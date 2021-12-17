Коэффициенты на матч Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
«Айлендерс»
Хоккеисты из Юниондейла, Нью-Йорк, скатали в регулярке 24 поединка и остались с 19 баллами на счету. В Столичном дивизионе команда пока обречена быть последней.
Ребята, представляющие «Айлендерс», все еще не могут забыть ту ужасную статистику из 11 поражений, которая нахлынула на них в период с 8 ноября по 6 декабря.
Впервые за долгое время победить «островитянам» удалось 8-го числа текущего месяца. В Канаде подопечные Барри Троца перебили «Оттаву» в результативной зарубе (5:3).
После игры с «сенаторами» «Айлендерс» дважды потеряли очки в трех встречах. Нью-Йоркская компашка уступила «Нэшвиллу» (3:4), прихлопнула «Джерси» (4:2) и слилась «Детройту» (1:2).
«Бостон»
«Брюинз» приняли участие в 25 матчах, в которых сумели накопить 30 очков. В Атлантическом дивизионе они находится на пятом месте и отстают от четвертого «Детройта» всего на 1 балл.
В течение текущего сезона «Бостон» играет криво, часто чередуя победы и поражения. В декабре ситуация «Бис» не изменилась. В семи зимних матчах они успели четырежды проиграть.
Последнюю гостевую осечку «Бостон» допустил 9-го числа, когда был обстрелян «Ванкувером» в серии буллитов (1:2 Б). Следующие матчи в Канаде подопечные Брюса Кэссиди провели успешнее.
На чужой территории «медведи» разделались с «Эдмонтоном» (3:2) и «Калгари» (4:2). На более долгий отрезок побед «Бостону» не хватило силенок. Уже 15 декабря случилось поражение от «Вегаса» (1:4).
Коэффициенты
Поставить на «Айлендерс» букмекеры предлагают за 2.90. Ничья оценивается в 4.28, а победа «Бостона» — в 2.24.
Прогноз
Ставка
Для коллектива Брюса Кэссиди сейчас непозволительная роскошь отдавать важнейшие очки аутсайдерам. В Нью-Йорке они будут цепляться только за победу. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.24.