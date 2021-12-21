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    НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛКоронавирус в спорте
    НХЛ и профсоюз игроков согласились приостановить регулярный чемпионат из-за вспышек заболевания коронавирусом в командах, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

    НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества
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    НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества

    Сезон будет поставлен на паузу до Рождества — 26 декабря. На день раньше им будет разрешено посетить клубную базу, чтобы сдать тесты на COVID-19, до этой даты отменены будут все тренировки и иные клубные мероприятия.

    Также на этом фоне в НХЛ активно обсуждают, стоит ли игрокам участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Объявление ожидается в ближайшие дни.

    Добавим, что традиционный перерыв НХЛ на Рождество запланирован с 24 по 26 декабря.

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