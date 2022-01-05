НХЛ. «Тампа» разгромила «Коламбус», «Вегас» уступил «Нэшвиллу»

«Бостон» — «Нью-Джерси» 5:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нью-Джерси» — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) Голы: Лазар — 3, 2:53 — 1:0. Бастиан — 5, 20:57 — 1:1. Стин — 1 (Фолиньо, Форборт), 21:17 — 2:1. Татар — 7 (Хьюз, Братт), 23:05 — 2:2. Фредерик — 2 (Лазар), 29:42 — 3:2. Сиверсон — 5 (Маклеод), 47:36 — 3:3. Пастрняк — 9 (Холл, Хаула), 54:11 — 4:3. Карло — 3 (Носек), 59:37 — 5:3Вратари: Ульмарк — Блэквуд (58:14 — 59:07)Штраф: 2-2Броски: 34 (10+15+9) — 26 (6+11+9)

«Бостон» — «Нью-Джерси» 5:3

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 2:7

Самыми результативными в составе победителей стали набравшие по три очка Ондржей Палат (2+1) и Брэйден Пойнт (1+2). Защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22. Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:7 (0:3, 2:2, 0:2) Голы: Палат — 11 (бол., Пойнт, Хедман), 4:53 — 0:1. Палат — 12 (Макдона, Пойнт), 9:30 — 0:2. Перри — 9 (бол., Марун, Сергачев), 17:27 — 0:3. Кукан — 1 (Нюквист, Боквист), 20:37 — 1:3. Пойнт — 11 (Фут, Палат), 21:36 — 1:4. Нюквист — 7 (Пик, Гавриков), 24:16 — 2:4. Марун — 7 (бол., Перри, Чирелли), 32:19 — 2:5. Белльмар — 4 (Рутта), 40:36 — 2:6. Киллорн — 10 (Чирелли, Стэмкос), 52:20 — 2:7Вратари: Корписало — ВасилевскийШтраф: 8-6Броски: 22 (7+8+7) — 36 (14+14+8)

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 2:7

«Флорида» — «Калгари» 6:2

У победителей дубль сделал Патрик Хорнквист. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 47 из 49 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Калгари» — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0) Голы: Хернквист — 6 (бол., Юбердо, Экблад), 5:58 — 1:0. Годро — 14 (Ткачак, Шилингтон), 7:03 — 1:1. Коулмэн — 5 (Баклунд, Задоров), 10:04 — 1:2. Дюклер — 13 (Форслинг, Монтур), 13:01 — 2:2. Торнтон — 4 (бол., Монтур, Верхэге), 18:51 — 3:2. Ломберг — 3 (Луостаринен, Монтур), 39:43 — 4:2. Хернквист — 7, 45:47 — 5:2. Карлссон — 2 (Верхэге, Лунделл), 53:04 — 6:2Вратари: Бобровский — МаркстремШтраф: 4-6Броски: 45 (16+21+8) — 49 (14+16+19)

«Флорида» — «Калгари» 6:2

«Детройт» — «Сан-Хосе» 6:2

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отыграл 15 минут и забросил одну шайбу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Сан-Хосе» — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) Голы: Бертуцци — 14 (Линдстрем, Ларкин), 13:02 — 1:0. Сутер — 7 (мен.), 22:04 — 2:0. Бертуцци — 15 (мен., Рауни, Зайдер), 22:41 — 3:0. Уотерби — 3 (Бернс, Вьел), 24:03 — 3:1. Сутер — 8 (Расмуссен, Ледди), 29:32 — 4:1. Барабанов — 6 (Хертл, Майер), 41:40 — 4:2. Ларкин — 16 (Раймонд, Линдстрем), 43:51 — 5:2. Фаббри — 9, 45:01 — 6:2Вратари: Неделькович — Раймер (Хилл, 40:00)Штраф: 38-25Броски: 31 (10+14+7) — 26 (6+12+8)

«Детройт» — «Сан-Хосе» 6:2

«Чикаго» — «Колорадо» 3:4 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Кэйл Макар. «Блэкхокс» потерпели пятое поражение подряд. «Эвеланш» выиграли седьмую встречу из последних восьми.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1) Голы: Э. Джонсон — 4 (Кадри), 7:43 — 0:1. Ньюхук — 7 (Обе-Кубель), 13:54 — 0:2. Тэйвз — 4 (Энтвистл, С. Джонс), 24:47 — 1:2. Дебринкэт — 19 (бол., Кейн, С. Джонс), 42:18 — 2:2. Дебринкэт — 20 (бол., Кейн, Строум), 42:58 — 3:2. Э. Джонсон — 5 (Бураковски, Кадри), 51:44 — 3:3. Макар — 14 (Маккиннон), 62:38 — 3:4Вратари: Флери — КемперШтраф: 9-11Броски: 31 (5+17+8+1) — 33 (14+7+9+3)

«Чикаго» — «Колорадо» 3:4 ОТ

«Аризона» — «Виннипег» 1:3

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников отметился одной заброшенной шайбой. Для 25-летнего россиянина этот гол стал третьим в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Виннипег» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Свечников — 3 (Моррисси, Весалайнен), 17:34 — 0:1. Дюбуа — 15 (Шайфли, Коннор), 34:40 — 0:2. Гостисбеер — 6, 46:41 — 1:2. Элерс — 13 (п.в., Шайфли, Диллон), 59:15 — 1:3Вратари: Веймелка (57:33 — 59:15) — ХеллибакШтраф: 10-6Броски: 28 (7+10+11) — 48 (10+18+20)

«Аризона» — «Виннипег» 1:3

«Анахайм» — «Филадельфия» 4:1

В составе победителей хет-трик сделал Трой Терри, еще одну шайбу забросил Сонни Милано. У проигравших шайбу забросил Кэм Аткинсон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Филадельфия» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Голы: Терри — 19 (Линдхольм, Драйсдейл), 3:21 — 1:0. Терри — 20 (Драйсдейл, Лундестрем), 9:41 — 2:0. Аткинсон — 13 (Фараби, Лотон), 18:42 — 2:1. Милано — 9 (бол., Ракелль, Стил), 37:49 — 3:1. Терри — 21 (бол., п.в., Комтуа), 59:11 — 4:1Вратари: Гибсон — Харт (55:49 — 57:42, 58:30 — 59:11)Штраф: 6-12Броски: 30 (9+9+12) — 29 (5+9+15)

«Вегас» — «Нэшвилл» 2:3

В составе победителей дубль сделал Филип Форсберг, еще один гол забил россиянин Яков Тренин. Для него этот матч был 100-м в регулярных чемпионатах.