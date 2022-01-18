ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де Брейне«Манчестер Сити» мчится к четвертому титулу за пять лет Андрей ШевченкоНа клубной карьере Шевченко в Европе рано ставить крест Филиппе КоутиньоОчередное разочарование для «МЮ» и триумфальный камбэк Коутиньо в АПЛ
  • 10:51
    • Джокович будет депортирован из Австралии
  • 12:18
    • Джокович: Уважаю решение суда. Буду сотрудничать по вопросу моего отъезда из Австралии
  • 12:07
    • СМИ: Дембеле больше не будет играть за «Барсу». Француз не договорился с клубом о новом контракте
  • 08:57
    • В Австралии суд отложил рассмотрение иска Джоковича
  • 07:49
    • Назван расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022
  • 00:25
    • Фигуристка Валиева выиграла ЧЕ в Таллине
    Все новости спорта

    Какую результативность «Нэшвилл» покажет в «Энтерпрайзе»?

    «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч НХЛ 18 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Нэшвилл Предаторз
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Нэшвилл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нэшвилл» против «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Энтерпрайз центре» 18 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 18 Января 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Нэшвилл Нэшвилл
  • НХЛ
    •

    «Сент-Луис»

    После 38 матчей в копилке «Блюз» лежат 49 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона парни из Миссури находятся на третьем месте и отстают от «Нэшвилла» на 2 пункта.

    В начале нового года «Сент-Луис» поучаствовал в «Зимней классике» и прихлопнул «Миннесоту» в «Таргет Филд» (6:4). Позже «ноты» отправились в Пенсильванию, где не сумели справиться с «Питтсбургом» (3:5).

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Нэшвилл

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    Четыре последних матча «музыканты» скатали дома, оформив три победы. В ходе беспроигрышной серии парни Крейга Беруби прибили «Вашингтон» (5:1), «Даллас» (2:1), «Сиэтл» (2:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Последним соперником «Сент-Луиса» был «Торонто». В матче 16 января стороны устроили кровавый замес, в котором ребята Беруби в итоге оказались слабее (5:6).

    «Нэшвилл»

    Хоккеисты из Теннесси завоевали 51 очко в 39 встречах, благодаря чему они занимают второе место в зачете Центрального дивизиона с отставанием от «Вегаса» по дополнительным показателям.

    Новый год «Нэшвилл» встретил с размахом, оформив пять побед кряду. Стартовала серия «хищников» на «Бриджстоун Арене», где они сожрали «Чикаго» (6:1).

  • НХЛ. «Флорида» забросила девять шайб «Коламбусу», «Рейнджерс» одолели «Филадельфию»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января
  • Сегодня

    • В списке других жертв, пострадавших от команды Джона Хайнса, также числятся «Вегас» (3:2), «Лос-Анджелес» (4:2), «Аризона» (4:2) и «Колорадо» (5:4 ОТ). После встречи с «Эвеланш» победы «Смэшвилла» встали на паузу.

    В паре последних матчей «хищники» растеряли очки. Сперва дома «Нэшвилл» в одну калитку влетел «Баффало» (1:4), а затем в «ТД Гарден» «Предаторз» слились «Бостону» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Сент-Луиса» букмекеры предлагают за 2.14, а на победу «Нэшвилла» — за 2.98. Ничейный исход оценивается экспертами в 4.48.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    «Нэшвилл» едет в гости к одному из сильнейших клубов нынешнего сезона. Однако при этом «хищники» и сами приятно удивляют, являясь одними из лучших на Западе как по набору очков, так и по голам (121 в 39 играх).

    В паре предыдущих матчей команда Хайнса притормозила с победами, а до этого затащила пять поединков, забросив по 3+ шайбы.

    Ставка

    В Миссури банда из Теннесси может остаться и без очков, но умением сыграть результативно она снова сверкнет. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Халл Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ренн — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эльче — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гамбия — Мали
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лорьян — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Венеция — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реймс — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Страсбург — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аугсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хатайспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тунис — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Луис» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на хоккей. Какую результативность «Нэшвилл» покажет в «Энтерпрайзе»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры