В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 1 декабря. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В 19 встречах регулярного сезона техасской банде удалось отвоевать у конкурентов 22 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает шестое место и отстает от плей-офф зоны на 1 балл.

Последний раз «Даллас» расстроил домашнюю публику 11 ноября. В тот вечер «шерифы» проиграли «Нэшвиллу» (2:4). В пяти следующих матчах в «Американ Эйрлайнс Центре» хозяева брали максимум.

Сперва на своем льду подопечные Рика Боунесса разгромили «Филадельфию» (5:2) и «Детройт» (5:2), после чего вынуждены были отправиться в Сент-Пол, где их ждал разнос от «Миннесоты» (2:7).

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Вернувшись в Техас, «Даллас» вынесли «Сент-Луис» (4:1), «Эдмонтон» (4:1) и «Колорадо» (3:1). Последнюю встречу «Старз» провели в Финиксе, де расстроили «Аризону» (3:2).

«Каролина»

Команда из города Роли, Северная Каролина, поучаствовала в 20 встречах и затащила 31 очко. В зачете Столичного дивизиона она опустилась на второе место, отстав от «Кэпиталз» на 2 пункта. При этом у «Кейнс» в активе на две игры меньше.

В период с 14 по 20 ноября «Каролина» скатала четыре матча и в каждом была сильнее соперников. Очередная победная цепочка стартовала с поединка против «Сент-Луиса» на «PNC-Арене» (3:2).

Затем парней Рода Бриндамора ждала выездная серия. В Неваде «Харрикейнз» успели припечатать «Вегас» (4:2), а в Калифорнии они разделались с «Анахаймом» (2:1) и «Лос-Анджелесом» (5:4).

После игры с «Кингз» «Каролина» поубавила темп. Она уступила «Сан-Хосе» (1:2 ОТ) и «Сиэтлу» (1:2). А после победы над «Флайерз» (6:3), «Кенс» наконец-то вернулись домой, где влетели «Вашингтону» (2:4).

Прогноз и ставка

Победу хозяев букмекеры предлагают поймать за 2.58, а на удачную игру «Каролины» можно загрузить за 2.45. Ничья оценивается в 4.38.

Ко встрече в Техасе «Старз» подойдут с прекрасным настроением после четырех побед подряд, в то время как «Каролину» обидели столичные ребята в их недавней игре.