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    ЦСКА спокойно разберется с гостями из Нижнего Новгорода

    ЦСКА — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч КХЛ 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Торпедо»
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    ЦСКА в матче с «Локо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 8 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    В 37 матчах московская команда вытащила 52 очка, благодаря чему она поднялась на второе место в Западной конференции. Сейчас от лидерства ее отделяют лишь второстепенные показатели.

    Последнее поражение ЦСКА в регулярке случилось 24 ноября. В Череповце «армейцы» в одну калитку слились «Северстали» (0:3). После той встречи столичный клуб больше никому не позволял подобного.

    Беспроигрышная серия команды Сергея Федорова стартовала в Финляндии, где ЦСКА дожал «Йокерит» (3:2 ОТ). Затем состоялся визит в Латвию. Там гости обыграли рижское «Динамо» (3:2).

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    Побеждать ЦСКА продолжил и на своем льду. Дома его соперниками были «Металлург» Мг (6:4) и «Локомотив» (1:0 ОТ). В матче 6 декабря «армейцы» взяли верх над «Динамо» Москва (3:2 ОТ).

    «Торпедо»

    Нижегородцы провели 36 матчей и заработали 37 очков. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на девятой строчке, отставая от крайнего плей-офф места на 4 пункта.

    Последний раз на чужом льду «Торпедо» оставляло хозяев с плохим настроением 23 ноября, когда сумело всухую обыграть «Салават Юлаев» (1:0).

    После встречи в Уфе парни Дэвида Немировского потерпели два поражения в гостях. Не справились нижегородцы с «Барысом» (2:4) и «Северсталью» (1:3).

    Три следующих матча «Торпедо» провело в «Нагорном», где сумело разгромить «Витязь» (4:1). Недавние встречи закончились для команды Немировского поражениями от «Магнитки» (1:3) и «Динамо» Рига (3:4 Б).

    Коэффициенты

    Победа ЦСКА оценивается в 1.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Торпедо» — 4.74.

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    Прогноз

    После серии хороших матчей «армейцы» претендуют на лидерство на Западе, в то время как «Торпедо» из-за нескольких провальных поединков снова покинул плей-офф зону.

    Очевидно, что в домашней встрече с такой командой Немировского москвичи спокойно докажут, что их не зря считают фаворитами.

    Ставка

    Поскольку в неудачных матчах «Торпедо» любит пропускать по 3+ шайбы, то и парни Федорова смогут закинуть пачку голов и оформить солидную победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал ЦСКА больше 3 за 1.93.

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    ЦСКА — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на хоккей. ЦСКА спокойно разберется с гостями из Нижнего Новгорода
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