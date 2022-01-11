В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 11 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Динамовцы заработали 64 очка в 47 играх чемпионата. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на втором месте и отстают от самой вершины на 2 балла.

В 20-х числах декабря «Динамо» Москва выдало 3-матчевую серию побед, во время которой забросило по 4+ шайбы своим соперникам. Это были поединки с «Авто» (7:1), «Торпедо» (6:3) и ЦСКА (4:3).

А вот последнюю встречу ушедшего года подопечные Алексея Кудашова смазали. В домашней игре с «Северсталью» столичная команда осталась без набранных баллов (2:4).

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В январе «Динамо» вышло на лед трижды и потерпело два поражения. Сперва коллектив Кудашова обыграл «Локомотив» (2:1), а в остальных матчах — слился «Йокериту» (1:5) и «Нефтехимику» (3:4 Б).

«Йокерит»

Финский клуб из Хельсинки скатал 46 поединков, в которых захватил 62 балла. В Западной конференции он расположился на четвертом месте с 4-очковым разрывом между первой командой.

Пять матчей из шести предыдущих «Йокерит» провел на «Хартвалл Арене», где ему удалось выбить три победы. Домашняя серия «шутов» стартовала с поражения в борьбе с ЦСКА (1:3).

После встречи с «армейцами» подопечные Лаури Марьямяки успели прихлопнуть «Динамо» Минск (2:1 ОТ), отхватить пачку голов от «Авангарда» (1:5) и уничтожить «Куньлунь» (7:1).

Позже «Йокерит» вынужден был покинуть родину и отправиться в столицу России. Там ему удалось прихлопнуть ЦСКА (3:2). Вернувшись в Финляндию, «джокеры» разгромили «Динамо» Москва (5:1).

Коэффициенты

Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.27, а победа «Йокерита» — в 2.65. Ничейный результат букмекеры видят за 4.24.

Прогноз

В последней очной встрече динамовцы отлетели, пропустив 5 голов. Очевидно, что на своем льду они захотят отыграться за недавнее унижение . Команда Кудашова понесется в атаку, но и прибавивший «Йокерит» не станет засиживаться в обороне.

Ставка

От зарубы одних из самых результативных коллективов КХЛ ждем «верха». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.89.