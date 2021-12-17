В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Бостон». Игра пройдет на «UBS Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Хоккеисты из Юниондейла, Нью-Йорк, скатали в регулярке 24 поединка и остались с 19 баллами на счету. В Столичном дивизионе команда пока обречена быть последней.

Ребята, представляющие «Айлендерс», все еще не могут забыть ту ужасную статистику из 11 поражений, которая нахлынула на них в период с 8 ноября по 6 декабря.

Впервые за долгое время победить «островитянам» удалось 8-го числа текущего месяца. В Канаде подопечные Барри Троца перебили «Оттаву» в результативной зарубе (5:3).

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После игры с «сенаторами» «Айлендерс» дважды потеряли очки в трех встречах. Нью-Йоркская компашка уступила «Нэшвиллу» (3:4), прихлопнула «Джерси» (4:2) и слилась «Детройту» (1:2).

«Бостон»

«Брюинз» приняли участие в 25 матчах, в которых сумели накопить 30 очков. В Атлантическом дивизионе они находится на пятом месте и отстают от четвертого «Детройта» всего на 1 балл.

В течение текущего сезона «Бостон» играет криво, часто чередуя победы и поражения. В декабре ситуация «Бис» не изменилась. В семи зимних матчах они успели четырежды проиграть.

Последнюю гостевую осечку «Бостон» допустил 9-го числа, когда был обстрелян «Ванкувером» в серии буллитов (1:2 Б). Следующие матчи в Канаде подопечные Брюса Кэссиди провели успешнее.

На чужой территории «медведи» разделались с «Эдмонтоном» (3:2) и «Калгари» (4:2). На более долгий отрезок побед «Бостону» не хватило силенок. Уже 15 декабря случилось поражение от «Вегаса» (1:4).

Коэффициенты

Поставить на «Айлендерс» букмекеры предлагают за 2.90. Ничья оценивается в 4.28, а победа «Бостона» — в 2.24.

Прогноз

Бостонцы проводят не лучший отрезок сезона . В копилке «Брюинз» хватает поражений, но при этом у «Айлендерс» дела еще печальнее.

Ставка

Для коллектива Брюса Кэссиди сейчас непозволительная роскошь отдавать важнейшие очки аутсайдерам. В Нью-Йорке они будут цепляться только за победу. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.24.