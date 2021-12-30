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    «Кракен» заставит «Филадельфию» сыграть результативно

    «Сиэтл» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч НХЛ 30 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Филадельфия»
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    Калле Ярнкрок
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    В 30 матчах новички НХЛ заработали 23 балла. В зачете Тихоокеанского дивизиона «Кракен» плавает на дне и отстает от ближайшей команды на 9 пунктов.

    На своей территории «Сиэтл» последний раз побеждал 4 декабря. В тот счастливый для «Кракена» день хозяева на «Клаймат Пледж Арене» одержали верх над «Эдмонтоном» (4:3).

    Но после встречи с «Ойлерз» подопечные Дэйва Хэкстола трижды кряду огорчили домашнюю публику. Проиграл «Кракен» «Питтсбургу» (1:6), «Виннипегу» (0:3) и «Коламбусу» (4:5 ОТ).

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    Разбавить серию неудач «Сиэтлу» удалось 15 декабря, когда в Калифорнии он припечатал «Сан-Хосе» (3:1). В последних перед паузой играх «Кракен» уступил «Анахайму» (1:4) и «Эдмонтону» (3:5).

    «Филадельфия»

    Филадельфийская команда затащила 29 баллов в 29 встречах. В рейтинге Столичного дивизиона она оказалась на шестой позиции, отклеившись от плей-офф зоны на 10 очков.

    Еще недавно «Филадельфию» преследовали кошмарные неудачи. В десяти поединках кряду «Флайерз» проиграли. Закончилась серия «летчиков» крупным поражением от «Нью-Джерси» (0:3).

    Затем с тренером Майком Йео «Флайерз» выдали три победы, забросив по 3+ шайбы. Обыграла банда из Пенсильвании «Вегас» (4:3), «Аризону» (5:3) и «Нью-Джерси» (6:1).

    Небольшую осечку «Филадельфия» позволила себе в игре с «Монреалем» (2:3 Б). А в последней перед паузой встрече оранжевые взяли верх над «Оттавой» (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Сиэтл» в предстоящем матче букмекеры предлагают зарядить за 2.36, ничья оценивается в 4.58, а победа «Филадельфии» — в 2.61.

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    Прогноз

    При новом коуче «Флайерз» ощутимо прибавили, ну а «Сиэтл» продолжает буксовать. Правда, иногда он умудряется проводить результативные поединки.

    Ставка

    На своей площадке «Кракен» помогает нервы «летчикам» и проведет с ними «верховой» матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.33.

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    «Сиэтл» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Кракен» заставит «Филадельфию» сыграть результативно
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