберты провела в регулярке 40 матчей, завоевав 48 баллов. В Тихоокеанском дивизионе «огоньки» поднялись на четвертую позицию, опередив на 1 очко «Сан-Хосе».

После 4-матчевой серии поражений в начале января «Калгари» сумел оформить четыре победы в шести дальнейших встречах. Первый крутой перформанс «Флеймз» выдали в игре с «Флоридой» (5:1).

Следующую встречу парни Дэрилла Саттера провели против «Эдмонтона» в «Роджерс Плейс». Дерби Альберты оказалось за «Ойлерз» (3:5). Зато в паре других матчей «огоньки» грохнули «Сент-Луис» (7:1) и «Коламбус» (6:0).

В пятницу, 28 января, «Калгари» ждал еще один замес с «Сент-Луисом», который на этот раз оказался провальным (1:5). В последнем матче «Флеймз» тихо усыпили «Ванкувер» (1:0 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 2.35, в то время как победа «Калгари» оценивается в 2.66. Ничейный исход букмекеры видят за 4.46.

Прогноз

Только в одном матче из четырех последних «Старз» пропустили больше гола. Это был слитый в одну калитку поединок с «Вашингтоном».

В трех других встречах техасцы играли сильнее соперников, которые не смогли забросить в сетку «Далласа» больше одной шайбы . Если говорить о предстоящем замесе, то «Калгари» сейчас не настолько хорош, чтобы напихать «шерифам» полную рамку.

Ставка

От команды Рика Боунесса ожидаем высокой надежности в защите, поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Калгари» меньше 2.5 с коэффициентом 1.94.