НХЛ. «Флорида» забросила девять шайб «Коламбусу», «Рейнджерс» одолели «Филадельфию»

«Флорида» — «Коламбус» 9:2

В составе «Пантерз» 4 (1+3) очка набрал Маккензи Уигар, по дублю сделали Кртер Верхэге и Антон Луделл, ассистентский хет-трик на счету Аарона Экблада. Российский нападающий Максим Мамин очков не набрал. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 9:2 (4:0, 2:0, 3:2) Голы: Верхэге — 12 (Уигар, Барков), 0:46 — 1:0. Дюклер — 16 (бол., Юбердо, Экблад), 2:07 — 2:0. Уигар — 3 (мен., Райнхарт, Экблад), 9:27 — 3:0. Верхэге — 13 (Райнхарт, Уигар), 13:28 — 4:0. Юбердо — 15 (Беннетт), 22:02 — 5:0. Лунделл — 8 (Ломберг, Хернквист), 32:10 — 6:0. Нюквист — 9 (бол., Доми, Бин), 42:11 — 6:1. Беннетт — 15 (Дюклер), 43:40 — 7:1. Лунделл — 9 (Уигар, Экблад), 47:33 — 8:1. Ломберг — 4 (Луостаринен), 50:14 — 9:1. Дженнер — 15 (Нюквист, Пик), 50:50 — 9:2Вратари: Бобровский — Мерзликинс (Корписало, 13:28)Штраф: 8-8Броски: 51 (20+16+15) — 30 (9+8+13)

«Флорида» с 57 очком лидирует в Восточной конференции, «Коламбус» с 35 очками — на десятой строчке.

«Флорида» — «Коламбус» 9:2

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

В активе форвард команды из Нью-Йорка Артемия Панарина два ассиста, голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 28. Защитник «Флайерс» Иван Проворов очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) Голы: Зибанежад — 14 (бол., Фокс, Панарин), 5:54 — 0:1. Линдблом — 5 (Конекны, Лотон), 11:45 — 1:1. Йорк — 1, 50:11 — 2:1. Хытил — 4 (Панарин, Строум), 50:48 — 2:2. Крайдер — 24 (Фокс, Какко), 53:30 — 2:3Вратари: Харт (57:35) — Шестеркин (5:04 — 5:08)Штраф: 4-2Броски: 28 (6+7+15) — 27 (8+12+7)

«Рейнджерс» с 54 очками занимают третье место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 33 очками — на 12-й строчке.

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

«Детройт» — «Баффало» 4:0

Четыре (1+3) очка набрал Тайлер Бертуцци, Владислав Наместников сделал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Баффало» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Голы: Бертуцци — 18 (бол., Ларкин, Задина), 8:57 — 1:0. Фаббри — 10 (бол., Бертуцци, Раймонд), 19:09 — 2:0. Раймонд — 11 (Ларкин, Наместников), 40:13 — 3:0. Расмуссен — 4 (Бертуцци, Гронек), 52:24 — 4:0Вратари: Неделькович (26:09 — 27:26) — Делл (57:21 — 57:22)Штраф: 10-10Броски: 39 (22+8+9) — 22 (6+8+8)

«Детройт» прервал серию из четырех поражений и с 39 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 28 очками — на 14-й строчке.

«Детройт» — «Баффало» 4:0

«Тампа-Бэй» — «Даллас» 3:1

В активе Никиты Кучерова два ассиста, голкипер Андрей Василевский отразил 19 бросков из 20. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал. Голкипер Антон Худобин совершил 26 сэйвов. Российские нападающие «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов пропустили игру из-за нахождения в ковид-протоколе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Голы: Линделл — 2 (Павелски), 13:48 — 0:1. Пойнт — 15 (бол., Кучеров, Хедман), 19:47 — 1:1. Колтон — 5 (Кучеров, Фут), 50:37 — 2:1. Киллорн — 12 (п.в., Стэмкос, Чирелли), 59:19 — 3:1Вратари: Василевский — Худобин (58:27 — 59:19, 59:35)Штраф: 4-8Броски: 29 (10+9+10) — 20 (8+2+10)

«Тампа» с 57 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Даллас» с 38 очками — на 12-й строчке Запада.

