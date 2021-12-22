В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

В 31 встрече сезона на счет «отбросов» упали 40 очков. Сейчас команда из Невады поднялась на первое место в Тихоокеанском дивизионе и обошла «Анахайм» по лучшим дополнительным показателям.

В поединке 11 декабря «Вегас» на «Т-Мобайл Арене» принимал «Филадельфию». При родных трибунах «Голден Найтс» оказались слишком гостеприимными, отдав очки «летчикам» (3:4).

С тех пор «Вегас» больше никому не уступал. А стартовала беспроигрышная серия команды Питера Дебура с домашнего поединка против «Миннесоты» (6:4).

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После результативной зарубы с «дикарями» «Вегас» отправился в гостевой тур. На чужом льду «отбросы» прихлопнули «Бостон» (4:1), «Нью-Джерси» (5:3), «Рейнджерс» (3:2 Б) и «Айлендерс» (4:3 Б).

«Тампа-Бэй»

После 29 матчей в активе «Болтс» 42 очка. Этого достаточно для того, чтобы возглавить Атлантический дивизион. Но от второго места команда отлепилась только из-за дополнительной статистики.

В первой половине декабря «Тампа-Бэй» могла похвастаться 5-матчевой беспроигрышной серией, стартовавшей с поединка против «Сент-Луиса» на «Амали Арене» (4:2).

Далее в статусе гостей подопечные Джона Купера переиграли «Бостон» (3:2 ОТ), «Филадельфию» (7:1), «Монреаль» (3:2) и «Торонто» (5:3). А обломала «Болтс» дерзкая «Оттава» в матче 11 декабря (0:4).

С расстроенными чувствами «Тампа-Бэй» отправилась домой, где сперва вырвала победу в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ), а затем — поставила на место осмелевшую «Оттаву» (2:1).

Коэффициенты

На «Вегас» и «Тампу-Бэй» букмекеры кидают одинаковые кэфы — 2.56. Ничейный результат оценивается в 4.06.

Прогноз

Во второй половине декабря банда из Невады набрала хорошую форму и обыграла 5 команд, забив трижды 4+ гола за 60 минут матча.

У «Тампы» с турнирными делами тоже все в порядке, однако рубиться с таким «Вегасом» даже ей будет сложновато.

Ставка

От хозяйской команды ждем успешного результата, но при этом с крупным счетом «Голден Найтс» не смогут закончить предстоящий матч. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой 0 за 1.90.