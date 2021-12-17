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    Заберет ли «Бостон» победу у «Айлендерс»?

    «Айлендерс» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч НХЛ 17 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Бостон»
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    Чарльз МакАвой
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Бостон». Игра пройдет на «UBS Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Нью-Йорк Айлендерс — Бостон

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    Хоккеисты из Юниондейла, Нью-Йорк, скатали в регулярке 24 поединка и остались с 19 баллами на счету. В Столичном дивизионе команда пока обречена быть последней.

    Ребята, представляющие «Айлендерс», все еще не могут забыть ту ужасную статистику из 11 поражений, которая нахлынула на них в период с 8 ноября по 6 декабря.

    Впервые за долгое время победить «островитянам» удалось 8-го числа текущего месяца. В Канаде подопечные Барри Троца перебили «Оттаву» в результативной зарубе (5:3).

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    После игры с «сенаторами» «Айлендерс» дважды потеряли очки в трех встречах. Нью-Йоркская компашка уступила «Нэшвиллу» (3:4), прихлопнула «Джерси» (4:2) и слилась «Детройту» (1:2).

    «Бостон»

    «Брюинз» приняли участие в 25 матчах, в которых сумели накопить 30 очков. В Атлантическом дивизионе они находится на пятом месте и отстают от четвертого «Детройта» всего на 1 балл.

    В течение текущего сезона «Бостон» играет криво, часто чередуя победы и поражения. В декабре ситуация «Бис» не изменилась. В семи зимних матчах они успели четырежды проиграть.

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    • Последнюю гостевую осечку «Бостон» допустил 9-го числа, когда был обстрелян «Ванкувером» в серии буллитов (1:2 Б). Следующие матчи в Канаде подопечные Брюса Кэссиди провели успешнее.

    На чужой территории «медведи» разделались с «Эдмонтоном» (3:2) и «Калгари» (4:2). На более долгий отрезок побед «Бостону» не хватило силенок. Уже 15 декабря случилось поражение от «Вегаса» (1:4).

    Коэффициенты

    Поставить на «Айлендерс» букмекеры предлагают за 2.90. Ничья оценивается в 4.28, а победа «Бостона» — в 2.24.

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    Прогноз

    Бостонцы проводят не лучший отрезок сезона. В копилке «Брюинз» хватает поражений, но при этом у «Айлендерс» дела еще печальнее.

    Ставка

    Для коллектива Брюса Кэссиди сейчас непозволительная роскошь отдавать важнейшие очки аутсайдерам. В Нью-Йорке они будут цепляться только за победу. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.24.

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    «Айлендерс» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на хоккей. Заберет ли «Бостон» победу у «Айлендерс»?
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