«Тампа-Бэй» — «Даллас» 3:1

«Сент-Луис» — «Торонто» 5:6

Победную шайбу на 57-й минуте провел Илья Михеев. Форвард «блюзменов» Иван Барбашев отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Торонто» — 5:6 (1:3, 3:1, 1:2) Голы: О`Райлли — 7 (Барбашев, Сундквист), 3:58 — 1:0. Бантинг — 8 (Мэттьюс), 5:43 — 1:1. Марнер — 7, 7:32 — 1:2. Таварес — 15 (Керфут, Райлли), 9:27 — 1:3. О`Райлли — 8 (Миккола), 23:40 — 2:3. Саад — 13 (Томас), 25:20 — 3:3. Лильегрен — 1 (Дермотт, Энгвалль), 28:18 — 3:4. Томас — 5 (Кайру, Саад), 36:13 — 4:4. Миккола — 3 (Кайру, Фолк), 43:25 — 5:4. Мэттьюс — 25 (бол., Марнер, Райлли), 51:24 — 5:5. Михеев — 5 (Энгвалль), 56:45 — 5:6Вратари: Биннингтон (57:23) — Кэмпбелл (50:06 — 50:30)Штраф: 8-6Броски: 25 (10+11+4) — 40 (14+13+13)

«Торонто» с 51 очком занимает пятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 49 очками — на третьей строчке Запада.

«Сент-Луис» — «Торонто» 5:6

«Чикаго» — «Анахайм» 3:0

«Чикаго» обыграл «Анахайм» со счетом 3:0 и продлил победную серию до четырех матчей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Анахайм» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Хагель — 9 (Густафссон, Стиллман), 25:33 — 1:0. Кейн — 9 (бол., Дебринкэт, Тэйвз), 44:22 — 2:0. Кубалик — 8 (п.в., Дебринкэт, де Хаан), 56:39 — 3:0Вратари: Флери — Достал (55:45 — 56:39)Штраф: 4-6Броски: 36 (15+12+9) — 37 (11+14+12)

«Чикаго» с 35 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 45 очками — на седьмой строчке.

«Чикаго» — «Анахайм» 3:0

«Аризона» — «Колорадо» 0:5

В составе победителей по дублю оформили Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Еще одна шайба на счету Назема Кадри. Российские форварды Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин очков не набрали.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) Голы: Маккиннон — 7 (бол., Рантанен, Макар), 13:13 — 0:1. Рантанен — 17 (Маккиннон, Ландескуг), 30:49 — 0:2. Кадри — 14 (Бураковски), 32:11 — 0:3. Рантанен — 18, 34:30 — 0:4. Маккиннон — 8, 59:39 — 0:5Вратари: Веймелка — КемперШтраф: 16-4Броски: 20 (6+7+7) — 32 (10+14+8)

«Колорадо» занимает пятое место в таблице НХЛ, «Аризона» расположилась на 31-й позиции.

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» 1:3

«Лос-Анджелес» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» — 15-й.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Кемпе — 17 (Иафалло, Копитар), 4:06 — 0:1. Дано — 8 (Андерсон, Мур), 24:10 — 0:2. Юханссон — 4 (бол., Ярнкрок, Джиордано), 30:49 — 1:2. Дано — 9 (п.в., Мур, Арвидссон), 59:15 — 1:3Вратари: Дриджер (58:02 — 59:15) — ПетерсенШтраф: 2-8Броски: 18 (5+7+6) — 22 (5+13+4)

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» 1:3

«Эдмонтон» — «Оттава» 4:6

Одну из шайб в составе «Сенаторз» забросил российский защитник Артем Зуб.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Оттава» — 4:6 (1:1, 2:0, 1:5) Голы: Норрис — 15 (бол., Ткачак), 10:35 — 0:1. Кассиан — 5 (бол., Драйзайтль, Пулюярви), 19:12 — 1:1. Ямамото — 8 (Фогеле, Лагессон), 32:18 — 2:1. Перлини — 3 (Кит, Сивиур), 37:34 — 3:1. Годетт — 3 (Форментон, Тирни), 42:41 — 3:2. Форментон — 7 (Годетт, Тирни), 45:07 — 3:3. Зуб — 3 (Д. Браун, Батерсон), 50:40 — 3:4. Нерс — 3 (Хаймэн, Пулюярви), 52:17 — 4:4. Норрис — 16 (бол., Штютцле, Шабо), 56:18 — 4:5. Сэнфорд — 6 (п.в.), 59:02 — 4:6Вратари: Скиннер (58:34 — 59:02, 59:23) — Мюррей (27:19 — 27:38, 54:51 — 55:17)Штраф: 6-6Броски: 37 (16+8+13) — 26 (6+7+13)

«Эдмонтон» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Оттава» — 15-я на «Востоке».

«Эдмонтон» — «Оттава» 4:6

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» 1:2 ОТ

Победную шайбу на первой минуте овертайма провел Джейк Гюнцель. Российский нападающий гостей Евгений Малкин провел на льду 15 минут 58 секунд, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Балцерс — 3 (Карлссон, Майер), 7:01 — 1:0. Летанг — 3 (Гюнтцель, Блюгерс), 10:56 — 1:1. Гюнтцель — 19 (Кросби, Летанг), 60:37 — 1:2Вратари: Хилл (60:37) — Доминге (60:37)Штраф: 2-8Броски: 41 (11+17+13+0) — 27 (4+8+14+1)

«Сан-Хосе» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» — седьмой на «Востоке».