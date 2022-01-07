В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 7 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасцы провели в текущем сезоне всего 29 матчей, в которых забрали 32 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона они опустились на шестое место, отклеившись от плей-офф на 8 пунктов.

Перед уходом на карантин «Даллас» прервал свою победную цепочку 5-матчевой серией поражений, которую команда пережила в период с 9 по 18 декабря.

Четырежды в пяти поединках подопечные Питера Дебура пропустили по 4+ гола. В этих играх «Старз» влетели «Вегасу» (4:5), «Кингз» (0:4), «Сан-Хосе» (1:2) и дважды — «Сент-Луису» (1:4, 1:4).

Все прогнозы на НХЛ

После стыковых матчей с «Блюз» «Далласу» удалось немного взбодриться благодаря паре побед. В двух последних на сегодня встречах «шерифы» взяли верх над «Чикаго» (4:3 ОТ) и «Миннесотой» (7:4).

«Флорида»

Клуб из Санрайза имеет на счету 48 очков, добытых в 33 матчах. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он оказался вторым и отстал от первой «Тампы-Бэй» всего на 1 балл.

Шесть предыдущих игр «Флорида» скатала на «ФЛА Лайв Арене». Четырежды в статусе хозяев «коты» победили, однако стартовала домашняя серия с поражения от «Оттавы» (2:8).

Не успели «пантеры» отойти от унижения в игре с «Сенаторз», как уже в следующем поединке их опозорил «Лос-Анджелес». В дальнейшем ребята Эндрю Брюнетта сами издевались над соперниками.

Сперва «Флорида» вышла победителем из напряженной зарубы с «Рейнджерс» (4:3). В остальных матчах «Пантерз» припечатали «Тампу-Бэй» (9:3), «Монреаль» (5:2), «Калгари» (6:2).

Коэффициенты

На «Даллас» в его домашней игре букмекеры дают коэффициент 2.55, чуть сильнее они верят во «Флориду», предлагая кэф 2.42, а ничья оценивается в 4.52.

Прогноз

Пока «Старз» ждут своего возвращения на лед после затяжной паузы, «Пантерз» продолжают обыгрывать соперников и вколачивать им по 4+ гола за игру.

Ставка

Пока парни Брюнетта в такой хорошей форме, «шерифам» мало что светит в их очной игре. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 2.88.