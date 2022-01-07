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    Продолжит ли «Нэшвилл» набирать очки?

    «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.42) на хоккейный матч НХЛ 7 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Нэшвилл Предаторз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»
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    Мэтт Дюшен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 7 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Лос-Анджелес — Нэшвилл

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  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийская команда провела 33 встречи и забрала себе 37 очков. В зачете Тихоокеанского дивизиона она занимает пятое место и отстает от плей-офф на 1 балл.

    Последнюю игру 2021-го года «Лос-Анджелес» скатал в столице Штатов, где неожиданно для многих оформил победу над «Вашингтоном» в основное время (3:2).

    В Новом году «Кингз» поучаствовали в трех поединках, прошедших в Калифорнии. Дважды подопечные Тодда Маклеллана победили. Но стартовала домашняя серия «монархов» с крупного поражения от «Вегаса» (3:6).

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    Превращать результат предыдущего поединка в катастрофу «Лос-Анджелес» не стал. В двух следующих матчах парни Маклеллана прихлопнули «Ванкувер» (2:1 Б) и «Филадельфию» (6:3).

    «Нэшвилл»

    Хоккеисты из Теннесси поучаствовали в 34 поединках и захватили 44 зачетных балла. В таблице Центрального дивизиона «Смэшвилл» находится на первом месте, но второй «Сент-Луис» он опережает всего на 1 очко.

    У «Нэшвилла» был сказочный беспроигрышный период, который команда провела с 5 по 18 декабря. В ходе этой серии «Предаторз» удалось отпраздновать семь побед подряд.

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    • А вот в последних встречах минувшего года подопечные Джона Хайнса дважды отдали очки соперникам. Уступили «хищники» «Вашингтону» (3:5) и «Коламбусу» (3:4 Б).

    Наступивший год «Нэшвилл» встретил ярко, вернувшись к привычному накоплению баллов. Сперва дома «Предс» уничтожили «Чикаго» (3:2), а в Неваде — одержали верх над «Вегасом» (3:2).

    Коэффициенты

    Поставить на «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл» букмекеры предлагают с одинаковым кэфом — 2.51, ничью эксперты видят за 4.36.

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    Прогноз

    «Хищникам» удалось возглавить таблицу Центрального дивизиона. Теперь их цель — закрепиться на первой позиции, поскольку в спину им дышит «Сент-Луис».

    В поединке с «Кингз», которые активно рубятся за плей-офф, парни Хайнса выложатся на максимум, чтобы выбить три в ряд.

    Ставка

    В Калифорнии «Предс», демонстрирующие в последних матчах отличные результаты, докажут, что они не зря лидируют в своей таблице. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.42.

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    «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на хоккей. Продолжит ли «Нэшвилл» набирать очки?
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