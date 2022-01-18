В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Энтерпрайз центре» 18 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

После 38 матчей в копилке «Блюз» лежат 49 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона парни из Миссури находятся на третьем месте и отстают от «Нэшвилла» на 2 пункта.

В начале нового года «Сент-Луис» поучаствовал в «Зимней классике» и прихлопнул «Миннесоту» в «Таргет Филд» (6:4). Позже «ноты» отправились в Пенсильванию, где не сумели справиться с «Питтсбургом» (3:5).

Четыре последних матча «музыканты» скатали дома, оформив три победы. В ходе беспроигрышной серии парни Крейга Беруби прибили «Вашингтон» (5:1), «Даллас» (2:1), «Сиэтл» (2:1).

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Последним соперником «Сент-Луиса» был «Торонто». В матче 16 января стороны устроили кровавый замес, в котором ребята Беруби в итоге оказались слабее (5:6).

«Нэшвилл»

Хоккеисты из Теннесси завоевали 51 очко в 39 встречах, благодаря чему они занимают второе место в зачете Центрального дивизиона с отставанием от «Вегаса» по дополнительным показателям.

Новый год «Нэшвилл» встретил с размахом, оформив пять побед кряду. Стартовала серия «хищников» на «Бриджстоун Арене», где они сожрали «Чикаго» (6:1).

В списке других жертв, пострадавших от команды Джона Хайнса, также числятся «Вегас» (3:2), «Лос-Анджелес» (4:2), «Аризона» (4:2) и «Колорадо» (5:4 ОТ). После встречи с «Эвеланш» победы «Смэшвилла» встали на паузу.

В паре последних матчей «хищники» растеряли очки. Сперва дома «Нэшвилл» в одну калитку влетел «Баффало» (1:4), а затем в «ТД Гарден» «Предаторз» слились «Бостону» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Поставить на победу «Сент-Луиса» букмекеры предлагают за 2.14, а на победу «Нэшвилла» — за 2.98. Ничейный исход оценивается экспертами в 4.48.

Прогноз

«Нэшвилл» едет в гости к одному из сильнейших клубов нынешнего сезона. Однако при этом «хищники» и сами приятно удивляют, являясь одними из лучших на Западе как по набору очков, так и по голам (121 в 39 играх).

В паре предыдущих матчей команда Хайнса притормозила с победами, а до этого затащила пять поединков, забросив по 3+ шайбы .

Ставка

В Миссури банда из Теннесси может остаться и без очков, но умением сыграть результативно она снова сверкнет. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 1.96.