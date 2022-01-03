Коэффициенты на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
«Салават Юлаев»
В 44 играх регулярного первенства уфимская банда успела захватить 59 очков и опуститься на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, пустив вперед «Ак Барс» на 1 балл.
Еще в начале декабря «Салават Юлаев» выбил неплохую беспроигрышную серию, в течение которой прихлопнул «Адмирал» (4:2), «Сочи» (5:0), «Ак Барс» (4:2) и «Куньлунь» (4:3 ОТ).
А после непростого матча с «Ред Стар» «юлаевцы» сбавили темп и уступили «Спартаку» (2:3 Б). Завершив выезд в Москву неудачно, подопечные Томи Ламсы вернулись домой и обыграли «Автомобилист» (4:2).
Под занавес 2021-го «Салават Юлаев» сгонял в Новосибирск, где потерял очки в зарубе с «Сибирью» (2:3 ОТ). В последней встрече года «юлаевцы» взяли верх над «Барысом» в Нур-Султане (2:1).
«Металлург» Мг
«Магнитка» в своих 44 поединках хапнула 59 очков и временно съехала на вторую строчку на Востоке, отстав «Трактора» на 1 пункт. Правда, челябинский клуб провел на 2 матча больше.
В период с 6 по 21 декабря «Металлург» Мг провел пять матчей подряд на своей арене и трижды победил. Домашняя серия закончилась красиво — «сталевары» хлопнули «Авангард» (3:2) и «Северсталь» (4:3 ОТ).
После победы над «сталью» подопечные Ильи Воробьева четырежды зарубились с конкурентами на чужой площадке. В первой такой игре они пострадали от «Авангарда» (2:4).
Редкую в недавнем прошлом гостевую победу «Металлург» Мг завоевал в зарубе с «Витязем» (5:3), а в паре последних матчей «лисы» сдались «Ак Барсу» (3:4 ОТ) и минскому «Динамо» (0:1).
Коэффициенты
На «Салават Юлаев» в предстоящем матче букмекеры предлагают зарядить за 2.41, ничья оценивается в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 2.65.
Прогноз
Перед небольшим отдыхом
Ставка
На своем льду парни Томи Ламсы будут разрывать «сталеваров» и закончат поединок с хорошим настроением. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 за 2.40.