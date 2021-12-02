В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Нагорном» 2 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Нижегородцы имеют в активе 36 очков, добытых в 34 встречах чемпионата. На Западе они засели на девятой строчке, отставая от первой восьмерки на 2 пункта.

В ноябре «Торпедо» посчастливилось провести шесть матчей подряд в «Нагорном». В начале домашней серии «автозаводцы» бахнули три победы, после чего слились дважды в трех поединках.

В одной встрече в Нижнем Новгороде парни Дэвида Немировского проиграли «Салавату» (0:2), а после победы над «Адмиралом» (4:1) хозяева не справились с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

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Далее нижегородцы отправились в Уфу, где отомстили «юлаевцам» (1:0), а затем команда Немировского успела проиграть «Барысу» (2:4) и «Северстали» (1:3). В последней встрече «Торпедо» раздавило «Витязь» (4:1).

«Металлург» Мг

Команда из Магнитогорска по-прежнему лидирует в Восточной конференции. В 34 встречах она затащила 55 очков, а от второго «Трактора» оторвалась на 2 балла, проведя на пару матчей меньше, чем челябинцы.

В поединке 4 ноября «Металлург» Мг проиграл «Локомотиву» в Ярославле (2:3), из-за чего он потопил свою 7-матчевую серию без поражений.

После встречи с «Локо» «Магнитка» слилась еще и «Северстали» (2:5), «Торпедо» (2:3 ОТ). Далее команда Ильи Воробьева припечатала «Амур» (5:2) и пострадала от «Авангарда» (2:4).

Нестабильные результаты «Металлурга» Мг на время прервались, поскольку с 21 по 28 ноября магнитогорцы победили «Авто» (3:0), «Динамо» Минск (5:4 Б) и «Куньлунь» (5:1). А в последней игре «лисы» не выдержали голевой зарубы с ЦСКА (4:6).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.69, а на удачную игру «Металлурга» они предлагают поставить за 2.27. Коэффициент на ничью — 4.14.

В ряде последних матчей «Торпедо» успело потерять очки, но при этом команда продолжает вести активную борьбу за место в восьмерке конференции .

«Магнитка» же у себя в таблице по-прежнему лидирует, но это не будет причиной того, что гости в «Нагорном» проведут плохой матч. Чисто на классе банда Воробьева может защитить встречу. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.55.