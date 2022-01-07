В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 7 января. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Калифорнийская команда провела 33 встречи и забрала себе 37 очков. В зачете Тихоокеанского дивизиона она занимает пятое место и отстает от плей-офф на 1 балл.

Последнюю игру 2021-го года «Лос-Анджелес» скатал в столице Штатов, где неожиданно для многих оформил победу над «Вашингтоном» в основное время (3:2).

В Новом году «Кингз» поучаствовали в трех поединках, прошедших в Калифорнии. Дважды подопечные Тодда Маклеллана победили. Но стартовала домашняя серия «монархов» с крупного поражения от «Вегаса» (3:6).

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Превращать результат предыдущего поединка в катастрофу «Лос-Анджелес» не стал. В двух следующих матчах парни Маклеллана прихлопнули «Ванкувер» (2:1 Б) и «Филадельфию» (6:3).

«Нэшвилл»

Хоккеисты из Теннесси поучаствовали в 34 поединках и захватили 44 зачетных балла. В таблице Центрального дивизиона «Смэшвилл» находится на первом месте, но второй «Сент-Луис» он опережает всего на 1 очко.

У «Нэшвилла» был сказочный беспроигрышный период, который команда провела с 5 по 18 декабря. В ходе этой серии «Предаторз» удалось отпраздновать семь побед подряд.

А вот в последних встречах минувшего года подопечные Джона Хайнса дважды отдали очки соперникам. Уступили «хищники» «Вашингтону» (3:5) и «Коламбусу» (3:4 Б).

Наступивший год «Нэшвилл» встретил ярко, вернувшись к привычному накоплению баллов. Сперва дома «Предс» уничтожили «Чикаго» (3:2), а в Неваде — одержали верх над «Вегасом» (3:2).

Коэффициенты

Поставить на «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл» букмекеры предлагают с одинаковым кэфом — 2.51, ничью эксперты видят за 4.36.

Прогноз

«Хищникам» удалось возглавить таблицу Центрального дивизиона. Теперь их цель — закрепиться на первой позиции , поскольку в спину им дышит «Сент-Луис».

В поединке с «Кингз», которые активно рубятся за плей-офф, парни Хайнса выложатся на максимум, чтобы выбить три в ряд.

Ставка

В Калифорнии «Предс», демонстрирующие в последних матчах отличные результаты, докажут, что они не зря лидируют в своей таблице. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.42.