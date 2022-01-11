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    Каким по результативности получится матч на «ВТБ Арене»?

    «Динамо» Москва — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 11 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Йокерит»
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    Оскар Линдберг
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 11 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Января 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч Динамо — Йокерит

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Динамовцы заработали 64 очка в 47 играх чемпионата. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на втором месте и отстают от самой вершины на 2 балла.

    В 20-х числах декабря «Динамо» Москва выдало 3-матчевую серию побед, во время которой забросило по 4+ шайбы своим соперникам. Это были поединки с «Авто» (7:1), «Торпедо» (6:3) и ЦСКА (4:3).

    А вот последнюю встречу ушедшего года подопечные Алексея Кудашова смазали. В домашней игре с «Северсталью» столичная команда осталась без набранных баллов (2:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    В январе «Динамо» вышло на лед трижды и потерпело два поражения. Сперва коллектив Кудашова обыграл «Локомотив» (2:1), а в остальных матчах — слился «Йокериту» (1:5) и «Нефтехимику» (3:4 Б).

    «Йокерит»

    Финский клуб из Хельсинки скатал 46 поединков, в которых захватил 62 балла. В Западной конференции он расположился на четвертом месте с 4-очковым разрывом между первой командой.

    Пять матчей из шести предыдущих «Йокерит» провел на «Хартвалл Арене», где ему удалось выбить три победы. Домашняя серия «шутов» стартовала с поражения в борьбе с ЦСКА (1:3).

    После встречи с «армейцами» подопечные Лаури Марьямяки успели прихлопнуть «Динамо» Минск (2:1 ОТ), отхватить пачку голов от «Авангарда» (1:5) и уничтожить «Куньлунь» (7:1).

    Позже «Йокерит» вынужден был покинуть родину и отправиться в столицу России. Там ему удалось прихлопнуть ЦСКА (3:2). Вернувшись в Финляндию, «джокеры» разгромили «Динамо» Москва (5:1).

    Коэффициенты

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.27, а победа «Йокерита» — в 2.65. Ничейный результат букмекеры видят за 4.24.

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    Прогноз

    В последней очной встрече динамовцы отлетели, пропустив 5 голов. Очевидно, что на своем льду они захотят отыграться за недавнее унижение. Команда Кудашова понесется в атаку, но и прибавивший «Йокерит» не станет засиживаться в обороне.

    Ставка

    От зарубы одних из самых результативных коллективов КХЛ ждем «верха». Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.89.

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    «Динамо» Москва — «Йокерит»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 11.01.2022. Прогнозы на хоккей. Каким по результативности получится матч на «ВТБ Арене»?
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