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    Россия U20 преподнесет неприятный сюрприз шведам?

    Россия U20 — Швеция U20. Прогноз и ставка (к. 2.70) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия U20 — Швеция U20
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    Сергей Зубов
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Россия сыграет со Швецией. Встреча пройдет в «Уэстернер Парке» 27 декабря. Начало запланировано на 00:30 мск. Россия U20 — Швеция U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия U20

    На новом чемпионате мира Россия проведет свои матчи в группе B, где, помимо Швеции, пересечется со Словакией, Швейцарией и США. В плей-офф ворвутся четыре команды.

    Прошлогоднее мировое первенство Россия U20 начала с неплохих результатов на групповом этапе. В четырех поединках она затащила 8 очков и оказалась второй в таблице с гандикапом забитых/пропущенных — 16:9.

    В трех играх из четырех на начальной стадии команда под руководством Игоря Ларионова была сильнее. Единственное поражение в группе российская молодежь пережила в дуэли с Чехией (0:2).

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    В раунде на вылет Россия встретилась с Германией. Этот матч не получился легким, но ребята Ларионова оформили победу (2:1). В полуфинале россияне крупно слились Канаде (0:5), а в игре за третье место — Финляндии (1:4).

    Швеция U20

    Прошлый чемпионат мира не мог считаться успешным для Швеции. Команда провела слабенький групповой раунд, а затем слишком рано вылетела в плей-офф.

    В четырех матчах группы Швеция завоевала 7 очков и оказалась третьей в таблице с гандикапом голов — 14:9. Обыграли «три короны» лишь парочку аутсайдеров.

    В дебютной встрече МЧМ-2021 Швеция втоптала Чехию (7:1), после чего она вынесла Австрию (4:0). В двух следующих матчах команда проиграла России (3:4 ОТ) и США (0:4).

    На стадии четвертьфинала шведы встретились с Финляндией. В очной зарубе хоккеисты из Скандинавии потерпели поражение, хотя вели в счете в 2 шайбы (2:3).

    Коэффициенты

    На Россию U20 букмекеры дают коэффициент 2.39, ничья оценивается в 4.48, а победу Швеции можно поймать за 2.60.

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    Прогноз

    Перед началом МЧМ в заявку России не попал ни один нападающий с правым хватом и ни один хоккеист из Северной Америки. При этом сразу 10 спортсменов из системы СКА решил вызвать тренер Сергей Зубов.

    Ставка

    Конечно, состав России нельзя назвать идеальным, но и Швеция — вполне проходимый соперник, с которым нужно разбираться так, как это было в четырех предыдущих очных матчах. Наши прогноз и ставка — Россия U20 победит с форой -1 за 2.70.

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    Россия U20 — Швеция U20: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на хоккей. Россия U20 преподнесет неприятный сюрприз шведам?
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