ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» рискует получить наказание за свои сделки«Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет Ральф РангникСпаситель с репутацией. «МЮ» нашел нового тренера в «Локомотиве» ОскарБольшой куш. Пять футболистов, которые променяли карьеру на деньги
  • 06:51
    • «Аталанта» продлила контракт с главным тренером
  • 23:32
    • Россиянин Иосифов отличился в дебютном матче за «Вильярреал»
  • 22:54
    • Карпин поговорил с футболистами сборной про психологию
    Все новости спорта

    Удастся ли «Магнитке» зацепить очки в Нижнем Новгороде?

    «Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.55) на хоккейный матч КХЛ 2 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Металлург» Мг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Чибисов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Нагорном» 2 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 16:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •

    Коэффициенты на матч Торпедо — Металлург Мг

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Нижегородцы имеют в активе 36 очков, добытых в 34 встречах чемпионата. На Западе они засели на девятой строчке, отставая от первой восьмерки на 2 пункта.

    В ноябре «Торпедо» посчастливилось провести шесть матчей подряд в «Нагорном». В начале домашней серии «автозаводцы» бахнули три победы, после чего слились дважды в трех поединках.

    В одной встрече в Нижнем Новгороде парни Дэвида Немировского проиграли «Салавату» (0:2), а после победы над «Адмиралом» (4:1) хозяева не справились с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Далее нижегородцы отправились в Уфу, где отомстили «юлаевцам» (1:0), а затем команда Немировского успела проиграть «Барысу» (2:4) и «Северстали» (1:3). В последней встрече «Торпедо» раздавило «Витязь» (4:1).

    «Металлург» Мг

    Команда из Магнитогорска по-прежнему лидирует в Восточной конференции. В 34 встречах она затащила 55 очков, а от второго «Трактора» оторвалась на 2 балла, проведя на пару матчей меньше, чем челябинцы.

    В поединке 4 ноября «Металлург» Мг проиграл «Локомотиву» в Ярославле (2:3), из-за чего он потопил свою 7-матчевую серию без поражений.

    После встречи с «Локо» «Магнитка» слилась еще и «Северстали» (2:5), «Торпедо» (2:3 ОТ). Далее команда Ильи Воробьева припечатала «Амур» (5:2) и пострадала от «Авангарда» (2:4).

    Нестабильные результаты «Металлурга» Мг на время прервались, поскольку с 21 по 28 ноября магнитогорцы победили «Авто» (3:0), «Динамо» Минск (5:4 Б) и «Куньлунь» (5:1). А в последней игре «лисы» не выдержали голевой зарубы с ЦСКА (4:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.69, а на удачную игру «Металлурга» они предлагают поставить за 2.27. Коэффициент на ничью — 4.14.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В ряде последних матчей «Торпедо» успело потерять очки, но при этом команда продолжает вести активную борьбу за место в восьмерке конференции.

    «Магнитка» же у себя в таблице по-прежнему лидирует, но это не будет причиной того, что гости в «Нагорном» проведут плохой матч. Чисто на классе банда Воробьева может защитить встречу. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.22
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Интер — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Болонья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Страсбург — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Анже — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кордова — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Метц — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Брест — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уотфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на хоккей. Удастся ли «Магнитке» зацепить очки в Нижнем Новгороде?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры