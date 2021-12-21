НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества

НХЛ и профсоюз игроков согласились приостановить регулярный чемпионат из-за вспышек заболевания коронавирусом в командах, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

Сезон будет поставлен на паузу до Рождества — 26 декабря. На день раньше им будет разрешено посетить клубную базу, чтобы сдать тесты на COVID-19, до этой даты отменены будут все тренировки и иные клубные мероприятия.

Также на этом фоне в НХЛ активно обсуждают, стоит ли игрокам участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Объявление ожидается в ближайшие дни.

Добавим, что традиционный перерыв НХЛ на Рождество запланирован с 24 по 26 декабря.