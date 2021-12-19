НХЛ. «Детройт» разгромил «Нью-Джерси», «Сиэтл» проиграл «Эдмонтону»

«Филадельфия» — «Оттава» 4:3 ОТ
Автором победной шайбы стал Трэвис Санхайм. В составе «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей, у «Сенаторз» одну из шайб забросил Артем Зуб.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Оттава» — 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Жиру — 11 (Линдблом), 4:19 — 1:0. Линдблом — 3 (Конекны, Проворов), 7:32 — 2:0. Штютцле — 5 (Форментон, К. Браун), 22:09 — 2:1. Форментон — 6 (мен.), 23:22 — 2:2. Зуб — 2 (Гэмбрелл, Сэнфорд), 53:43 — 2:3. Фараби — 8 (Кутюрье, Конекны), 54:35 — 3:3. Санхейм — 2 (Аткинсон), 61:35 — 4:3Вратари: Джонс (61:04) — Форсберг (61:35)Штраф: 9-11Броски: 38 (14+16+6+2) — 31 (7+14+10+0)
«Филадельфия» с 29 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 20 очками — на 15-й строчке.
«Филадельфия» — «Оттава» 4:3 ОТ
«Каролина» — «Лос-Анджелес» 5:1
«Каролина» обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:1 и возглавила Восточную конференцию.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Котканиеми — 7 (Шей, Фаст), 0:37 — 1:0. Фаст — 7 (бол., Слэвин, Потуролски), 1:36 — 2:0. Пеши — 2 (Лейво, Шей), 22:38 — 3:0. Терявяйнен — 7 (бол., Деанджело, Котканиеми), 29:36 — 4:0. Лизотт — 2 (Бьорнфут), 35:33 — 4:1. Друри — 2 (Степан, Б. Смит), 54:29 — 5:1Вратари: Андерсен — КуикШтраф: 6-10Броски: 33 (11+10+12) — 33 (13+13+7)
«Каролина» — «Лос-Анджелес» 5:1
«Даллас» — «Чикаго» 4:3 ОТ
Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Старз» Йон Клинберг. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей в первом периоде встречи.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Павелски — 10 (бол., Клингберг), 5:16 — 1:0. Павелски — 11 (бол., Хинтц, Радулов), 7:24 — 2:0. Дебринкэт — 17 (бол., Кейн, Густафссон), 25:04 — 2:1. Робертсон — 10 (Хинтц, Павелски), 25:18 — 3:1. Строум — 3 (Хагель, К. Джонс), 26:47 — 3:2. Кубалик — 6 (Хагель), 51:55 — 3:3. Клингберг — 1 (бол., Павелски, Хинтц), 62:13 — 4:3Вратари: Эттингер (9:52 — 10:23, 60:55 — 61:33, 62:13) — Ланкинен (37:45 — 38:01, 62:13)Штраф: 6-25Броски: 39 (18+9+11+1) — 23 (4+7+11+1)
«Даллас» — «Чикаго» 4:3 ОТ
«Детройт» — «Нью-Джерси» 5:2
В составе «Ред Уингз» 4 (3+1) очка набрал Дилан Ларкин, дубль на счету Тайлера Бертуцци, Владислав Наместников отметился результативной передачей.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Ларкин — 13 (Гронек), 15:39 — 1:0. Маклеод — 2 (Веси, Зигенталер), 19:11 — 1:1. Ларкин — 14 (Наместников, Сутер), 31:48 — 2:1. Бертуцци — 11 (Зайдер), 32:27 — 3:1. Ларкин — 15 (Крискуоло), 35:47 — 4:1. Мерсер — 8 (мен., Сиверсон), 37:25 — 4:2. Бертуцци — 12 (Ларкин, Раймонд), 54:07 — 5:2Вратари: Грайсс — ШмидШтраф: 6-8Броски: 30 (10+12+8) — 33 (13+8+12)
«Детройт» с 33 очками расположился на восьмом месте в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 25 очками — на 12-й строчке.
«Детройт» — «Нью-Джерси» 5:2
«Сиэтл» — «Эдмонтон» 3:5
Самым результативным игрок матча стал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль сделавший ассистентский хет-трик, его одноклубник Коннор Макдэвид отличился голом и результативной передачей.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Эдмонтон» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Голы: Донато — 8 (Гики, Х. Флери), 4:18 — 1:0. Маккэн — 12 (Эберле, Шварц), 9:07 — 2:0. Бушар — 5 (Мароди, Драйзайтль), 13:05 — 2:1. Фогеле — 4 (бол., Ямамото, Драйзайтль), 17:08 — 2:2. Сивиур — 2 (Макдэвид), 32:52 — 2:3. Соуси — 4 (Лозон, Эберле), 36:33 — 3:3. Фогеле — 5 (Бушар, Драйзайтль), 48:54 — 3:4. Макдэвид — 17 (п.в., Кассиан), 59:08 — 3:5Вратари: Дриджер (27:39 — 27:44, 57:39 — 59:08) — СкиннерШтраф: 11-9Броски: 17 (7+7+3) — 41 (20+9+12)