В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 11 декабря. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Новосибирская команда провела в текущем сезоне 38 матчей, в которых отняла у конкурентов 44 очка. В Восточной конференции она уверенно закрепилась на шестом месте.

В недавнем прошлом «Сибирь» выдала очередную победную серию, дошедшую на сей раз до четырех поединков. В трех матчах «снеговики» смогли зарядить соперникам 3+ шайбы.

К активному выносу оппонентов подопечные Андрея Мартемьянова приступили в Новосибирске, где обыграли «Авангард» (5:4) и «Автомобилист» (3:1), а затем на выезде они отобрали очки у «Сочи» (2:1) и «Куньлуня» (7:2).

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Накрылась победная линия «Сибири» в Ярославле. В зарубе с «Локомотивом» гостям не хватило совсем чуть-чуть (2:3). Но унывать ребята Мартемьянова не стали. Уже в следующем матче они придавили «Нефтехимик» (3:0).

«Трактор»

Челябинцы успели скатать 40 поединков, в которых урвали 47 баллов. В таблице Восточной конференции они надежно окопались на второй позиции, опережая третий «Салават» на 8 пунктов.

Последняя гостевая серия «Трактора» закончилась двумя поражениями в трех встречах. В матчах на чужом льду «Трактор» уступил «Динамо» Москва (6:7 ОТ), переиграл «Локо» (2:1 ОТ) и слился «Динамо» Минск (1:2).

В декабре подопечные Анвара Гатиятулина пока играли только при поддержке домашней публики, которую они сумели порадовать всего двумя победами в четырех поединках.

В Челябинске «Трактор» всухую влетел «Амуру» (0:2), после чего одержал верх над «Спартаком» (4:1) и «Куньлунем» (3:2 ОТ). В последней встрече «танкисты» попали под обозленный СКА (1:4).

Коэффициенты

На «Сибирь» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 3.14, на ничью они дают коэффициент 3.90. Победу «Трактора» можно выловить за 2.08.

Прогноз

«Трактор» в последних матчах показывает слабенькую игру , в то время как «Сибирь» цепко хватает очки, укрепляя при этом свое положение на Востоке.

В четырех победных встречах из пяти предыдущих команда Мартемьянова забивала соперникам несколько голов. Уставших челябинцев ждет такая же участь.

Ставка

Сейчас «Трактор» не кажется клубом, который готов спокойно взять победу в Новосибирске. В свою сетку пару-тройку шайб он обязательно получит. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2 за 2.19.