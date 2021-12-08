ЦСКА
В 37 матчах московская команда вытащила 52 очка, благодаря чему она поднялась на второе место в Западной конференции. Сейчас от лидерства ее отделяют лишь второстепенные показатели.
Последнее поражение ЦСКА в регулярке случилось 24 ноября. В Череповце «армейцы» в одну калитку слились «Северстали» (0:3). После той встречи столичный клуб больше никому не позволял подобного.
Беспроигрышная серия команды Сергея Федорова стартовала в Финляндии, где ЦСКА дожал «Йокерит» (3:2 ОТ). Затем состоялся визит в Латвию. Там гости обыграли рижское «Динамо» (3:2).
Побеждать ЦСКА продолжил и на своем льду. Дома его соперниками были «Металлург» Мг (6:4) и «Локомотив» (1:0 ОТ). В матче 6 декабря «армейцы» взяли верх над «Динамо» Москва (3:2 ОТ).
«Торпедо»
Нижегородцы провели 36 матчей и заработали 37 очков. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на девятой строчке, отставая от крайнего плей-офф места на 4 пункта.
Последний раз на чужом льду «Торпедо» оставляло хозяев с плохим настроением 23 ноября, когда сумело всухую обыграть «Салават Юлаев» (1:0).
После встречи в Уфе парни Дэвида Немировского потерпели два поражения в гостях. Не справились нижегородцы с «Барысом» (2:4) и «Северсталью» (1:3).
Три следующих матча «Торпедо» провело в «Нагорном», где сумело разгромить «Витязь» (4:1). Недавние встречи закончились для команды Немировского поражениями от «Магнитки» (1:3) и «Динамо» Рига (3:4 Б).
Коэффициенты
Победа ЦСКА оценивается в 1.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Торпедо» — 4.74.
Прогноз
После серии хороших матчей «армейцы» претендуют на лидерство на Западе, в то время как «Торпедо» из-за нескольких провальных поединков снова покинул плей-офф зону.
Очевидно, что в домашней встрече с такой командой Немировского москвичи спокойно докажут, что их не зря считают фаворитами.
Ставка
Поскольку в неудачных матчах «Торпедо» любит пропускать по 3+ шайбы, то и