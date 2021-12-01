Коэффициенты на матч Даллас — Каролина
«Даллас»
В 19 встречах регулярного сезона техасской банде удалось отвоевать у конкурентов 22 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает шестое место и отстает от плей-офф зоны на 1 балл.
Последний раз «Даллас» расстроил домашнюю публику 11 ноября. В тот вечер «шерифы» проиграли «Нэшвиллу» (2:4). В пяти следующих матчах в «Американ Эйрлайнс Центре» хозяева брали максимум.
Сперва на своем льду подопечные Рика Боунесса разгромили «Филадельфию» (5:2) и «Детройт» (5:2), после чего вынуждены были отправиться в Сент-Пол, где их ждал разнос от «Миннесоты» (2:7).
Вернувшись в Техас, «Даллас» вынесли «Сент-Луис» (4:1), «Эдмонтон» (4:1) и «Колорадо» (3:1). Последнюю встречу «Старз» провели в Финиксе, де расстроили «Аризону» (3:2).
«Каролина»
Команда из города Роли, Северная Каролина, поучаствовала в 20 встречах и затащила 31 очко. В зачете Столичного дивизиона она опустилась на второе место, отстав от «Кэпиталз» на 2 пункта. При этом у «Кейнс» в активе на две игры меньше.
В период с 14 по 20 ноября «Каролина» скатала четыре матча и в каждом была сильнее соперников. Очередная победная цепочка стартовала с поединка против «Сент-Луиса» на «PNC-Арене» (3:2).
Затем парней Рода Бриндамора ждала выездная серия. В Неваде «Харрикейнз» успели припечатать «Вегас» (4:2), а в Калифорнии они разделались с «Анахаймом» (2:1) и «Лос-Анджелесом» (5:4).
После игры с «Кингз» «Каролина» поубавила темп. Она уступила «Сан-Хосе» (1:2 ОТ) и «Сиэтлу» (1:2). А после победы над «Флайерз» (6:3), «Кенс» наконец-то вернулись домой, где влетели «Вашингтону» (2:4).
Прогноз и ставка
Победу хозяев букмекеры предлагают поймать за 2.58, а на удачную игру «Каролины» можно загрузить за 2.45. Ничья оценивается в 4.38.
Ко встрече в Техасе «Старз» подойдут с прекрасным настроением после четырех побед подряд, в то время как «Каролину» обидели столичные ребята в их недавней игре.
Но между собой топ-команды устроят зарубу за 2 балла, которая по голам завершится скромно, из-за того, что стороны, зная возможности друг друга,