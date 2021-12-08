В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 8 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В 37 матчах московская команда вытащила 52 очка, благодаря чему она поднялась на второе место в Западной конференции. Сейчас от лидерства ее отделяют лишь второстепенные показатели.

Последнее поражение ЦСКА в регулярке случилось 24 ноября. В Череповце «армейцы» в одну калитку слились «Северстали» (0:3). После той встречи столичный клуб больше никому не позволял подобного.

Беспроигрышная серия команды Сергея Федорова стартовала в Финляндии, где ЦСКА дожал «Йокерит» (3:2 ОТ). Затем состоялся визит в Латвию. Там гости обыграли рижское «Динамо» (3:2).

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Побеждать ЦСКА продолжил и на своем льду. Дома его соперниками были «Металлург» Мг (6:4) и «Локомотив» (1:0 ОТ). В матче 6 декабря «армейцы» взяли верх над «Динамо» Москва (3:2 ОТ).

«Торпедо»

Нижегородцы провели 36 матчей и заработали 37 очков. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на девятой строчке, отставая от крайнего плей-офф места на 4 пункта.

Последний раз на чужом льду «Торпедо» оставляло хозяев с плохим настроением 23 ноября, когда сумело всухую обыграть «Салават Юлаев» (1:0).

После встречи в Уфе парни Дэвида Немировского потерпели два поражения в гостях. Не справились нижегородцы с «Барысом» (2:4) и «Северсталью» (1:3).

Три следующих матча «Торпедо» провело в «Нагорном», где сумело разгромить «Витязь» (4:1). Недавние встречи закончились для команды Немировского поражениями от «Магнитки» (1:3) и «Динамо» Рига (3:4 Б).

Коэффициенты

Победа ЦСКА оценивается в 1.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Торпедо» — 4.74.

Прогноз

После серии хороших матчей «армейцы» претендуют на лидерство на Западе, в то время как «Торпедо» из-за нескольких провальных поединков снова покинул плей-офф зону.

Очевидно, что в домашней встрече с такой командой Немировского москвичи спокойно докажут, что их не зря считают фаворитами.

Ставка