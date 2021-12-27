В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Роджерс Плейс» 27 декабря. Начало запланировано на 03:00 мск. Чехия U20 — Канада U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия U20

На чемпионате мира 2022 чешская команда ворвалась в таблицу A, где будет рубиться за выход в плей-офф с Финляндией, Германией, Канадой и Австрией. Рулить молодняком доверили тренеру Карелу Млейнеку.

С этим же менеджером Чехия U20 билась и на прошлом мировом первенстве, закончив групповой раунд на четвертом месте с 6 очками на счету и слабенькой разницей голов — 10:14.

На начальной стадии турнира чешские хоккеисты выдали позорный результат в матче со Швецией (1:7), а в следующих встречах «львята» победили Россию (2:0), получили стопку от США (0:7) и грохнули Австрию (7:0).

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В четвертьфинале Чехии не повезло попасть на Канаду. Против соперников из Северной Америки команда Млейнека была бессильна и ожидаемо слилась в одну калитку (0:3).

Канада U20

На чемпионате мира 2022 сборную Канады будет вести коуч Дэйв Кэмерон, который заменил Андре Туриньи, тянувшего команду к медалям на прошлогоднем турнире.

Тогда Канада U20 закончила группу с максимальным количеством очков — 12 и стала бесспорным лидером с шикарной разницей забитых/пропущенных — 33:4.

Молодежь Канады разошлась уже в дебютной игре, в которой уничтожила Германию (16:2). Затем североамериканская команда прихлопнула Словакию (3:1), вынесла Швейцарию (10:0) и разбила Финляндию (4:1).

Плей-офф раунд «листочки» также начали мощно. На двух стадиях они грохнули Чехию (3:0) и Россию (5:0). А вот в финальной встрече канадцев остановили Штаты (0:2).

Коэффициенты

На Чехию букмекеры предлагают грузануть за солидный кэф 17.0. Ничейный исход также оценивается щедро — в 12.5. Ну а на победу Канады дается смешной расклад — 1.09.

Прогноз

С 2014-го года канадцы привыкли втаптывать Чехию с крупным счетом. В 9 встречах из 11 последних представители Северной Америки забрасывали 5+ голов . Нет сомнений в том, что подобный вынос мы увидим и на старте нового турнира.

Ставка

На МЧМ-2022 Дэйв Кэмерон вызвал солидный состав, который не заметит соперников уровня Чехии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Канады в первом периоде больше 1.5 за 1.85.