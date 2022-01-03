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    Сколько голов «юлаевцы» бахнут в ворота «Магнитки»?

    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.41) на хоккейный матч КХЛ 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
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    Алексей Пустозёров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 3 января. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2022 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    Коэффициенты на матч Салават Юлаев — Металлург Мг

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    В 44 играх регулярного первенства уфимская банда успела захватить 59 очков и опуститься на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, пустив вперед «Ак Барс» на 1 балл.

    Еще в начале декабря «Салават Юлаев» выбил неплохую беспроигрышную серию, в течение которой прихлопнул «Адмирал» (4:2), «Сочи» (5:0), «Ак Барс» (4:2) и «Куньлунь» (4:3 ОТ).

    А после непростого матча с «Ред Стар» «юлаевцы» сбавили темп и уступили «Спартаку» (2:3 Б). Завершив выезд в Москву неудачно, подопечные Томи Ламсы вернулись домой и обыграли «Автомобилист» (4:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Под занавес 2021-го «Салават Юлаев» сгонял в Новосибирск, где потерял очки в зарубе с «Сибирью» (2:3 ОТ). В последней встрече года «юлаевцы» взяли верх над «Барысом» в Нур-Султане (2:1).

    «Металлург» Мг

    «Магнитка» в своих 44 поединках хапнула 59 очков и временно съехала на вторую строчку на Востоке, отстав «Трактора» на 1 пункт. Правда, челябинский клуб провел на 2 матча больше.

    В период с 6 по 21 декабря «Металлург» Мг провел пять матчей подряд на своей арене и трижды победил. Домашняя серия закончилась красиво — «сталевары» хлопнули «Авангард» (3:2) и «Северсталь» (4:3 ОТ).

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    • После победы над «сталью» подопечные Ильи Воробьева четырежды зарубились с конкурентами на чужой площадке. В первой такой игре они пострадали от «Авангарда» (2:4).

    Редкую в недавнем прошлом гостевую победу «Металлург» Мг завоевал в зарубе с «Витязем» (5:3), а в паре последних матчей «лисы» сдались «Ак Барсу» (3:4 ОТ) и минскому «Динамо» (0:1).

    Коэффициенты

    На «Салават Юлаев» в предстоящем матче букмекеры предлагают зарядить за 2.41, ничья оценивается в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 2.65.

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    Прогноз

    Перед небольшим отдыхом «Металлург» Мг выглядел очень уставшим, что отразилось на последних матчах. Не лучшей формой магнитогорского клуба обязаны пользоваться уфимцы, которые недавно съехали с места в топ-3 на Востоке.

    Ставка

    На своем льду парни Томи Ламсы будут разрывать «сталеваров» и закончат поединок с хорошим настроением. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 за 2.40.

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    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «юлаевцы» бахнут в ворота «Магнитки»?
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