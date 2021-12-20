НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелесу», «Питтсбург» переиграл «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас» 3:4 Б

В составе «рыцарей» дубль оформил Ши Теодор, а победный буллит реализовал Николя Руа.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вегас» — 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1) Победный буллит: РуаВратари: Сорокин — Ленер (58:31 — 59:13)Штраф: 7-11Броски: 32 (7+9+9+7) — 34 (12+10+11+1)

«Вегас» с 40 очками занимает второе место в Западной конференции, «Айлендерс» с 22 очками — на 14-й строчке Востока.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас» 3:4 Б

«Виннипег» — «Сент-Луис» 4:2

В составе «блюзменов» одну из шайб провел Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Павел Бучневич сделали по две результативные передачи. У «Джетс» 4 (1+3) очка набрал Николай Элерс, 3 (2+1) очка на счету Пол Штястны.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Элерс — 12 (Шайфли, Штястны), 24:40 — 1:0. Тарасенко — 12 (Барбашев, Бучневич), 33:47 — 1:1. Шайфли — 8 (Элерс), 36:47 — 2:1. Штястны — 6 (Элерс, Диллон), 44:40 — 3:1. Миккола — 2 (мен., Бучневич, Барбашев), 54:28 — 3:2. Штястны — 7 (бол., Элерс, Лаури), 54:44 — 4:2Вратари: Хеллибак — Биннингтон (57:39)Штраф: 11-11Броски: 34 (11+12+11) — 28 (9+11+8)

«Сент-Луис» с 39 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Виннипег» с 33 очками — на девятой строчке.

«Виннипег» — «Сент-Луис» 4:2

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 2:3

Белорусский нападающий «дьяволов» Егор Шарангович отдал голевую передачу, заработав свое 10-е очко в нынешнем сезоне и 40-е — за карьеру в НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Блюгерс — 7 (мен.), 9:19 — 0:1. Хейнен — 9 (Петтерссон, Зукер), 21:03 — 0:2. Куокканен — 4 (Смит, Шарангович), 22:20 — 1:2. Мэтисон — 3 (Симон, Руведел), 49:31 — 1:3. Бастиан — 4 (бол., Хэмилтон, Заха), 51:12 — 2:3Вратари: Гиллис (57:38) — ДжерриШтраф: 8-10Броски: 19 (6+6+7) — 22 (4+9+9)

«Питтсбург» выиграл седьмой матч подряд, «Нью-Джерси» потерпел шестое кряду поражение.

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 2:3

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» 2:3

«Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелесу», ведя 2:0. Капитан столичной команды Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Голы: Макмайкл — 4 (Снивли), 7:58 — 1:0. Шульц — 2 (Шири, Хэтэуэй), 33:47 — 2:0. Лизотт — 3 (мен., Иафалло, Копитар), 37:04 — 2:1. Воланин — 1 (Рой), 42:50 — 2:2. Кемпе — 12 (Рой, Браун), 49:36 — 2:3Вратари: Ванечек (57:35 — 57:58, 58:22 — 58:52, 59:06) — СпарксШтраф: 17-21Броски: 35 (14+11+10) — 24 (5+9+10)

«Вашингтон» с 43 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 33 очками — на 10-й строчке Запада.