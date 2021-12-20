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    Сможет ли «Вашингтон» добыть победу дома после гостевой серии?

    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 20 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
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    Оши Ти Джей
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Вашингтон — Лос-Анджелес

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    После 30 сыгранных матчей на счету клуба из Вашингтона лежат 43 балла. С такой статистикой команда находится на втором месте в Столичном дивизионе, отставая от первой «Каролины» по дополнительным цифрам.

    С 3 по 11 декабря календарь НХЛ подарил «Вашингтону» 4-матчевую домашнюю серию. Однако порадовать требовательную столичную публику «Кэпс» сумели только двумя победами.

    Обыграть команде Лавиолетта удалось «Коламбус» (3:1) и «Анахайм» (4:3 Б). До этого было поражение от «Чикаго» (3:4 Б), а после встречи с «Дакс» «Кэпиталз» уступили «Питтсбургу» (2:4).

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    Три следующих матча «Вашингтон» провел за пределами своей площадке. В статусе гостей банда Лавиолетта хлопнула «Баффало» (3:2 Б), влетела «Чикаго» (4:5 ОТ) и разгромила «Виннипег» (5:2).

    «Лос-Анджелес»

    Хоккейный клуб из Калифорнии поучаствовал в 29 встречах и набрал за это время 31 балл. В Тихоокеанском дивизионе «короли» поднялись на пятое место. От плей-офф позиций они отстают на 5 пунктов.

    В нескольких последних играх «Лос-Анджелес» знатно помотал нервы топ-клубам НХЛ. К примеру, 6 декабря «Кингз» на чужом льду в одну калитку вынесли «Эдмонтон» (5:1).

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    • Затем случилось поражение от «Ванкувера» (0:4), после которого подопечные Тодда Маклеллана взяли верх над «Далласом» (4:0) и «Миннесотой» (2:1) в «Стейплс Центре».

    Еще одну достойную встречу «Лос-Анджелес» провел против «Тампы», уступив лишь в овертайме (2:3 ОТ). Позже «монархи» припечатали «Флориду» (4:1) и влетели «Каролине» (1:5).

    Коэффициенты

    Успешную игру «Вашингтона» букмекеры оценивают в 2.15, на ничью они дают коэффициент 3.98, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.04.

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    Прогноз

    «Кингз» в этом сезоне считаются середняками, но при этом в играх с серьезными ребятами Лиги они могут преподнести фаворитам неприятный сюрприз.

    В недавнем прошлом так пострадали «Флорида», «Миннесота» и «Даллас». Для «Кэпс» это будет сигналом к тому, что недооценивать «Лос-Анджелес» не стоит.

    Ставка

    При родных трибунах команда Лавиолетта приструнит гостей из Калифорнии и закинет очередные 2 балла в копилку. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 2.15.

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    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 20.12.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Вашингтон» добыть победу дома после гостевой серии?
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